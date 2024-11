Ajdovci šokirali Mariborčane, Olimpija skočila na +6

Vodilna Olimpija je v 16. krogu v gosteh premagala Muro z 1:0 in povečala prednost pred zasledovalci. Spektakel na Fazaneriji, kjer se je proslavljala stoletnica igranja nogometa v Murski Soboti, je v korist gostov odločil Marko Brest. Primorje je v Novi Gorici presenetilo Maribor (2:0), ki je doživel prvi poraz pod vodstvom Boštjana Cesarja. Prvak Celje je v derbiju kroga premagal Koper (1:0) in ga ujel po točkah, Domžale so v derbiju začelja ugnale Nafto (2:1) in niso več zadnje, dvoboj med Bravom in Radomljami pa je prestavljen.

Nedeljsko dogajanje 16. kroga Prve lige Telemach se je sklenilo v mestu vrtnic. V novogoriškem Športnem parku sta se točke udarila Primorje in Maribor. Čeprav so vijolice, za katere ni mogel nastopiti kaznovani reprezentant Josip Iličić, v dvoboj vstopile kot favoriti, pa so si več priložnosti za zadetek priigrali Primorci.

V 12. minuti je Hrvat kosovskih korenin Festim Shatri namučil kapetana Maribora. Odločil se je za strel z razdalje, ta pa je bil tako nevaren in natančen, da se je moral Ažbe Jug še kako izkazati, da je preprečil zgodnje vodstvo Primorja.

Ajdovci so prvi, ki so v 1. SNL premagali Maribor pod taktirko Boštjana Cesarja. Foto: Aleš Fevžer

V 27. minuti se je izkušeni čuvaj mreže pri Mariboru izkazal tudi ob strelu Eliasa Tellesa, v 39. minuti pa se je le zatresla mreža gostov. Mark Gulič je spretno izkoristil napako mladega nogometaša Maribora Nika Grlića in nato z dovršenim strelom, žoga se je od vratnice odbila v gol, premagal nemočnega Juga. To je bil četrti zadetek Guliča v tej sezoni, s katerim je prekinil daljši strelski post.

V drugem delu je prvi zagrozil Maribor, ko je Sheyi Ojo za malce zgrešil z roba kazenskega prostora, malce zatem pa je nevarno meril še Karol Borys, a se je izkazal vratar Gašper Tratnik, tako kot po strelu Luke Krajnca z glavo v 54. minuti.

Veselje navijačev Primorja, ki so se iz Ajdovščine odpravili v mesto vrtnic, pa se je kmalu za tem "podvojilo". Napako Maribora, ki je izgubil žogo v zvezni vrsti, je v 56. minuti v zadetek za 2:0 pretopil Žan Bešir. Dosegel je tretji zadetek v tej sezoni, podajo je prispeval Matic Zavnik. To je že njegova šesta asistenca v tej sezoni, tako da je na lestvici najboljših podajalcev prevzel vodstvo.

Boštjan Cesar je po porazu v Novi Gorici povečal zaostanek za vodilno Olimpijo na šest točk. Foto: Aleš Fevžer

Mariboru se je po tem, ko se je znašel v zaostanku z 0:2 in sploh prvič pod vodstvom Boštjana Cesarja prejel dva zadetka na srečanju, ponudila priložnost, da se čimprej vrne v igro. V 60. minuti je namreč branilec Alexander Stožinič zaradi domnevno nevarne igre pri posredovanju nad Györgyjem Komaromijem.

Štajerci so krenili po preobrat in v 81. minuti zatresli mrežo Gašperja Tratnika. V polno je s "škarjicami" zadel Benjamin Tetteh, a se ni dolgo veselil. Sodnik Rade Obrenović je namreč po posredovanju VAR ocenil, da je napadalec Maribora storil prekršek v napadu, tako da je ostalo pri rezultatu 2:0 za Ajdovce.

Maribor je tako doživel prvi poraz pod vodstvom Cesarja, prvič, odkar ga vodi nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste, pa je na eni tekmi prejel več kot zadetek. V naslednjem krogu ga čaka novo gostovanje na Primorskem, za točke se bo v derbiju 17. kroga potegoval proti Kopru na Bonifiki. Primorje se je z odmevno zmago na lestvici povzpelo na sedmo mesto.

