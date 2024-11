Trener Olimpije opozoril na negativno stvar, ki je pokvarila derbi

Večni derbi Olimpije in Maribora je upravičil svoj sloves. Na tribunah se je zbralo skoraj 10 tisoč gledalcev, tako da je padel rekord sezone 1. SNL, nogometni sladokusci pa vendarle niso prišli na svoj račun. Ostalo je pri začetnih 0:0, za kar je bil najbolj zaslužen domači vratar Matevž Vidovšek. Strateg vijolic Boštjan Cesar je priznal, da ni bilo burno le na zelenici, ampak tudi na tribunah, prekinitev v 85. minuti zaradi metanja pirotehničnih sredstev s strani Viol na igrišče pa mu ni šla na roko. Maribor je bil takrat v naletu, a je Olimpija le ohranila nedotaknjeno mrežo. Španec Victor Sanchez je dal vedeti, kaj je njegove varovance najbolj motilo. Lahko bi prikazali bistveno lepši in konkretnejši nogomet, a so bile to na tako načeti igralni površini le pobožne želje.

Večni derbi je vedno nekaj posebnega. Ta, drugi v sezoni med Olimpijo in Mariborom, na katerem je prvič proti zmajem vodil vijolice Boštjan Cesar, je upravičil svoj sloves. To je največji praznik slovenskega klubskega nogometa, temu primerno je bilo tudi število gledalcev. Žal pa ni vse potekalo v blišču.

Večni derbi je potekal na zelenici, ki igralcem ni omogočala tekoče igre niti točnih podaj. Foto: Aleš Fevžer

Igralce je motila slabo pripravljena igralna površina, ki že dalj časa spada med najbolj sramotna poglavja stadiona Stožice, o čemer pričajo tudi neposredne kritike. Septembra so tako odmevale jezne besede selektorja Avstrije Ralfa Rangnicka. Dal je vedeti, da njegovi nogometaši, prepolni znanja in taktičnih domislic, v Stožicah niso mogli razviti tega, česar so sicer sposobni. In da takšna zelenica ni dostojna tekmovanja kot je liga narodov.

Sanchez: Nemogoče je udobno igrati z žogo

Dva meseca pozneje si je javno kritiko načete zelenice, ki čaka in čaka na konkretno prenovo, a zaradi časovne stiske doživlja le kozmetične popravke, te pa ne zadoščajo za dolgoročno izboljšanje igrišča, privoščil tudi trener Olimpije. Španec Victor Sanchez je opozoril na težave, zaradi katerih ne trpi le igra zmajev, ampak tudi (ne)zadovoljstvo navijačev.

Olimpija šele tretjič v tej sezoni ni dosegla niti enega zadetka. Na njeno srečo pa se nadaljuje imeniten niz Matevža Vidovška, ki ni prejel zadetka že več kot 600 minut! Foto: Aleš Fevžer

''Glavna negativna stvar je igrišče. Čakamo na trenutek, da se zamenja trava na stadionu, saj je za igralce nemogoče udobno igrati z žogo. Podaje niso točne, žoga skače, niso stabilni na nogah, a to velja za obe ekipi. Pozitivno pa je, da se lahko prilagodimo na vse zahtevne stvari,'' je trener Olimpije dal vedeti, kako zelo moti takšno igrišče njegove izbrance. In koliko več bi lahko pokazali, če bi imeli možnost nastopa na boljši zelenici.

''V takšnih okoliščinah lahko igraš le grd nogomet. Tega pa ne maram. Zelo sem zadovoljen z borbenostjo, pristopom in željo igralcem, a vseeno upam, da čimprej popravimo igrišče,'' ga je po tekmi najbolj veselilo, da si je Maribor v obdobju z igralcem več pripravil malo zrelih priložnosti.

Cesar: Tekmo so prekinili ravno ob našem naletu

Podobne besede o tegobah, ki jih prinaša slabo igrišče, smo to jesen že poslušali iz ust njegovega rojaka pri Celju Alberta Riere. Ta je večkrat opozoril, da njegovi nogometaši na dotrajanem celjskem igrišču težko pokažejo tisto, kar bi želeli. Tistega, kar so v razmerah, če bi zaigrali na bolje pripravljeni zelenici, tudi zmožni.

Boštjan Cesar je prvič vodil Maribor na večnem derbiju. Foto: Aleš Fevžer

A takšne igralne razmere veljajo enakovredno za oba kluba. To je poudaril tudi Sanchez, tako da v tem ni iskal izgovora za nedorečeno in obrambno nastrojeno predstavo. Tega se zaveda tudi njegov stanovski kolega Boštjan Cesar. Z Mariborom, odkar je prevzel njegovo vodstvo, še ni izgubil. Neporažen je ostal tudi na vročem gostovanju v Ljubljani in zadržal zaostanek treh točk za zmaji. Olimpiji je preprečil, da bi si priigrala večjo priložnost, hkrati pa objokoval dve večji zapravljeni priložnosti, pod obe se je podpisal rezervist Hilal Soudani, pri katerih se je še kako izkazal vratar zmajev Matevž Vidovšek.

''To je bila težka tekma tako na tribunah kakor na igrišču,'' je Cesar priznal, da se je veliko dogajalo tudi na tribunah, kjer je bila tekma zaradi pirotehničnih šovov tudi prekinjena, tako da disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) čaka ogromno dela.

Pet minut pred koncem rednega dela je bil dvoboj za nekaj časa prekinjen. Foto: Aleš Fevžer

''Tekmo so prekinili ravno v času, ko smo bili v naletu. A take stvari se dogajajo. Atmosfera je bila na vrhuncu, to so nogometni prazniki za Sloveniji. Po tekmi sem bil vesel, da se je zbralo tako veliko ljudi,'' je pohvalil obisk, največji v tej sezoni v 1. SNL. Zbralo se je 9.849 gledalcev.

