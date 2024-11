Koprčani o škodljivem sojenju Juga in "prodajalcu megle" Rieri

Izjavo za javnost FC Koper, pri katerem je prvi mož predsednik Ante Guberac, objavljamo v celoti in prvotni vsebini:

Izjava za javnost

Verjetno je vsak nogometni navdušenec, ki si je ogledal včerajšnjo tekmo med Celjem in Koprom opazil neenak kriterij sojenja sodnika Mateja Juga. Omenjeni je od samega začetka tekme pristransko in subtilno škodoval ekipi FC Koper ter s tem neposredno vplival na dogajanje na zelenici. Samo kot primer bomo izpostavili, da je ekipa Kopra na mirni in pošteni tekmi prejela več rumenih kartonov kot je storila prekrškov.

Vsem v našem klubskem ustroju je poznano, da je dotični sodnik Matej Jug pred časom v vinjenem stanju širši publiki razlagal kako bo škodoval nogometnemu klubu FC Koper dokler bo imel to moč, kar očitno dokazuje na vsaki tekmi. To lahko podkrepimo z dokazi in pričami, ki so prisostvovale omenjenemu dogodku.

Koprčani so v soboto izgubili v knežjem mestu z 0:1. Foto: Aleš Fevžer

Po včerajšnji tekmi smo bili presenečeni, ko je do nas pristopil delegat srečanja g. Žalik, ki nas je obvestil, da bo glavni sodnik Matej Jug podal prijavo zoper predsednika našega kluba, ker naj bi mu ta ob izhodu iz igrišča nekaj neprimernega povedal. Z začudenjem smo pospremili obvestilo delegata o lažni prijavi s strani sodnika. Na srečo je bil priča dogodku vodja varnosti NZS g. Marko Brelih, ki je prijavo sodnika Juga takoj ovrgel in demantiral, saj si je Jug besede navedene v prijavi izmislil.

Odgovorne osebe v FC Koper po samem koncu tekme niso niti z eno besedo omenile včerajšnjega nasprotnika in Nogometno zvezo Slovenije, ki jo spoštujejo kot krovno organizacijo našega nogometa in je ne krivijo za ekscese posameznikov, ki očitno škodujejo našim nogometnim klubom in nogometu nasploh.

Albert Riera je bogato igralsko nogometno kariero pred leti sklenil prav pri Kopru. Foto: Aleš Fevžer

Vseeno je po koncu srečanja svoje moral pridodati trener Celja g. Rierica, ki se nenehno obremenjuje z nogometnim klubom Koper. Verjetno ne more pozabiti obdobja, ko je za 1.500,00 EUR mesečno tekel kroge po Bonifiki, ker ni bil sposoben za igranje nogometa v ekipi, ki se je borila za obstanek v prvoligaškem tekmovanju.

Že pred časom smo omenjali njegovo delovanje, ki je podobno prostitutkinemu, saj je Celje pustil na cedilu in v zameno za nekaj evrov več odšel v Francijo, kjer je doživel polom in sramoto. Nato se je hitro vrnil nazaj, saj s strani večjih in boljših nogometnih klubov ni bilo interesa za prodajalce megle.

FC Koper