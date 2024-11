Veliko je nogometašev, ki so spoznavali čar večnih derbijev tako v dresu Olimpije kot tudi Maribora. Ermin Raković, nekdanji slovenski reprezentant in večkrat dokazan stroj za zadetke, ima s tem bogate izkušnje. Zdajšnjega trenerja tretjeligaša Svobode najbolj zaboli pri srcu, ko se spomni na zamujeno priložnost zmajev za Bežigradom na derbiju z vijolicami leta 2001. Danes, ko se bosta največja slovenska kluba spopadla v Stožicah, pripisuje večje možnosti za uspeh Olimpiji. Klubu, za katerega kot Ljubljančan tudi stiska pesti.

Kako je spremljati večni derbi v koži Ermina Rakovića, ki je v pestri karieri nosil dres obeh največjih slovenskih klubov? Za koga bo sploh navijal? "Kot starš in Ljubljančan bom definitivno navijal za Olimpijo. Zanjo navijam za celo življenje," je pojasnil 47-letni Ljubljančan, ki vztraja v nogometnem svetu in trenutno opravlja vlogo trenerja članske ekipe tretjeligaškega kluba Svoboda.

Boleč spomin na derbi leta 2001

Odigral je veliko večnih derbijev, zlasti v zeleno-belem dresu, še danes pa se najbolj živo spominja spektakla, odigranega 27. maja 2001. To je bil spopad, ki je spominjal na filmski scenarij. Igral se je zadnji krog, Olimpija pa je v dvoboju z največjim rivalom Mariborom potrebovala zmago za osvojitev naslova.

V karieri je odigral veliko večnih derbijev. Tako v dresu Olimpije kot tudi Maribora. Foto: Aleš Fevžer

Vijolicam je za naslov zadostovala že točka. Končalo se je po željah Štajercev, nabito polne tribune na dotrajanem stadionu za Bežigradom so spremljale razburljiv obračun do zadnje sekunde, ki se je razpletel z 1:1. "Ta remi je resnično bolel. Še danes me zelo boli," nam je potožil nekdanji slovenski napadalec, ki je v večnih derbijih večkrat izkusil, kako je zmagati v gosteh. Z Olimpijo je tako zmagal v Ljudskem vrtu, z Mariborom pa za Bežigradom.

Kako pa je sploh prišlo do tega, da se je na začetku stoletja preselil v Ljudski vrt in oblekel dres Maribora? "V nogometni karieri sem bil profesionalec. Ko so mi v Olimpiji ostali dolžni, sem se leta 2001 odpravil v Izrael. Leto pozneje sem se vrnil, želel dobiti denar, ki sem si ga prislužil pri Olimpiji, a ni bilo nobenega odziva. Maribor je slišal, da sem se vrnil v Slovenijo, in me povabil," je pojasnil, kako se je leta 2002 odločil za selitev v Maribor.

Sanchez očaral Rakovića: Mariboru bo danes težko

Ermin Raković je za slovensko člansko izbrano vrsto odigral 15 tekem in dosegel en zadetek. Foto: Guliverimage Danes si je večni derbi, težko pričakovani spopad Olimpije in Maribora, želel v Stožicah ob 15. uri ogledati v živo, a je vmes posegla višja sila. Mladinci Svobode danes ravno uro pred tem igrajo zelo pomembno tekmo, tako da bo ob odsotnosti nekaterih članov strokovnega štaba okrepil zasedbo in pomagal podmladku viškega kluba, katerega člane vodi v tretji ligi.

