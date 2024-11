Derbi brez golov, bilo pa je veliko prekrškov

V 15. krogu 1. SNL sta se v večnem derbiju pomerila Olimpija in Maribora. Tekma se je končala brez zmagovalca, potem ko je bil izid na koncu 0:0. Po derbiju v Stožicah Radomlje gosti Muro. Zvečer igrata še Primorje in Celje. Celjani so sicer pred tekmo sporočili, da je zaradi poškodbe jesenski del sezone že sklenil prvi strelec ekipe Armandas Kučys. Dogajanje se je začelo v soboto v sončnem Kopru, kjer je domača ekipa s 4:0 premagala Domžale, pod vse štiri zadetke pa se je podpisal Deni Jurić. Na drugem današnjem obračunu je Bravo z 1:0 premagal Nafto in vsaj začasno skočil na četrto mesto.

1. SNL, 15. krog:

Nedelja, 10. november:

V prvem polčasu skorajda nismo videli strelov proti golu. Na fotografiji Josip Iličić. Foto: Aleš Fevžer

V uvodnih minutah nogometnega derbija smo videli lep nogomet, a nobena ekipa ni prišla do vidnejše priložnosti. Prvi rumeni karton smo videli v deveti minuti, ki ga je dobil Žiga Repas, nogometaš Maribora. V šestnajsti minuti je zapretil Maribor, ko je proti vratom ustrelil Josip Iličić, a je pozneje sodnik dosodil prepovedan položaj.

V 24. minuti so se na tribunah prebudili navijači Olimpije, ki so pripravili lepo nogometno kuliso in poskrbeli tudi za dimno zaveso. V tistem trenutku je nekoliko bolj vroče postalo pa tudi na igrišču, ko je Josip Iličić v 25. minuti tekme dobil rumeni karton. Na zelenico je padlo nekaj predmetov, tako da je moral glavni sodnik za nekaj trenutkov prekiniti tekmo.

Do konca polčasa nismo videli nobenih pravih priložnosti, saj obe ekipi nista prav veliko tvegali. Pravzaprav je bilo veliko prekrškov in malo igre. Maribor je v prvem polčasu dobil štiri rumene kartone, medtem ko si je Olimpija prislužila enega.

V drugem polčasu so bili bolj podjetni Mariborčani. Foto: Aleš Fevžer

Drugi polčas bolj zanimiv, Olimpijo je reševal vratar

Drugi polčas se je začel veliko bolj obetavno, saj sta si obe ekipi že na začetku pripravili priložnost. Igralci obeh ekip so veliko bolj ambiciozno vstopili v drugi polčas, nekaj več želje so pokazali nogometaši Maribora, ki so malce več tvegali.

V 64. minuti je Olimpija ostala brez igralca, potem ko je Jordi Govea dobil drugi rumeni karton, s tem pa posledično tudi rdečega. V nadaljevanju tekme so bili Mariborčani bolj podjetni. V 80. minuti je z glavo streljal Soudani, nato je še bolj nevarno streljal v 82. minuti, a je bil izjemen Matevž Vidovšek obakrat na mestu.

Pet minut pred koncem srečanja je bila tekma prekinjena. Navijači Maribora so na zelenico vrgli bakle. Oba trenerja sta prekinitev izkoristila za nasvete svojim varovancem. V 90. minuti tekme pa je drugi rumeni karton dobil še Josip Iličić in tako moral zapustiti zelenico. S tem so se moči na igrišču izenačile, a do konca tekme ni bilo gola, tako da sta se ekipi razšli z izidom 0:0.

Fotogalerija 1 / 10 / 10

Foto: Aleš Fevžer, Jure Banfi

Pred tekmo so bile dolge vrste

Pred tekmo je bilo pred Stožicami kar nekaj gneče in vprašanje je, če so vsi pravočasno prišli na svoj sedež. Svoje delo pa tekmi primerno opravlja tudi slovenska policija.

Ujej. Veliko vprašanje, če bodo vsi imetniki vstopnic začetek večnega derbija ob 15. uri med @nkolimpija in @nkmaribor dočakali na stadionu. Personalizacija zahteva svoj davek, vrsta pred vhodom v Stožicah je zeeeeeelo dolga! @SiolSportal @PrvaLigaSi pic.twitter.com/igMQv0h2pU — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) November 10, 2024

Mura pogreša zmage, čustvena tekma za Slavica

Obračun za šesto mesto bo potekal v Domžalah. Radomljani, ki so v zadnjem obdobju v 1. SNL prekrižali načrte že mnogim favoritom, doma so po neverjetnem preobratu ugnali tudi Celjane (4:2), se bodo spopadli z Muro. Trener Darjan Slavic zaradi kazni ne bo mogel računati na Ognjena Gnjatića. To bo čustveno srečanje za stratega mlinarjev, saj je otrok Fazanerije in je pred prihodom k Radomljanom deloval pri Muri. Gostitelji so med tednom okrepili svoje vrste, v 1. SNL se vrača Gedeon Guzina, ki bo skušal v rumeno-črnem dresu pomagati Radomljam do uresničitve osnovnega cilja, obstanka med elito.

