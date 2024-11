Kako majhen je svet: Skomina izključil Cesarja, nato se je poigrala usoda s strelcema

Slovenski reprezentančni rekorder Boštjan Cesar bo v nedeljo ob 15. uri prvič vodil Maribor proti Olimpiji. Pri zmajih je začel kariero, nato pa kot kadet zapustil Ljubljano in se leta 1998 pridružil Dinamu. Zagrebčani so ga pozneje, takrat je imel 22 let, za kratek čas posodili zeleno-belim, Cesar pa je občutil čar slovenskega večnega derbija in z zmaji zmagal v Ljudskem vrtu kar s 3:0. Tako je bilo pred dobrimi 20 leti. Kmalu za tem je z Olimpijo neslavno izpadel v pokalu. In to ravno na stadionu, na katerem je 19 dni pred tem dosegel najljubši zadetek v karieri proti zvezdniški Italiji!

V nedeljo bodo pri Boštjanu Cesarju zagotovo prisotni mešani občutki. Kot nogometni profesionalec, pred kratkim je prevzel vodenje Maribora in z njim za zdaj dosega dobre rezultate, malce manj prepričljiva pa je igra, s katero osvaja točke, se bo v rojstnem mestu pomeril proti klubu svoje mladosti.

Vse skupaj se bo dogajalo na stadionu, na katerem je v karieri dočakal kar nekaj mejnikov, največjega pa zagotovo 27. marca 2018, ko se je poslovil od reprezentančnega dresa. Takrat je proti Belorusiji pod vodstvom selektorja Tomaža Kavčiča odigral pet minut, to je bil njegov rekordni 101. nastop za Slovenijo, na tribunah pa si je prijateljsko tekmo, na kateri se je poslovil srčni kapetan, ogledalo le štiri tisoč gledalcev.

Boštjan Cesar je odigral zadnjo tekmo za Slovenijo pred dobrimi šestimi leti. Poslovil se je na stadionu, kjer bo v nedeljo prvič vodil Maribor proti Olimpiji. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V nedeljo, ko se bosta v Stožicah udarila Olimpija in Maribor, jih bo vsaj dvakrat več. Iz tabora zmajev so namreč v soboto sporočili, da je bilo prodanih že prek osem tisoč vstopnic.

Cesar sicer pozna odlično Stožice. V stiku z največjim nogometnim objektom v Sloveniji je že dolgo, vse od 11. avgusta 2010, ko je zaigral na otvoritveni prijateljski tekmi proti Avstraliji (2:0). Takrat je večkrat poudaril, kako je izbrana vrsta najboljše rezultate dosegala v Ljudskem vrtu. Izpostavil je vroče vzdušje na stadionu pod Kalvarijo, leta 2015 pa je Slovenija na željo reprezentantov tudi povratno tekmo play-offa za Euro 2016 proti Ukrajini odigrala prav v Maribor. Cesar je na tisti tekmi zadel v polno, Slovenija pa žal izpadla (1:1, na prvi tekmi je Ukrajina v Lvovu zmagala z 2:0) ter ostala brez velikega tekmovanja.

Z Dinamom v Evropi izločil Maribor

Boštjan Cesar je v sezoni 2004/05 nastopal za Olimpijo kot posojen nogometaš zagrebškega Dinama. Foto: Guliverimage Cesar je za Slovenijo debitiral leta 2003. Tistega leta je z zagrebškim Dinamom v kvalifikacijah za ligo prvakov izločil Maribor. Takrat je vijolice vodil Matjaž Kek. Dobro jim je šlo. Prva tekma na Štajerskem se je končala brez zmagovalca (1:1), Boštjan Cesar je za goste odigral drugi polčas, nato pa je Maribor na povratni tekmi v Zagrebu po zadetku kapetana Stipeta Balajića v 10. minuti povedel z 1:0, a je Dinamo v drugem polčasu z zadetkoma v 59. in 63. minuti le preobrnil rezultat na 2:1 in napredoval. Cesar je na tisti tekmi vstopil v igro v 87. minuti, ko je zamenjal Nika Kranjčarja.

Prihodnje leto pa se je Cesar za kratek čas kot posojen nogometaš Dinama vrnil v domovino. Kot nogometaš Olimpije je v jesenskem delu sezone 2004/05 odigral devet prvoligaških tekem. Prvič v karieri je občutil tudi čar slovenskega večnega derbija in se izkazal. Zmaji so 20. oktobra 2004 zmagali v Ljudskem vrtu kar s 3:0, za zeleno-bele pa sta zadela Sebastjan Cimirotić (dvakrat) in Zoran Pavlović. Cesar, dirigent obrambne vrste, takrat že standardni članski reprezentant, je odigral vso tekmo.

Skomina ga je izključil, v polno zadela Drobne in Žlogar

Ko je Boštjan Cesar leta 2004 odigral zadnjo tekmo za Olimpijo, se je pomeril ravno proti Beli krajini, ki jo je vodil Tomaž Kavčič. 14 let pozneje je postal selektor Slovenije. Ravno takrat, ko se je poslovil Cesar. Foto: Morgan Kristan / Sportida Zdajšnji trener Maribora je zadnjo tekmo za Olimpijo odigral 21. novembra 2004 za Bežigradom, ko so Ljubljančani premagali Belo krajino z 2:0. Zanimivo je, da je goste iz Črnomlja vodil Tomaž Kavčič. Ravno tisti strateg, ki je bil selektor, ko je Cesar leta 2018 sklenil reprezentančno kariero.

Slab mesec pred tem je Cesar z Olimpijo doživel neuspeh v pokalnem tekmovanju. Iz pokala je izpadel v četrtfinalu po dramatičnem izvajanju 11-metrovk. Celjani so doma zmagali s 5:3, delo pa jim je olajšal prav Cesar, saj ga je sodnik Damir Skomina po grobem prekršku nad Markom Križnikom na sredini igrišča izključil v 38. minuti. Tako je bil borbeni Ljubljančan izključen ravno na stadionu, kjer je 19 dni pred tem dosegel najljubši zadetek v karieri, zmagoviti gol za 1:0 v kvalifikacijah za SP 2006 proti poznejšim svetovnim prvakom Italijanom.

Veselje slovenskih reprezentantov leta 2004 po zadetku Boštjana Cesarja proti Italiji v deževnem Celju. Foto: Vid Ponikvar Takratna četrtfinalna pokalna tekma med CMC Publikumom in KD Olimpijo se je po rednem delu končala brez zadetkov, nato pa se je v podaljšku poigrala usoda. Celjane je v 100. minuti popeljal v vodstvo Oskar Drobne, šest minut pozneje, v 106. minuti, poskrbel za izenačenje Anton Žlogar. Med strelce sta se torej vpisala nogometaša, ki sta si v tej sezoni predala štafetno palico na položaju trenerja pri Muri. Ravno tistem klubu, s katerim je Cesar na vijoličasti klopi stežka remiziral v Murski Soboti (1:1), to pa je za zdaj tudi edina tekma, katere kot trener Maribora ni dobil. Zmagal ni le proti ekipi, ki jo vodi Drobne.

Cesar je moral zaradi rdečega kartona na pokalni tekmi v Celju izpustiti večni derbi v Ljubljani, ki ga je Olimpija v začetku novembra 2004 za Bežigradom dobila z 1:0. Pozno jeseni se je vrnil v Zagreb in se leta 2005 iz Dinama preselil na jug Francije k francoskemu velikanu Marseillu. Sledila so leta dokazovanja v tujini, kjer se je v zahtevni druščini mudil v Franciji, Angliji in Italiji, hkrati pa postal kapetan slovenske reprezentance.