Kakšen razplet pa napoveduje za derbi v Stožicah? "Olimpija je v dobrem ritmu. Dobro igra, je v ugodnem položaju in čuva prvo mesto. Igra res lep in dober nogomet. Olimpija je lahko bolj sproščena od Maribora, ker je že v nekem ritmu. Saj sploh ne veš več, kdo je rezerva pri Olimpiji in kdo v prvi postavi. Postali so dovolj enakovredni, kar so dokazali tudi v Helsinkih, ko je trener igral z drugo postavo, zamenjal kar osem igralcev. Z izjemo Raula Florucza, on resnično izstopa, je skoraj vseeno, kdo igra. Ve se, kaj delajo. Trener Sanchez je zelo dober, v vsakem trenutku ve, kaj delajo fantje. Mariboru bo danes težko," napoveduje večje možnosti za pozitiven rezultat Olimpiji. Tudi zaradi domačega igrišča in glasne spodbude, ki jo velja danes pričakovati s tribun, kjer naj bi se zbralo več kot deset tisoč ljubiteljev nogometa.

Zmaga "rezervne" postave Olimpije na Finskem je navdušila Ermina Rakovića. Foto: Guliverimage

Kaj pa Maribor? "Imajo novega trenerja, a se tehtnica v tem trenutku bolj nagiba na stran Olimpije. Maribor se na vsaki tekmi muči, da zmaga. Je pa res, da je derbi vendarle derbi. Vsak derbi je nekaj novega. Tudi če si v najslabši formi, lahko na derbiju odloči že trenutek ali pa to, kdo ima boljši dan," vseeno ne bi kar tako odpisal gostov iz mesta ob Dravi, ki prihajajo v Stožice z visokim ciljem, da premagajo vodilnega prvoligaša in ga ujamejo po točkah.

Pričakuje previden, taktičen spopad

Raković ne pričakuje veliko zadetkov. Olimpija je na zadnjih šestih tekmah, ki jih je prav vse zmagala, prejela le enega, pa še tega na edini tekmi, na kateri ni branil Matevž Vidovšek, ampak Denis Pintol (v pokalu pri Radomljah – 2:1). Zmaji imajo tako najbolj jekleno obrambo v 1. SNL, na 14 tekmah so prejeli le pet zadetkov, Vidovšek pa je v vseh tekmovanjih nepremagan že 524 minut!

Prvi vratar Olimpije in slovenski reprezentant Matevž Vidovšek ni prejel zadetka že več kot 500 minut! Foto: Aleš Fevžer

Malo zadetkov pa prejema tudi Maribor. Odkar ga vodi Boštjan Cesar, nekdanji dirigent obrambne vrste v slovenski reprezentanci, se je na štirih tekmah mreža vijolic zatresla le dvakrat. "Ne pričakujem veliko zadetkov. Oba tekmeca bosta danes previdna. Ne bodo 'se zaleteli' ne eni ne drugi, pričakujem bolj taktičen spopad," napoveduje Raković previdno tekmo, na kateri naj ne bi prevladoval visok rezultat.

S Cesarjem sta skočila drug v drugega, a ...

Proti Boštjanu Cesarju se je pomeril v kvalifikacijah za ligo prvakov leta 2003 na tekmi med Dinamom in Mariborom. Foto: Guliverimage Novopečenega trenerja Maribora Boštjana Cesarja pozna zelo dobro. Sodelovala sta v reprezentanci, pred 21 leti pa sta se znašla tudi na nasprotnih bregovih v Evropi. Pomerila sta se v kvalifikacijah za ligo prvakov med zagrebškim Dinamom in Mariborom. Cesar je na tekmi na Hrvaškem vstopil v igro v 87. minuti, ko je Dinamo vodil z 2:1. Maribor je iskal pot do zadetka, ki bi mu omogočil napredovanje, a ga ni našel. V eni izmed akcij je prišlo tako do kratkega stika med Cesarjem in Rakovićem.

"Skočila sva drug v drugega, a ni bilo nič takega," nam je zaupal "Raka", kako so mediji vse skupaj preveč napihnili. Pozneje sta se pomerila še na tekmi med Olimpijo in Muro. Cesar je leta 2004 igral za zmaje, Raković za črno-bele, Prekmurci pa so zmagali za Bežigradom z 2:0.

Sam se v trenerskem svetu prebija stopničko po stopničko. Najprej je vodil Ljubljano, s katero je začel v najnižji ligi, letos pa se preselil na drug konec glavnega mesta Slovenije. V zahodni skupini tretje lige vodi Svobodo, s katero je v soboto nesrečno izgubil proti Vipavi (0:1) in na lestvici padel na peto mesto.

Rad bi bil trener v prvi ligi in tujini

Največ lovorik v Sloveniji ni osvojil z Olimpijo oziroma Mariborom, ampak Interblocokom. Foto: Vid Ponikvar Njegov stanovski kolega Cesar kot trener Maribora za razliko od njega še ni izkusil grenkobe poraza. "Vsak trener potrebuje izkušnje. Cesar jih je nabiral poleg Keka. Nekateri dobijo priložnost takoj na začetku in lahko vodijo tako velik klub. Dostikrat se zgodi, da jim potem ne uspe. Cesarju pomagajo številni pomočniki z več izkušenj, vsem želim veliko sreče. Pravzaprav vsakemu trenerju želim veliko sreče, to je vendarle naš posel," je naznanil, da si tudi sam želi nekoč trenirati slovenskega prvoligaša.

Če bi mu to uspelo, bi se lahko zgodilo, da bi vodil klub, pri katerem je nekoč tudi igral, saj je kot napadalec nastopal tako za Olimpijo, Maribor, Celje, Muro in Domžale, če se omejimo zgolj na zdajšnje člane 1. SNL.

Za Bežigradom ni nastopal le kot nogometaš Olimpije, ampak tudi kot slovenski reprezentant. Foto: Guliverimage

"Prebijam se iz najnižjih lig, moja cilja pa sta, da bi bil nekoč trener v prvi ligi in v tujini," bi lahko prihodnje leto že prejel Uefa PRO licenco, potrebno za uresničenje njegovih sanj o večjih trenerskih izzivih.

Olimpija prvi favorit za osvojitev naslova

Victor Sanchez in Albert Riera predstavljata po mnenju Ermina Rakovića veliko pridobitev za 1. SNL. Foto: www.alesfevzer.com Za zdaj vodi Svobodo in vpija znanje stanovskih kolegov, med katerimi zelo spoštuje oba španska stratega v 1. SNL, tako Victorja Sancheza (Olimpija) kot tudi Alberta Riero (Celje).

"Prinesla sta nekaj novega. Kot trener spremljam, kako delata višek v sredini, kako ustvarjata igro prek bokov … Riera res razume igro in dobro postavi igralce. Celjani so še v igri za naslov, čeprav se mi zdi Olimpija še vedno prvi favorit. Vprašanje je le, koliko bo Evropa utrudila Olimpijo in Celje. Mogoče pa ob njima in Mariboru preseneti Koper, nikoli ne veš," ga veseli, da je slovenska liga vedno močnejša, o čemer pričajo tudi rezultati v Evropi.

Prve trenerske izkušnje je pridobival pred leti z vodenjem selekcije SPINS, v tej sezoni pa vodi tretjeligaša z Viča. Foto: SPINS Kar pa se tiče nadaljnjega razvoja slovenskega nogometa, zagovarja idejo, da bi ustanovili tekmovanje, v katerem bi prišli na svoj račun nogometaši do 21 let. Ravno vsi tisti "prekomerni" nekdanji mladinci, ki v najbolj občutljivem in krutem prehodu v karieri ostajajo brez priložnosti in minutaž, hkrati pa jim je izpod časti, da bi igrali v tretji ali četrti ligi.

Raković omenjeno problematiko dobro pozna. Tako kot še marsikaj drugega. In če gre verjeti njegovemu šestemu čutu, danes v Stožicah ne bo padlo veliko zadetkov, večje možnosti za končni uspeh pa ima vodilna Olimpija. Spektakel 15. kroga se bo začel ob 15. uri.