Mura za razliko od Radomljanov napada Evropo tudi še v pokalu, a ji je žreb v osmini finala dodelil zelo neugodnega tekmeca. Doma bo namreč pričakala Koper. Foto: Aleš Fevžer

Mura si želi še kaj več kot zgolj obstanek. Zanimajo jo mesta, ki peljejo v Evropo, a je po zadnjih neuspehih zaostala za klubi iz zgornje polovice razpredelnice. Na zadnjih šestih tekmah v 1. SNL je pod vodstvom Oskarja Drobneta osvojila le tri točke, pri tem pa niti enkrat zmagala. Na zadnjih treh tekmah je sicer dosegla kar pet zadetkov, kar pa je zadoščalo zgolj za eno točko. Bi lahko črno-beli znova okusili slast zmage proti mlinarjem, ki so jih premagali v šestem krogu na Fazaneriji po zadetku Daria Vizingerja z bele točke?

Anđelković jo je že zagodel Rieri, poškodba Kučysa

V novogoriškem Športnem parku se bosta v nedeljo zvečer, ko velja v mestu vrtnic pričakovati že nizke temperature, za točke pomerila Primorje in Celje. Ajdovci so lahko med tednom za razliko do državnih prvakov, ki so v četrtek po junaškem boju nesrečno ostali brez točk pri favoriziranem Betisu v Španiji (1:2), počivali in se pripravljali na spopad s Celjani. ''Celje je zelo dobra ekipa, vendar na tekmo ne gremo z belo zastavo, gremo tekmovat in se borit, nato pa bomo videli, kako bo," napoveduje trener Primorja Milan Anđelković, ki je kot igralec v 1. SNL pustil velik pečat tudi kot branilec Celja. V tej sezoni jo je že zagodel Albertu Rieri. V 6. krogu je popeljal Ajdovce do senzacionalne zmage s 3:0 v knežjem mestu. Takrat so v polno za goste zadeli Žan Bešir, Semir Smajlagić in Mark Gulič.

Trener Primorja Milan Anđelković jo je v tej sezoni že zagodel Albertu Rieri. V 6. krogu je popeljal Ajdovce do senzacionalne zmage s 3:0 v knežjem mestu. Takrat so v polno za goste zadeli Žan Bešir, Semir Smajlagić in Mark Gulič. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Celjani so po bolečem porazu s Primorjem le strnili vrste, štiri dni pozneje, ko so igrali pomembno evropsko tekmo s Pjunikom, navdušili in zmagali s 4:1, s tem pa si priigrali nastop v konferenčni ligi. Po zadnjem porazu na derbiju 14. kroga proti Olimpiji (0:1) so za vodilnimi zmaji zaostali že osem točk, zato si, če želijo naskakovati prvo mesto, pred reprezentančnim premorom, ko si bodo lahko odpočili, ne smejo privoščiti neuspeha v Novi Gorici. Selektor Matjaž Kek bo na zadnji tekmi 15. kroga pozorno spremljal tudi nastopa povratnika Žana Karničnika in debitanta v članski izbrani vrsti Svita Sešlarja.

Jesenski del sezone je že končal Armandas Kučys. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Konec jesenskega dela za najboljšega strelca Celja Kot so sporočili iz Celja, je jesenski del sezone že končan za najboljšega strelca Armandasa Kučysa. "Začetna diagnoza potrjena, a je najhujši scenarij izključen: Armandas Kučys je zaradi poškodbe kolena že sklenil jesenski del sezone, v ritem se znova vrača v mesecu februarju. Arma, čimprejšnje okrevanje ti želimo," so zapisali pri celjskem klubu. Kučys je sicer v dozdajšnjem delu sezone dosegel šest zadetkov, s čimer je bil do tega kroga na vrhu lestvice strelcev 1. SNL.

Nafta ni zmagala vse od konca avgusta

V megleni Lendavi je Nafta iskala pot iz negativnega obdobja, saj že od avgusta ni zmagala. Toda na tekmi, ki ni ponudila prav veliko priložnosti, so eno izkoristili Ljubljančani ter tako prišli do sedme zmage ter vsaj začasno četrtega mesta, Nafta po enajstem porazu ostaja predzadnja.

Bravo je slavil na gostovanju v Lendavi. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

Bravo, ki je pogrešal kaznovanega Victorja Giadada, je nekoliko bolje odprl tekmo. Martin Pečar je v 15. minuti priigral enajstmetrovko Bravu, potem ko ga je zrušil Mauricio. Slednji se je nato odkupil, ko je v 16. minuti obranil sicer slab strel Gašperja Trdina z bele pike. V 35. pa je nato Bravo kaznoval poigravanje Naftinih nogometašev v zadnji liniji. Aron Dragoner je izgubil žogo, to je vzel Milan Tučić in jo nato poslal v mrežo za svoj šesti zadetek v tej sezoni. Ob koncu sodniškega dodatka so domači sicer zahtevali najstrožjo kazen, potem ko je ob dotiku v kazenskem prostoru Brava padel Dragoner. Sodniki, glavni Alen Borošak je sprva pokazal, da ne gre za prekršek, so dolgo pregledovali posnetek, na koncu pa se odločili, da ne bodo pokazali na belo piko.

Koper na krilih Jurića nadigral Domžale

Prvoligaška karavana se je najprej ustavila na Bonifiki. Koprčani so na krilih Denija Jurića, ki je dosegel vse štiri gole, prišli do pete zmage na šestih tekmah, potem ko so pričakovano odpravili skromne Domžale. Proti tem so temelje zmagi postavili že v prvem polčasu z dvema enajstmetrovkama, v drugem so le še dokončali delo. Domžale so imele v prvem polčasu le en strel, tega je ob koncu sprožil Nwankwo, ki je žogo z glavo poslal v prečko. Nič bolje se jim ni godilo v drugem polčasu, s šestimi točkami pa so ob novem porazu prikovane na dno 1. SNL.

1. SNL, 15. krog:

Sobota, 9. november:

Nedelja, 10. november:

Lestvica: