Katastrofa slovenskih klubov, bo Riera temu naredil konec?

V knežjem mestu raste napetost pred današnjim evropskim spektaklom. Celjani se bodo v 4. krogu ligaškega dela konferenčne lige ob 18.45 pomerili z Jagiellonio Bialystok. Obeta se spopad slovenskega in poljskega prvaka, pred katerim pa statistika ni niti najmanj na strani izbrancev Alberta Riere. Pogled v zgodovino priča, da so bili slovenski klubi v preteklosti nemočni proti tekmecem iz Poljske. Statistika je brutalna. Šest tekem, šest "slovenskih" porazov in katastrofalna razlika v zadetkih 2:17.

V reprezentančnem nogometu je drugače, tam se članska izbrana vrsta bolj ali manj enakovredno kosa s Poljaki, kar dokazuje tudi izkupiček na medsebojnih srečanjih (osem tekem: dve zmagi Slovenije, trije remiji in tri zmage Poljske ob gol razliki 9:9), ko pa nanese beseda na klubski nogomet, je Slovenija izrazito slabša.

Celo do te mere, da se v obdobju državne samostojnosti ne more pohvaliti niti z remijem, kaj šele zmago nad poljskim klubom v evropskih tekmovanjih. Pa so jih do zdaj slovenski predstavniki v Evropi odigrali že šest. A niti Mariboru (1998), Primorju (2002) kot tudi Celju (2015) ni uspelo ostati neporažen. Poljski klubi, dvakrat Wisla iz Krakova, enkrat pa Slask Vroclav, so nanizali šest zmag z razliko v zadetkih 17:2.

Slovenski klubi proti tekmecem iz Poljske:

Tekme Leto (tekmovanja) Maribor : Wisla Krakov 0:2, 0:3 1998 – pokal UEFA Primorje : Wisla Krakov 0:2, 1:6 2002 – pokal UEFA Celje : Slask Vroclav 0:1, 1:3 2015 – kvalifikacije za ligo Europa Celje : Jagiellonia Bialystok ? 2024 – ligaški del konferenčne lige

Danes sledi nadaljevanje slovensko-poljskih obračunov. Na stadionu Z'dežele, kjer gre Celju v ligaškem delu konferenčne lige imenitno, saj je prejšnji mesec kar s 5:1 pomendral Istanbul Basaksehir, se bodo slovenski prvaki spoprijeli s poljskimi stanovskimi kolegi.

Nekdanji kapetan Celja in mladi slovenski reprezentant Dušan Stojinović se je ustalil v začetni enajsterici Jagiellonie, ki v konferenčni ligi beleži le zmage. Foto: Guliverimage

Prihaja Jagiellonia Bialystok, za nameček še z nekdanjim kapetanom Celja Dušanom Stojinovićem, sicer obrambnim stebrom šampionske Kosićeve generacije iz sezone 2019/20. Poljski prvak v konferenčni ligi osvaja točke kot po tekočem traku. Po treh krogih je še stoodstoten, takšnih klubov je v Evropi le šest, tako da prihaja v Slovenijo po zmago.

Tri točke pa želijo osvojiti tudi Celjani. Albert Riera se bo tako podal v boj za drugo zmago grofov v konferenčni ligi, hkrati pa tudi prvo zmago v slovensko-poljskih srečanjih, s katero bi prekinil izrazito neuspešen niz slovenskih klubov.

Maribor le nekaj centimetrov od lige prvakov

Mairboru je senzacionalni preboj v ligo prvakov leta 1998 preprečil tudi Ruud van Nistelrooy. Foto: Guliverimage Ta se je začel pisati leta 1998, ko so nogometaši Maribora pred 26 leti v 1. krogu pokala UEFA naleteli na občutno previsoko oviro. Wisla iz Krakova jih je najprej premagala v Ljudskem vrtu (2:0), dva tedna pozneje pa še na Poljskem (3:0), pri čemer je takrat vse zadetke dosegla v zadnjih petih minutah. Takratni kapetan vijolic je bil zdajšnji selektor Matjaž Kek, Mariborčani pa so proti Poljakom nastopili še pod vtisom nesrečnega izpada v odločilnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, ko jih je favorizirani PSV Eindhoven izločil šele po podaljšku.

Takrat je Maribor na prvi tekmi play-offa s pomočjo domačih navijačev ugnal nekdanjega evropska prvaka iz dežele tulipanov z 2:1, nato pa klub z bogatim sponzorjem spravil še v večje nelagodje, ko je na stadionu Philips hitro povedel. Dalibor Filipović je popeljal Maribor v vodstvo, ki pa ni trajalo dolgo. Kaj kmalu je izenačil Ruud van Nistelrooy, pozneje eden najboljših napadalcev na svetu. Maribor je bil še vedno na pragu presenečenja, navijači PSV pa so obnemeli v 63. minuti, ko je Damjan Gajser streljal proti vratom, a je žoga na nesrečo Prašnikarjeve čete zadela okvir vrat. Donedavnega trenerja Beltincev je tako le nekaj centimetrov ločilo od največjega zadetka kariere.

