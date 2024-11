Real prehitel Oblakov Atletico in izkoristil spodrsljaj Barcelone

Branilec naslova Real Madrid je v nedeljo v gosteh v 14. krogu la lige odpravil Leganes (3:0) in se na lestvici povzpel na drugo mesto. Za vodilno Barcelono, ki je na gostovanju pri Celti v Vigu vodila že z 2:0, a nato v zadnjih minutah zapravila zmago (2:2), s tekmo manj zaostaja za štiri točke. Slovenski vratar Jan Oblak je z Atleticom doma po preobratu ugnal Alaves (2:1).

Atletico Madrid je v soboto težje od pričakovanega upravičil vlogo favorita proti Alavesu. Gostje iz Baskije so povedli v sedmi minuti, ko je z bele točke zadel Jon Guridi. Jan Oblak je tako moral že zgodaj po žogo v svojo mrežo. V nadaljevanju pa ni več prejel nobenega zadetka. Gostom se je dolgo časa nasmihala dragocena zmaga, a je v zadnjih 15 minutah le sledil popoln preobrat. Boljšo igro Atletica je najprej v zadetek pretopil Antoine Griezmann, tudi on je izkoristil najstrožjo kazen, v 86. minuti pa je zmago Atleticu zagotovil Norvežan Alexander Sorloth.

Norvežan Alexander Sorloth, ki je nedavno v ligi narodov nastopil tudi v Stožicah, je odločil zmagovalca na Metropolitanu. Foto: Reuters

Na Mestalli je bilo čustveno

Na uvodni sobotni tekmi španskega prvenstva je bilo zelo čustveno. Valencia je odigrala prvo tekmo po 27. oktobru, na Mestalli je gostila Betis in ga premagala s 4:2. To je bila prva tekma netopirjev po eni najhujših naravnih katastrof, ki je divjala med 29. oktobrom in 8. novembrom, ter ob ogromni materialni škodi vzela 217 življenj.

⚽️🦇 Abans de l'inici del #ValenciaRealBetis també s'ha desplegat un mosaic amb la senyera i s'ha interpretat l'himne regional de la Comunitat Valenciana amb dolçaina i tabalet.



📻 #DesDeLaBanda 👇



▶️ https://t.co/LnuE0AaNBIhttps://t.co/8d4srM1ChY pic.twitter.com/zVu8YiuVRs — À Punt Esports (@apuntesports) November 23, 2024

Na Mestalli so se spomnili na žrtve, ni manjkalo solza, na tribunah so viseli tudi čevlji nekaterih žrtev poplav, nogometaši Valencie pa so prikazali najboljšo predstavo v tej sezoni in premagali tekmeca iz Sevilla, s katerim se je nedavno v Evropi pomerilo Celje. Domači napadalec Hugo Duro je zaznamoval dvoboj kar s tremi zadetki, dvakrat je zatresel mrežo Betis, prispeval pa je tudi asistenco.

Barcelona zapravila zmago v Vigu, Real na -4

Barcelona je po spodrsljaju v prejšnjem krogu in številnih poškodbah, ki pestijo zasedbo Hansija Flicka, v soboto zvečer gostovala pri Celti v Vigu. Kazalo je imenitno za Katalonce, saj so po dobri uri vodili z 2:0, med strelce pa sta se vpisala Raphinha in Robert Lewandowski.

Celta je v zadnjih minutah prekrižala načrte Barceloni. Foto: Reuters

V zaključku dvoboja pa je Barcelona zapravila zmago. Najprej je moral v 82. minuti zaradi rdečega kartona predčasno v slačilnico Marc Casado, nato pa sta Alfonso Gonzales (84. minuta), slednji je izkoristil napako Julesa Koundeja, in Hugo Alvarez (86.) popeljala Celto do točke (2:2).

Nogometaši madridskega Reala so v 14. krogu španskega prvenstva v gosteh s 3:0 premagali Leganes. Madridčani so se tako znova vrnili na drugo mesto la lige pred mestnega tekmeca Atletico in za vodilno Barcelono ob tekmi manj zaostajajo za štiri točke.

Real Madrid je brez večjih težav odpravil Leganes. Foto: Reuters

Kraljevi kljub je v vodstvo ob koncu prvega dela po napaki domačih popeljal Kylian Mbappe. V drugem polčasu sta zmago potrdila Federico Valverde in Jude Bellingham.

Četrtouvrščeni Villarreal je na gostovanju pri Osasuni po zaostanku 0:2 izvlekel remi. Osasuna pa je s točko prišla nazaj na peto mesto (22). Za domače je dvakrat zadel Ante Budimir, za rumeno podmornico pa Alejandro Baena in Gerard Moreno. Sevilla je doma z golom Djibrila Sowa premagala Rayo Vallecano.

Špansko prvenstvo, 14. krog:

Petek, 22. november:

Sobota, 23. november:

Nedelja, 24. november:

Lestvica: