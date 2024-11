Matjaž Kek komaj čaka večni derbi: Olimpija in Maribor? To bo čisti rock'n'roll.

Olimpija ali Maribor? Kdo bo v nedeljo boljši? Matjaž Kek, sicer rojeni Mariborčan, v preteklosti pa tako igralec kot tudi trener vijolic, je ponudil odgovor v diplomatskem slogu. "Zmagal bo nogomet, ker bo dobra atmosfera. To je nekaj, o čemer se govori. To je dejansko največja tekma našega klubskega nogometa. Treba se je veseliti tega derbija, saj sta obe ekipi v pozitivnem nizu. To je lahko samo dobro za nogomet," pričakuje na tribunah največjega slovenskega nogometnega objekta petmestno število gledalcev.

To bo zagotovo prisotno štiri dni po večnem derbiju, ko se bosta na dvoboju lige narodov v razprodanih Stožicah spopadli Slovenija in Norveška, glede na veliko zanimanje ljubiteljev nogometa v Ljubljani in imenitne predstave Olimpije v Evropi pa bi lahko tribune pokale po šivih tudi v nedeljo.

"Naj se zakadi"

"Ena ekipa se dokazuje tudi v Evropi, druga pa je v formiranju in želi vedno dobiti takšne tekme. Brez konkurenčnosti, zbadanja z ene ali druge strani si ne morem predstavljati derbija. Brez tega ni klubskega nogometa na veliki ravni. Za take tekme je treba živeti, jih spoštovati, na njih pa se lahko tudi nekaj dobi. Morda pa se utrne kakšna nova ideja," je še poudaril, kako bo v nedeljo spremljal na delu kar nekaj vpoklicanih igralcev. To bodo Matevž Vidovšek in novinec Marcel Ratnik pri Olimpiji ter izkušeni Josip Iličić pri Mariboru.

Boštjan Cesar je kot trener že zmagal v Ljubljani. V Šiški je premagal Bravo. Lahko pokvari načrte tudi Olimpiji v Stožicah? Foto: Aleš Fevžer

Bo pa pri vijolicah še nekaj zelo znanih obrazov slovenskega nogometa, s katerimi je Kek sodeloval v reprezentanci. Prvič bo večni derbi kot trener vijolic občutil Boštjan Cesar, ki tesno sodeluje z Bojanom Jokićem, Aleksandrom Radosavljevićem in Jasminom Handanovićem. To so imena, s katerimi je selektor Kek sodeloval v številnih reprezentančnih zgodbah, zdaj pa jih bo spremljal na delu na večnem derbiju. "Upam, da bo prava atmosfera. Naj se zakadi. To je rivalstvo, to so emocije, brez katerih si ne znam predstavljati tega ljubega nogometa," komaj čaka nedeljski vrhunec, po katerem bo lahko misli povsem usmeril v začetek novembrske reprezentančne akcije in četrtkove tekme z Norveško.

"To bo čisti rock'n'roll"

Kot velik ljubitelj glasbe je nedeljski spopad večnih rivalov iz dveh največjih slovenskih mest napovedal na prav poseben način in dal vedeti, da se bliža tekma, na kateri bodo imeli nogometni sladokusci kaj za videti. "To bo čisti rock'n'roll. Komaj čakam, da se začne tekma, ki bo odigrana v pravem vzdušju," je bil vesel že prejšnji teden, ko je v knežjem mestu spremljal spopad med Celjem in Olimpijo (0:1), na katerem je pri slovenskih prvakih nastopil tudi Svit Sešlar, povratnik Žan Karničnik pa takrat še ni prejel priložnosti za nastop.

Tribune Stožic naj bi bile v nedeljo ob 15. uri prijetno polne. Foto: www.alesfevzer.com

"Tudi tam so bile polne tribune, navijanje iz vseh strani. Lepo bi bilo, če bi se zbralo štiri, pet tisoč ljudi še na drugi strani, a je treba tudi spoštovati prizadevanje klubskih ljudi, ki delajo vse, da bi privabili gledalce in napolnili stadion," je spregovoril o manj privlačnem pogledu na prazno zahodno tribuno celjskega objekta.

Kek: Cesarju ne bo lahko

V nedeljo bo drugače, tam bodo v Stožicah bolj ali manj polni vsi deli stadiona, prišlo bo tudi že tradicionalno veliko število navijačev Maribora. Prvič bodo na večnem derbiju spremljali Boštjana Cesarja, ki ga čaka zahteven izpit v rojstnem mestu. Ravno na stadionu, kjer je sklenil bogato reprezentančno pot. "Je pred velikim izzivom. To so tekme, ki pomenijo nekaj več. Ne bo lahko mojemu nekdanjemu sodelavcu. Tekmo pa bom spremljal kot selektor Slovenije, čeprav sem že tolikokrat povedal, od kod izhajam. Moram vendarle ostati politično korekten," se je nasmehnil Kek, ki je v četrtek trepetal za usodi obeh slovenskih predstavnikov v konferenčni ligi in čestital obema španskima stanovskima kolegoma za odlično pripravo Olimpije in Celja.

Na prvem večnem derbiju v tej sezoni sta se kot trenerja spopadla Ante Šimundža in Victor Sanchez, zdaj pa bo imel Španec opravka z Boštjanom Cesarjem. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Tako kot sem užival in trepetal do zadnje minute, ko sem spremljal Celje, bom zdaj gledal tudi nedeljski derbi. To zna biti zelo zanimiva tekma. Kluba vstopata v tekmo z različnimi izhodišči in kakovostjo posameznikov. Eni z evropsko energijo dobljene tekme, a tudi težko tekmo z napornim potovanjem, drugi pa so se lahko v miru pripravljali cel teden," bo tako kot vsa Slovenija v nedeljo rade volje pogledal "spopad vseh spopadov", kar ga premore domači klubski nogomet. Ravno na načeti zelenici, na kateri se bo štiri dni pozneje Kekova četa predstavila doma še zadnjič letos in skušala vrniti udarec Norveški za prepričljiv poraz v Oslu. Spektakel se bo začel v nedeljo ob 15. uri.