To se je Olimpiji zgodilo šele tretjič

Kar pa se tiče dogajanja na zelenici, kjer Olimpija v tej sezoni le redko končuje tekme brez danega zadetka, to se ji je pred tem zgodilo le dvakrat, proti Domžalam (0:0 v gosteh) in Kopru (0:1 doma), je izpostavil zadovoljstvo nad tistim, kar je spremljal.

Agustin Doffo je pred tekmo prejel simbolično priznanje za okroglih 100 nastopov v dresu Olimpije. Foto: Jure Banfi

''Zelo sem zadovoljen, še posebej z drugim polčasom, tudi prvi polčas smo odigrali solidno. Kar nam je mogoče manjkalo v prejšnjih tekmah, je ta agresija, ki je bila danes na primerni ravni. Je pa malo grenkega priokusa glede priložnosti, da jih nismo izkoristili in odpeljali tri točke v Maribor," je zaupal nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste, ki je tako doživel ognjeni trenerski krst na večnih derbijih. Ravno na stadionu, kjer je pred šestimi leti sklenil reprezentančno kariero.

Olimpija ciljala na zmago, a …

Dvoboj je bil po mnenju Sancheza po previdnem prvem polčasu, ki je minil brez resnejših priložnosti in strelov na vrata, postregel pa s fanatično borbenostjo in številnimi prekrški ter rumenimi kartoni, izenačen vse do 65. minute, ko je moral zaradi rdečega kartona po ''karate vložku'' predčasno z igrišča Jordi Govea.

Navijači Olimpije so na večnem derbiju napolnili severno tribuno stadiona v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

''Pozitivno je, da smo 25 minut igrali z igralcem manj proti dobremu tekmecu. Vesel sem, da je ekipa pokazala značaj in da se lahko bori proti vsem težavam. Ciljali smo na zmago, na koncu pa dosegli remi proti enemu izmed naših največjih tekmecev," je bil Španec na koncu zadovoljen z doseženim, saj na reprezentančni premor odhaja kot vodilni prvoligaš.

Cesar čuti malce grenkega priokusa

V nadaljevanju sezone pa mu niti slučajno ne bo lahko. V taboru Maribora, tako sporoča novopečeni trener Cesar, so namreč prepričani, da je igra ekipe iz kroga v krog boljša.

Srečanje je minilo v borbenem ozračju, polnem prekrškov in kartonov, tako da je imel glavni sodnik Mihael Antić veliko dela. Foto: Aleš Fevžer

Vesel je bil, da je njegov prvi večni derbi, ki ga je izkusil kot trener, potekal v dobri atmosferi. Po tekmi je za Šport TV povedal, kako je bil zadovoljen z dominanco v drugem polčasu, ko igralci Olimpije niso prišli do žoge, nato pa so jih tekmeci iz Maribora še stisnili in diktirali ritem. ''Nekaj polpriložnosti smo imeli že pred rdečim kartonom Govee, potem pa jim še bolj stisnili. Škoda, da nismo zadeli, a tudi točka je velika,'' mu je najbolj žal za zapravljeni priložnosti rezervista Soudanija, zlasti tisto v 85. minuti, ko je z neposredne bližine ''nastreljal'' junaka Olimpije Vidovška.

''Če bi Soudani še desetkrat udaril to žogo, bi šla desetkrat v gol. Je pa Vidovšek izjemno ubranil že prvi strel Širvysa, nato pa še njegovega,'' si neuspešnosti zaključnega strela Alžirca ni gnal k srcu, saj verjame, da bo napadalec, ki ga je z mojstrovino rešil ob njegovem prvencu na gostovanju pri Bravu, v nadaljevanju sezone bolj učinkovit.

Cesar bi si želel, da bi sodniki bolj zaščitili Iličića

Naslednjo tekmo v prvenstvu, Maribor bo 23. novembra gostoval pri Primorju, bo moral odigrati brez Josipa Iličića, ki je po dveh rumenih kartonih moral predčasno z igrišča v 90. minuti. ''Verjamem, da mu je težko. Prejme veliko udarcev in je nervozen. To skušamo dati na minimum, da ne bi toliko reagirali in dobivali tako veliko poceni prejetih rumenih kartonov,'' je povedal o njegovem nekdanjem reprezentančnem soigralcu, ki je zdaj pri Mariboru njegova ''desna roka'' na zelenici.

Josip Iličić je moral predčasno z igrišča zaradi dveh rumenih kartonov. To ni njegova prva izključitev po vrnitvi v Slovenijo na večnih derbijih. Foto: Aleš Fevžer

''Saj tudi on razširi komolce in koga zadane. Težko je. Vemo, kaj pomeni Jojo v slovenskem nogometu. Želel bi si, da bi se ga glede tega bolj zaščitil,'' je dal misliti slovenskim delivcem pravice, kako Iličić vsako tekmo prejema veliko udarcev.

Kar se tiče njegovega prvega gostovanja pri Olimpiji, je zadovoljen. ''Ponosen sem na fante, kako so igrali. Zame sta izgubljeni dve točki,'' je pojasnil, kako bi bil resda po tistem, kar je prinesel dvoboj, bolj zadovoljen z zmago kot pa le remijem, a je tudi to velika točka. Tako ostaja zaostanek Maribora za vodilno Olimpijo tri točke, kar prinaša še kako pestro nadaljevanje sezone. Najprej sledi reprezentančni premor, nato pa se bo prvoligaška karavana čez dva tedna znova vrnila na igrišča.