Olimpija zadržala nedotaknjeno mrežo tudi pri Muri

Spopad Mure in Olimpije se je začel z velikim ognjemetom, s katerim so domači navijači proslavili stoletnico igranja nogometa v Murski Soboti. Že v 2. minuti pa so člani navijaške skupine Black Gringos zaradi tega, ker jim policija ni dovolila razviti vnaprej pripravljene koreografije, protestno zapustili stadion. Tako je bil spektakel v Prekmurju, vsaj kar se tiče navijaške kulise, v nadaljevanju srečanja okrnjen.

V prvem polčasu ni bilo zrelih priložnosti, mreži Mure in Olimpije sta po "uspavanki" ostali nedotaknjeni. Siromašna je bila tudi statistika. Razmerje v strelih na gol je bilo 3:2 v korist gostiteljev, 1:1 v strelih v okvir gol, zmaji pa so imeli žogo v svojih nogah dve tretjini (64 odstotkov), a jim to ni pomagalo do kakšnega zadetka.

Marko Brest je sredi drugega polčasa odločil zmagovalca na dvoboju v Murski Soboti. Foto: Jure Banfi

Gledalci so na prvi zadetek čakali do polovice drugega polčasa, ko so gostje iz Ljubljane izkoristili veliko napako vratarja Mure Florijana Raduhe. Ta je podal žogo Raulu Floruczu, ki je skušal izkoristiti darilo, a je Raduha njegov strel ubranil, žoga pa se je odbila do Marka Bresta, ki je bil natančen in Olimpijo popeljal v vodstvo z 1:0.

Zmaji so tako boljšo igro v drugem polčasu, kjer so si priigrali kar nekaj priložnosti, kronali z zmagovitim zadetkom. Zmagali so z 1:0 in povečali prednost pred zasledovalci, hkrati pa si še okrepili samozavest pred četrtkovo tekmo konferenčne lige s severnoirskim prvakom Larnejem, na kateri si lahko z novim uspehom že zagotovijo zgodovinski uspeh, preboj v izločilni del tekmovanja. Olimpija je bila na koncu prepričljivejša v razmerju strelov na gol (15:5, od tega 6:2 v okvir vrat), reprezentančni vratar Matevž Vidovšek pa je znova ohranil mrežo nedotaknjeno.

Na Fazaneriji se je zbralo veliko število gledalcev, na koncu pa so imeli več razlogov za zadovoljstvo privrženci zeleno-belih. Foto: Jure Banfi

Veselje v vrstah Ljubljančanov je skazila le poškodba Alexa Blanca, ki je moral že kmalu z igrišča. Iz tabora Olimpije še niso sporočili, kako huda je poškodba Španca. Po drugi strani pa je navijače zmajev v boljšo voljo spravila novica, da je prvič po dolgi odsotnosti, ta je trajala kar devet mesecev, nastopil Hrvat Antonio Marin, ki bi lahko v nadaljevanju sezone predstavljal pomembno okrepitev.

Domžale premagale in prehitele Nafto

Tako Domžale kot tudi Nafta sta krepko zaostala za tekmeci in se zasidrala pri dnu razpredelnice. Rumena družina je v tej sezoni le bleda senca nekdanjega kluba, ki se je odlično kosal z najboljšimi slovenskimi klubi in se skoraj v vsaki sezoni potegoval za Evropo. Domžalčani so padli v hudo krizo. Ta ni le rezultatska, ampak jo povzroča tudi pomanjkanje denarja, kar še kako vpliva na skromne predstave izbrancev Dejana Dončića. Zato je bila sobotna zmaga nad Lendavčani, s katero so dvakratni slovenski prvaki skočili na predzadnje mesto, zelo pomembna.

V prvem polčasu ni bilo zadetkov, se je pa dvakrat zatresel okvir vrat. Naprej je Milan Klausz stresel vratnico Domžal, nato pa je Marcel Lorbek po strelu z razdalje zadel prečko. Smola Lendavčanov se je nadaljevala v 51. minuti, ko je prečko zatresel Amadej Marinič, pet minut pozneje pa so nogometaši v rumenem povedli.

