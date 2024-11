Po koncu skupinskega dela lige narodov in tretjem mestu Slovenije v skupini B3, še posebej po zadnjih dveh tekmah Slovenije, ni manjkalo kritik na račun igre Slovenije. Na nerganje navijačev je po remiju v Avstriji opozoril že selektor Matjaž Kek, zdaj pa je v pogovoru za 24ur.com svoje dodal še Zlatko Zahović. "Vsi kritiki naj se malo umirijo in pogledajo okoli sebe in videli bodo, da so lahko ponosni na reprezentanco," je bil za omenjeni portal jasen Zahović.

Slovenska nogometna reprezentanca je četrto izvedbo lige narodov končala v nedeljo z 1:1 na Dunaju. Po dve zmagi, poraza in remija sta pomenila tretje mesto v skupini z Norveško, Avstrijo in Kazahstanom. Kljub nekaj večjim željam in pričakovanemu padcu po evropskem prvenstvu je prikazala največ, česar je bila v danem trenutku zmožna.

Kljub temu so varovanci Matjaža Keka na svoj račun predvsem po visokem porazu proti Norveški (1:4) in ne preveč blesteči predstavi z Avstrijo, na kateri so kljub temu izvlekli remi (1:1), slišali marsikatero kritiko. Na kritike slovenskih navijačev je po tekmi z Norveško opozoril že slovenski selektor Matjaž Kek. "Neverjetno je, kako je ena slaba tekma proti Norveški takoj obrnila atmosfero. To se je v Sloveniji že dogajalo. In to ni dobro," je takrat dejal Kek. "V skupini smo imeli dve izredno nerodni reprezentanci (Norveška in Avstrija, op. p.), ki igrata taktično zrelo, agresivno in z veliko kontakta. Imeli smo težave, smo pa v nekaterih trenutkih tudi dokazali, da znamo igrati in da imamo kakovost," je že takrat dejal Kek.

Matjaž Kek Foto: Aleš Fevžer

Zahović za 24ur.com: Vsi kritiki naj se malo umirijo

Zdaj pa je o predstavah Slovenije svoje mnenje dodal tudi nekdanji slovenski nogometaš Zlatko Zahović, ki je za 24ur.com med drugim spregovoril tudi o poteku lige narodov. "Vsi kritiki naj se malo umirijo in pogledajo okoli sebe in videli bodo, da so lahko ponosni na reprezentanco," je bil za 24ur.com jasen Štajerec.

"Ko gledam od zunaj, bi zagotovo stvari počel drugače, ampak ko sem bil notri, je bilo drugače. Slovenska reprezentanca je šla od leta 1991 skozi neke procese. Glede na bazo, ki jo imamo, smo lahko izjemno ponosni na vse, kar smo dosegli. Jasno je, da bo prišlo do padca igre takoj po velikem tekmovanju, saj nimamo osnove. Ne vidim pet ali šest igralcev, ki trkajo na vrata in spodbujajo prvo enajsterico, da igra bolje in je bolj zbrana. Seveda potem sledijo težave. Nekateri se poškodujejo, ne igrajo in to naša reprezentanca čuti," je prepričan Zahović.

Člansko vrsto že v petek čaka žreb, ki ji bo namenil tekmeca v dodatnih bojih za obstanek v ligi B. To bo eden od drugouvrščenih iz lige C. Foto: www.alesfevzer.com

"Problem je le ponos. Delal sem v slovenskem nogometu, igral za reprezentanco in pričakovanja so zelo velika. Kot sem rekel, jaz bi od zunaj spremenil marsikaj, znotraj pa nisem prepričan. Tudi jaz, ki sem doživel vse in imam 28 lovorik, bi bil kritičen do reprezentance, če bi želel biti populist. A jaz želim vse probleme tudi razumeti, ker sem šel skozi to. Vse kritike so dobrodošle, tiste dobronamerne, ko pa na koncu pogledaš, ima reprezentanca vrhunske uspehe. Verjetno bi lahko bilo kaj bolje, ampak verjemite, da bi lahko bilo vse, kar je bilo dobro ali odlično, tudi veliko slabše," je za 24ur.com še dodal Zahović.

Najboljši strelec slovenske izbrane vrste in nekdanji športni direktor Maribora je med drugim spregovoril tudi o odhodu Boštjana Cesarja z mesta pomočnika izbrane vrste, potem ko je prevzel krmilo Maribora, in vplivu tega na igre Slovenije. "Mislim, da to nima nobene povezave. Boštjan je z izkušnjami verjetno ogromno pripomogel, ampak jasno je bilo, da bo reprezentanca po velikem tekmovanju malo padla. Ti fantje enostavno niso sposobni držati te ravni, kar pa je normalno. Vsi, ki so zunaj nogometa, si znotraj njega ne bi mogli obleči superjunaške obleke in Slovenije voditi tako, da bi s tako malo ljudmi in tako majhnimi vložki lahko bila tako konkurenčna, kot je danes," je še dodal Zahović.

Slovensko izbrano vrsto že v petek čaka žreb, ki ji bo namenil tekmeca v dodatnih bojih za obstanek v ligi B. To bo eden od drugouvrščenih iz lige C.

