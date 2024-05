Mokre sanje za taksiste? Vozimo teslo, ki zmore 500 kilometrov. #foto

Pri novi različici tesle model Y, ki združuje večjo baterijo in pogon na en par koles, smo preizkušali realnost 500-kilometrskega dosega. Avtomobil je zelo prostoren in energijsko varčen, zato se zdi primerna izbira tako za družine kot tudi flotne kupce in taksiste.

Foto: Gregor Pavšič Tesla model Y ostaja opomnik (predvsem evropski) avtomobilski industriji, da so trditve o tem, da kupci nočejo električnih avtomobilov, na dokaj trhlih temeljih. Model Y je bil lani svetovno najbolje prodajani avtomobil in ta tesla je danes primer vozila, ki presega delitev na klasične in električne avtomobile.

Kupce je prepričala s praktičnostjo in izkoristkom prostora, zmogljivostmi, operacijskim sistemom, nizko porabo, delujočim podpornim sistemom in ugodno (smiselno) ceno. Mnogi aduti so neposredni rezultat električnega pogona - izpostaviti velja 250 kilovatov (340 “konjev”) pogona, 450 njutonmetrov navora in 854 litrov prtljažnega prostora.

Foto: Gregor Pavšič

Novost v ponudbi modela Y je zdaj nova različica, ki ima enojni motor na zadnji osi (RWD), večjo baterijo iz različice long range. Cena za tako teslo je v Sloveniji slabih 50 tisočakov, s potencialno subvencijo se cena spusti na okrog 45 tisočakov. To je primerljivo z višjimi paketi opreme dizelsko gnanega volkswagen tiguana.

To je tako nova vmesna možnost med različicama RWD in long range. Od klasične RWD je dražja za štiri tisočake, kar sicer ni zanemarljiv znesek. Prinaša kapaciteto baterije 75 namesto 57 kilovatnih ur (kWh), prav tako drugo kemično sestavo baterije, zavoljo še vedno nizke porabe pa največji doseg med vsemi različicami modeli Y.

Uradni doseg po WLTP je 600 kilometrov, na našem testu je doseg pri kombinirani vožnji (dve tretjini avtoceste, hitrost 120-130 kmh) znašal skoraj 500 kilometrov. To pomeni porabo do 16 kWh na sto prevoženih kilometrov. Na podeželju ali v mestu se je poraba spustila na 12 kWh, kar pa nato že pomeni doseg vsaj 550 kilometrov. Taka različica bo odlična za družine s potrebo po daljših vožnjah, enako za poslovne uporabnike (flote) in taksiste. Ti bodo zavoljo svojega režima vožnje krepko presegli petstotico.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Razlika med obema vstopnima modeloma Y je tako štiri tisoč evrov. Oba imata pogon na zadnji kolesi. Kapaciteta baterije je še vedno relativno majhna, kar je dobro iz vidika mase in stroškov (cene) avtomobila.

Nekateri evropski konkurenti (Peugeot, Renault) poskušajo strah pred dosegom zmanjšati z veliko večjimi baterijami, a te prinesejo tudi negativne učinke (višja cena, daljše polnjenje, višja masa in poraba). Zato tak model Y tudi z večjo baterijo ohranja zelo ugodno porabo za tak tip vozila, to pa pomeni tudi nižji strošek vožnje na sto kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Zanimiva dilema pri vprašanju, katero od obeh model Y izbrati, je vezana na baterijo. Kot že rečeno, razlika ni le v kapaciteti, temveč tudi v kemijski sestavi.

Manjšo baterijo tipa LFP je priporočljivo polniti do 100 odstotkov, večjo baterijo NMC pa na hitrih polnilnicah DC le do 80 odstotkov. Doseg pri polni bateriji LFP je podoben kot pri 80-odstotno napolnjeni bateriji NMC. Baterija LFP ima bolj enakomerno krivuljo polnjenja, načeloma je tudi bolj odporna na degradacijo baterije. V evropskih avtomobilih so še dokaj redke.

Take baterije so zaradi manjše energijske gostote (in posledično večjega števila celic) tudi precej težje, zato je tesla z veliko večjo kapaciteto baterije NMC le 25 kilogramov težja od "manjše" baterije LFP.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Razlika je tudi v krivulji moči polnjenja. Skladno z značilnostmi sestave LFP so polnilne moči pri bateriji NMC višje, to pa velja predvsem za prvo polovico polnjenja od 20 do 80 odstotkov. Spodnji graf kaže razliko v močeh polnjenja za model Y RWD (baterija LFP) in RWD LR (baterija NMC).

Čeprav je baterija pri RWD LR za skoraj polovico večja, je bil čas polnjenja od 20 do 80 odstotkov daljši le za štiri minute. Baterijo smo do 80 odstotkov napolnili v 29 minutah, seveda pa so take moči na voljo le na dovolj zmogljivih polnilnicah DC. Pri polnjenju z izmeničnim tokom AC (doma, podjetja, javne polnilnice) je moč enaka in sicer do 11 kilovatov.

Strošek elektrike? Od domačih dveh do Teslinih 6,5 evra.

Sto kilometrov dosega na Teslini ultra zmogljivi polnilnici je ob povprečni porabi 16 kWh na sto kilometrov stalo 6,5 evra.

Na javni mestni polnilnici bi za sto kilometrov plačali vsaj 3,5 evra ("eko polnjenje" Gremo na elektriko)

Avtomobil smo polnili tudi na domači vtičnici. Strošek za sto kilometrov bi znašal dobra dva evra.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Obvolanske ročice ostajajo, enako tudi velika prtljažnika

Pri ostalih značilnostih se oba avtomobila praktično ne razlikujeta. Še enkrat več gre poudariti izjemno prostornost modela Y - to velja predvsem za prtljažnike. Ti so pravzaprav trije; prvi je spredaj, potem osnovni zadaj in pod dnom nato najdemo še zelo uporabno večjo luknjo.

Zelo zgledna je prostornost na zadnjih sedežih, kjer pa se sedi manj udobno kot spredaj. Neprenovljeni model Y zadaj še nima integriranega zaslona.

Vozniki bodo veseli klasičnih obvolanskih ročic, hitrega operacijskega sistema, integriranih multimedijskih sistemov (YouTube, Netflix, Spotify, arkadne igre …), vsaj pozimi pa tudi sistema za predgretje tako notranjosti vozila kot predvsem baterije. Polnjenje na Teslinih polnilnicah je najbolj preprosto in trenutno tudi cenovno zelo ugodno.

Kaj bi si v modelu Y še želeli?

Ker je ta avtomobil predvsem kot celovit paket tako prepričljiv, zagotovo še ni rekel zadnje besede. Slej ko prej ga podobno kot model 3 čaka prenova. Želeli bi si ohraniti obvolanski ročici, dodati zadnji zaslon, tehnično pa teslam manjka sistem V2L (vehicle to load) za polnjenje zunanjih porabnikov. Tudi samodejno delovanje brisalcev vetrobranskega stekla bi lahko izboljšali, novost pa so po zadnji nadgradnji že matrični žarometi.

Avtomobil se na daljavo sicer redno posodablja, a korenite prenove po zgledu modela 3 vsaj letos ne bo.