Reprezentant Ferskih otokov Hanus Sorensen je novi član nogometnih prvakov iz Celja. Triindvajsetletni nogometaš, ki je doslej nastopal za ferski klub Torshavn, je podpisal pogodbo do konca sezone 2025/26, je sporočil klub iz knežjega mesta.

Hanus Sørensen, dobrodošel v Celju! 🇫🇴



➡️ Desni bočni branilec / Vezist

➡️ Najboljši podajalec državnega prvenstva (14)

➡️ Reprezentant Ferskih otokov



Pravica nastopa od 15.1.2025, pogodba do 30.6.2027. #gremocele #mojemestomojklub pic.twitter.com/MyEy7vf3ag — NK Celje (@NKCelje) November 11, 2024

Sorensen se bo vrstam celjskega kluba pridružil za spomladanski del državnega prvenstva, saj bo pravico nastopa imel od 15. januarja 2025.

"Počutim se odlično. Prvi vtis o mestu in državi je pozitiven, prav tako lahko o novih soigralcih govorim le z izbranimi besedami ... Vidim, kakšen nogomet želi trener igrati – napadalno usmerjen z veliko teka in pritiska na nasprotnika po izgubljeni žogi. Mislim, da ne bom imel težav s prilagajanjem na zahteve," je dejal Sorensen v izjavi za klub.

Za Sorensena, ki lahko igra tako na položaju desnega bočnega branilca kot tudi vezista, je to druga izkušnja v tujini po Danski, kjer je nosil dres mlajših selekcij Midtjyllanda. Na Danskem je nato igral še za Middelfart, nato pa se vrnil v Torshavn, kjer se je v sezoni 2022 veselil pokalnega, leto kasneje pa še superpokalnega naslova. Za fersko izbrano vrsto je doslej zbral 13 nastopov in dosegel en zadetek.

Glede svojega igralnega položaja je nov obraz v celjskih vrstah pojasnil: "Moj osnovni položaj je desni bočni branilec, letošnje leto pa sem odigral kot vezist, kjer igram tudi v reprezentanci. Igral bom tam, kamor me bo trener postavil. Imel bom dovolj časa, da drugi del sezone začnem dobro pripravljen ter do potankosti spoznam ekipo in klub, nato pa bomo s soigralci naredili vse, da naslov državnega prvaka ostane v Celju."