Mariborčani so se odlično kosali z nekdanjim evropskim prvakom, ki si je nastop v ligi prvakov na tekmi v Eindhovnu zagotovil šele po podaljšku (4:1). Foto: Reuters

PSV je do konca rednega dela zadel za 2:1, nato pa v podaljšku vendarle upravičil vlogo favorita in izločil Mariborčane (4:1). Po tej tekmi se je sloviti angleški trener Bobby Robson, ki je treniral tudi Barcelono, Porto, Sporting, Newcastle in angleško reprezentanco, za zmago zahvalil boginji sreče.

Vijolice je dočakala tolažilna nagrada v pokalu Uefa, a se je Wisla izkazala za premočnega tekmeca. Poljaki so nato v 2. krogu drago prodali kožo zvezdniški Parmi (1:1 in 1:2), ki je šla nato do konca, izločila še Glasgow Rangers, Bordeaux, Atletico Madrid in v finalu še Marseille (3:0).

Teniška zmaga Wisle nad Primorjem

Mitja Zatković je poskrbel za edini zadetek Primorja proti Wisli. Foto: Aleš Fevžer Štiri leta pozneje, pisalo se je leto 2002, je moč krakovske Wisle izkusilo še Primorje. Ajdovci, ki so se letos po dobrem desetletju vrnili med slovensko klubsko elito in v zadnji tekmi v nedeljo spravili v slabo voljo favorizirani Maribor (2:0), so takrat v 1. krogu pokala UEFA dvakrat izgubili proti poljskemu velikanu.

Najprej v slovenski prestolnici burje z 0:2, na povratni tekmi na Poljskem pa so doživeli teniški poraz (1:6). Dvoboj na mestnem stadionu v Krakovu se sploh ni začel slabo za Primorce. Mitja Zatković je v 12. minuti popeljal rdeče-črne v vodstvo, prvi polčas se je končal z 1:1, nato pa se je mreža Uroša Rutarja, ki je v zaključku prve tekme zamenjal poškodovanega Janeza Strajnarja, nato pa branil celotno srečanje na Poljskem, v nadaljevanju zatresla kar petkrat.

Poljaki že enkrat osvojili stadion Z'dežele

Nazadnje sta se slovenski in poljski klub pomerila v Evropi leta 2015. Takrat so na pretrd poljski oreh naleteli nogometaši Celja. Trener Simon Rožman je na prvi tekmi v knežjem mestu, kamor je pripotovalo vsaj tisoč glasnih poljskih navijačev, zaman čakal na zadetek svojih varovancev.

Celjani so pred devetimi leti dvakrat izgubili proti Slasku. Foto: Ana Kovač

Celjani so tesno izgubili (0:1). To je bila povsem drugačna celjska ekipa od današnje, je pa zanimivo, da je bil takrat rezervni vratar Amel Mujčinović, zdajšnji trener vratarjev, med vratnicama pa je stal Matic Kotnik.

Celjanom se je na povratni tekmi na Poljskem godilo še slabše, Slask je zmagal še drugič, tokrat s 3:1, in se uvrstil v 2. krog kvalifikacij za ligo Europa. To je bila zadnja evropska tekma Celja, ki jo je vodil Rožman. Kmalu za tem se je preselil v Domžale.

Pred devetimi leti je gostovanje Slaska v Celju spremljalo ogromno poljskih navijačev. Foto: Ana Kovač

Gre v sedmo v rado?

Slabo desetletje pozneje se lahko Celjani pohvalijo že z dvema naslovoma državnih prvakov, danes pa bo Španec Albert Riera skušal postati prvi junak, ki bi slovenski klub popeljal do evropske zmage nad tekmecem iz Poljske. Bo slovenskemu klubu uspelo v sedmo?

Celjani so v zadnji domači evropski tekmi nadigrali Istanbul BB s 5:1, nato pa se v Sevilli junaško zoperstavili Betisu (1:2) ter izgubili v zadnjih sekundah. Foto: Jure Banfi

Obračun med Celjem in Jagiellonio, ki ima zelo rada slovenske legionarje, saj so pred Stojinovićem njen dres nosili tudi Nemanja Mitrović, Roman Bezjak, Dejan Lazarević in Matija Širok, se bo na stadionu Z'dežele začel ob 18.45. Pester dan za slovenski nogomet bo dobri dve uri pozneje dopolnila še ljubljanska Olimpija, ki bo skušala v Stožicah upravičiti vlogo favorita proti severnoirskem Larneju.