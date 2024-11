V Oslu so že pred štirimi leti napovedali ukrep, s katerim bi v norveški prestolnici dovolili le še povsem električne taksije. Čeprav je združenje taksistov taki usmeritvi nasprotovalo in želelo zavoljo nezadostne polnilne infrastrukture ta ukrep prestaviti na leto 2027, jim to ni uspelo. S prvim novembrom 2024 so v mestu dovoljeni le električni taksiji. Izjema so le taksiji za vožnje izven območja mesta, v katerem sicer živi več kot 700 tisoč ljudi.

Tako kot norveški avtomobilski trg je na Norveškem z električnimi pogoni prežeta tudi flota taksijev. Lani je bil med novimi taksiji delež električnih 88-odstoten, kar je bilo celo šest odstotnih točk več kot na celotnem avtomobilskem trgu. V mestih Bergen in Stevanger so bili lani vsi novi taksiji električni. V Trondheimu je bil njihov delež 97-odstoten, v Oslu pa 90-odstoten.