Domžalčani so dočakali zlata vredno zmago v boju za obstanek, s katero so prehiteli Nafto in se povzpeli na deveto mesto. Foto: Aleš Fevžer

Žana Mauricia je premagal Lorbek, a se gostitelji niso dolgo veselili vodstva. Že v 67. minuti je Nafta prek Klausza izenačila. Oba osmoljenca prvega polčasa, ki sta zatresla okvir vrat, sta se tako vpisala med strelce. Festival prečk se je nadaljeval, Domžalčani so jo dvakrat v enem napadu zadeli v 72. minuti, v 79. minuti pa je Rene Rantuša Lampreht poskrbel za veliko veselje v vrstah gostiteljev. Podal mu je Danijel Šturm, nekdanji nogometaš Rogaške pa je po strelu z glavom odločil zmagovalca.

Oražem spregovoril o ozadju finančne krize

Stane Oražem je dolgoletni predsednik domžalskega nogometnega kluba, ki že dolgo ni imel opravka s takšno rezultatsko krizo kot ravno v tej sezoni. Foto: Vid Ponikvar Prvi mož Domžal, predsednik Stane Oražem, je o finančni krizi kluba spregovoril pred tekmo v sporočilu za javnost: "V preteklem tednu smo do odvisnih oseb pokrili dobršen in dogovorjen del zaostalih obveznosti, obenem pa tudi dosegli dogovor, kako bomo v naslednjih tednih nadaljevali razreševanje situacije. Ne bežimo od dejstva, da je zagotavljanje tekoče likvidnosti v poslu, ki ga opravljamo, velik problem. Razmere se stalno spreminjajo. Gospodarska situacija pri našem naboru sponzorjev se slabša, prav tako je v dobršni meri odvisna od rezultatov članske ekipe. Velikih sponzorjev v državnem lastništvu žal nimamo. Na likvidnost v veliki meri vpliva dejstvo, da večino našega proračuna zaslužimo sami, na trgu, preko prodaje igralcev, ti prihodki pa so realizirani sporadično in pogosto zaradi negotove ekonomske situacije v nogometu, ki se vleče vse od koronakrize, razporejeni skozi daljše časovno obdobje. Dejstvo pa je, da se višine prestopov niso dražile v enaki meri, kot je inflacija poviševala stroške, ki so v našem primeru tudi zaradi zagotavljanja najboljše vzdrževalne službe pri nas in edine delujoče akademije za mlade igralce toliko višji. Poleg inflacije je stroške dvignila tudi široka privatizacija klubov v Sloveniji, kar je ob pogoju konkurenčnosti dodatno povišalo redne stroške delovanja," je za klubsko stran pojasnil Oražem, ki verjame tako v boljše čase za domžalski klub kot tudi boljše rezultate.

Brnić mož odločitve na derbiju v Celju

Derbi 16. kroga med Celjem in Koprom je postregel z obilico priložnosti, tako da je presenečenje, da so ljubitelji nogometa na stadionu Z'dežele na igrišču, na katerem so prireditelji že v petek odstranili snežno podlago, videli le en zadetek. Dosegel ga je Hrvat Ivan Brnić, ki je v 16. minuti po podaji Edmilsona popeljal branilce naslova v vodstvo, pri tem rezultatu pa je ostalo tudi do konca, kar je lahko navijače Celja spravilo v dobro voljo, saj so premagali zahtevnega tekmeca, hkrati pa tudi zadržali nedotaknjeno mrežo Lovra Štubljarja.

