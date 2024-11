Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na družbenih omrežjih sporočila, da bo danes ob 13. uri v prodajo sprostila dodatne vstopnice za tekmo petega kroga lige narodov med Slovenijo in Norveško, ki bo v ljubljanskih Stožicah 14. novembra. Razlog je manjše število napovedanih navijačev iz te skandinavske države.

"Nogometna zveza Slovenije bo zaradi manjšega prihoda gostujočih navijačev od predvidenega in posledičnega zmanjšanja varnostnih con v prodajo sprostila dodatne vstopnice za tekmo med Slovenijo in Norveško," so zapisali pri krovni zvezi. Zadnji paket vstopnic bo na uradnih prodajnih mestih NZS na voljo od 13. ure.

Slovenijo do konca tekmovanja v ligi narodov poleg dvoboja z Norveško čaka še tekma proti Avstriji v gosteh (17. november). Na lestvici skupine B3 Slovenija s sedmimi točkami zaseda tretje mesto za Norveško in Avstrijo, ki sta prav tako zbrali po sedem točk. V skupini je sicer še Kazahstan, ki pa je na dnu z eno točko po štirih krogih.

Slovenija je v dosedanjem poteku tekmovanja dvakrat premagala Kazahstan (3:0, 1:0), osvojila točko proti Avstriji (1:1) in izgubila proti Norveški (0:3).