Po koncu kariere je pridobival trenerske izkušnje sprva kot selektor mlajših selekcij, nato je v članski reprezentanci postal desna roka Matjažu Keku, prejšnji mesec pa je sprejel ponudbo Maribora in se odločil za novo poglavje v karieri.

Prejšnji mesec je postal prvi trener NK Maribor in na vročem vijoličnem stolčku nasledil Anteja Šimundžo. Foto: Jure Banfi

Postal je trener vijolic, s katerimi želi postati slovenski prvak, na tej poti pa prehiteti tudi Olimpijo, klub njegove mladosti. V nedeljo ima lepo priložnost, da z zmago po točkah ujame večnega tekmeca.

Velika čast, da pride z Mariborom v Stožice

Kaj pa sporoča pred svojim prvim večnim derbijem v trenerski vlogi? ''Odigral sem številne derbije kot igralec, zdaj mi veliko pomeni, da ga bom prvič občutil v vlogi trenerja. Veliko se govori o nedeljskem derbiju, ampak priprava na tekmo je zmeraj enaka. Vemo pa, kaj pomeni nam kot moštvu, strokovnemu štabu in seveda navijačem. Hočem, da so fantje agresivni in odločni v namenu, da bomo uspešni. Osredotočen sem le na moštvo, na tekmo. Bo pa zame velika čast, da pridem z Mariborom na derbi v Stožice,'' komaj čaka na začetek nedeljskega spektakla.

V strokovnem štabu Maribora mu pomagajo številni znani obrazi slovenskega nogometa. Foto: Jure Banfi

In kaj meni o tekmecu, ki je vodilni na lestvici in ima tri točke prednosti pred Mariborom? ''Olimpija ima širok kader, z rotacijami na četrtkovi tekmi proti HJK (2:0 v Helsinkih v konferenčni ligi, op. p.) niso presenetili. So zelo kompaktna ekipa, z agresivnimi igralci na sredini igrišča. Po odvzetih žogah so zelo nevarni in prihajajo v priložnosti, kar so pokazali že na vseh prejšnjih tekmah, ne samo v Helsinkih. Fantom sem že po tekmi proti Radomljam dejal, da želim, da so agresivnejši. Posamično in kot ekipa. Vemo, da smo na zadnjih treh tekmah naredili premalo prekrškov. Ne za kartone, ampak tiste manjše, prekrške za prekinjanje igre. To lahko nadomestimo z našo motoriko in hitro igro na sredini, z namenom, da ne 'vlečemo' žoge predolgo, saj smo imeli vmes težave s preveč dotiki. S to kombinatoriko želimo prisiliti tekmece, da zamujajo in so oni tisti, ki posegajo po prekrških,'' je razkril del načrta, s katerim želi v nadaljevanju sezone še izboljšati igro Maribora.

"Potrebujemo kompaktnost v obrambi in hitrost v napadu," sporoča 42-letni Ljubljančan pred večnim derbijem v Stožicah. Foto: Jure Banfi

Opozarja, da je do konca še veliko tekem, na derbi pa ne gleda kot prelomnico sezone. ''Vsaka tekma je za nas finale in tako se bomo tudi postavili na igrišču. Naredili bomo vse, da pridemo do pozitivnega rezultata. Potrebujemo kompaktnost v obrambi in hitrost v napadu. Obe fazi bosta zelo pomembni. Imamo igralce, ki lahko z individualno kakovostjo odločijo tekmo, pričakujem pa tudi, da bomo uspešnejši v prekinitvah kot doslej,'' si želi uspešnega rezultata v Stožicah, s katerim bi lahko odšel bolj miren na reprezentančni premor.

In to dobesedno, saj je bil poprej med reprezentančnimi premori v delovni vlogi, ko je pomagal selektorju Keku, zdaj pa bo skušal takrat kar najbolje spočiti in uigrati tiste kandidate v vijoličnem dresu, ki se ne bodo udeležili reprezentančnih akcij. Tako bo v prihodnjem tednu zagotovo pogrešal Josipa Iličića.