Albert Riera je s Celjem v derbiju 16. kroga premagal Koper in prekinil zmagoviti niz kanarčkov. Foto: Aleš Fevžer

Koprčani so doživeli šok že v uvodni minuti, ko so morali po poškodbi Sandra Jovanovića opraviti ekspresno menjavo. V igro je vstopil Felipe Curcio. Kanarčki so s porazom v Celju prekinili niz treh zaporednih zmag, Celjani pa so si še utrdili samozavest pred četrtkovim evropskim spopadom s poljsko Jagiellonio. Strateg Celja Albert Riera se je v zadnjih letih, ko je gostoval v Kopru, sicer klubu, kjer je pred leti tudi sklenil svojo bogato in uspešno kariero, nekajkrat zapletel v spor oziroma nesoglasja s prvim možem primorskega prvoligaša Anteja Guberca. Tokrat je izkoristil prednost domačega igrišča in se približal vrhu lestvice.

Koper je imel v drugem polčas kar nekaj priložnosti, da bi izenačil rezultat, a so bili Nik Omladič, Omar El Manssouri in Isaac Matondo nenatančni, Celjani pa bi lahko podvojili prednost, a je strelec Brnić zatresel prečko. Nekdanji vratar Celja Metod Jurhar je v drugem polčasu ubranil nevaren strel Aljoše Matka, novopečeni članski reprezentant Svit Sešlar pa je v 77. minuti izgubil dvoboj ''ena na ena'' z vratarjem Kopra.

Gostje so dvoboj v knežjem mestu končali z igralcem manj. Foto: Aleš Fevžer

Matko je v 82. minuti zatresel mrežo, a je bil zadetek razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Odločali so centimetri. Koprčani so zaključek srečanja po rdečem kartonu Francka Sidibe odigrali z igralcem manj, na koncu pa imeli še srečo, ko je Sešlar v izdihljajih sodnikovega podaljška zatresel vratnico.

Pri gostih je imel dodaten motiv za dokazovanje Denis Popović. Nekdanji kapetan šampionskega Celja je prvič, odkar je pozno poleti po sestanku s trenerjem Riero zapustil ljubljeni klub, gostoval v rojstnem mestu. Odigral je 78 minut.

Tekma v Stožicah prestavljena

Začelo naj bi se v Stožicah, kjer se lahko Bravo v tej sezoni pohvali z izjemno statistiko, saj je dobil vse štiri domače tekme. Ko je igral na stadionu ŽAK v Spodnji Šiški, je bil bistveno manj prepričljiv, na največjem slovenskem nogometnem objektu pa je nizal zmage, s katerimi se je utrdil v zgornji polovici razpredelnice. Danes naj bi Šiškarji ob 17.30 v Stožicah gostili Radomljane, a je dvoboj zaradi neprimerne igralne površine prestavljen. Sneženje v slovenski prestolnici je pokvarilo načrte prirediteljem, prestavljena tekma pa bo najverjetneje odigrana šele v letu 2025.

So pa Radomljani sicer skrajno neugodni gostje za Ljubljančane, saj jim na gostovanjih povzročajo velike težave. V zgodovini 1. SNL namreč mlinarji na šestih tekmah v gosteh sploh še niso izgubili proti Bravu. Trikrat so zmagali, trikrat pa remizirali. Je tokrat napočil čas za prvo domačo zmago mladega ljubljanskega kluba?

Bravo je v tej sezoni kot gostitelj v Stožicah premagal Primorje (4:0), Koper (1:0), Nafto (2:0) in Celje (3:2). Manj prepričljiv je bil na domačih tekmah na stadionu ŽAK, kjer je na treh tekmah osvojil štiri točke (Domžale 0:0, Maribor 0:1 in Mura 2:1). Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

V zasedbi Aleša Arnola strelsko izstopa Milan Tučić, ki si s šestimi zadetki na lestvici najboljših strelcev deli drugo mesto še s petimi igralci, v vrstah Radomelj pa je v tej sezoni največkrat mrežo tekmeca zatresel Nino Kukovec. To mu je uspelo štirikrat. Radomljani so vključno s pokalom nanizali tri poraze, zdaj pa želijo pod taktirko Darjana Slavica prekiniti krajšo rezultatsko krizo, pri kateri pa je treba upoštevati, da so izgubljali proti Olimpiji, Mariboru in Muri, in nadaljevati imeniten niz gostovanj mlinarjev pri Bravu. Na njega pa bodo najverjetneje morali počakati na prihodnje leto.

