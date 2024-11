Aluminij po zmagi proti Triglavu poravnan z Gorico

Kljub reprezentančni akciji in igranju tekem v ligi narodov se nemoteno nadaljuje slovenska druga liga. Vodilna Gorica je na uvodni tekmi 15. kroga v gosteh osvojila točko, potem ko se je z ekipo Brinje Grosuplje razšla brez golov. Tako jo je v soboto ujel Aluminij, ki je v gosteh premagal kranjski Triglav s 4:1.

Aluminij je imel na derbiju proti Triglavu, ta je ostal na četrtem mestu lestvice, priložnost, da se poravna z Gorico in to tudi izkoristil.

V prvem polčasu sta za 1:0 in 2:1 zadela Bamba Susso v 12. in Jaka Domjan v 34. minuti z bele pike. Slednji je še enkrat zadel z enajstmetrovke v 69. minuti za 3:1, končni izid pa je z evrogolom postavil rezervist Marko Prenkpalaj v 85. minuti. Edini gol za domače je v 28. minuti za takratno izenačenje dosegel Ivica Vidović.

Gorica in Aluminij sta na vrhu razpredelnice s po 32 točkami, sledi Tabor Sežana, ki jih je zbrala 29, Triglav je ostal pri 27.

Tabor je s 3:1 ugnal Tolmin, pri čemer sta gole prispevala Stanislav Petkov in Dino Stančič, ki je zadel dvakrat. Vmes je na 1:2 znižal Muacir Pacheco Cassama. Najvišjo zmago je zabeležila Bistrica, ki je s 4:0 ugnala Dravinjo in jo prehitela na šestem mestu lestvice. Dva gola je dosegel Stanislav Krapuhin, po enkrat pa sta bila natančna Marcos Tavares mlajši in Jaša Martinčič, z 11 goli najboljši strelec druge SNL.

Druga liga, 15. krog:

Petek, 15. november:

Sobota, 16. november:

Nedelja, 17. november:

Lestvica: