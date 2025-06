Lando Norris je bil na kvalifikacijah samo sedmi. Foto: Reuters Zanimivo tako kot lani sta si tudi letos na VN Kanade prvo štartno vrsto pridirkala George Russell (Mercedes) in Max Verstappen (Red Bull). Pred 12 meseci je zmagal Nizozemec, Britanec je končal na tretjem mestu. Vmes se je vrinil Lando Norris (McLaren), ki je to nedeljo šele na sedmem štartnem mestu. Če je prvima dvema uspel vrhunski kvalifikacijski krog, pa je mladi britanski dirkač znova pogorel v preveliki želji. Norrisa pritisk vse bolj zdeluje, potem ko je kot prvi favorit sezone za zdaj v senci ekipnega tekmeca Oscarja Piastrija (McLaren). Avstralec je bil na kvalifikacijah tretji.

Štartna vrsta na veliki nagradi Kanade (Isack Hadjar bo zaradi oviranja Carlosa Sainza začel s tri mesta slabšega položaja):

Pred 14 dnevi sta trčila

George Russell si je prvič letos privozil "pole position". Foto: Reuters Prva štartna vrsta v Montrealu na dirkališču Gilles Villeneuve Russell - Verstappen je še toliko bolj zanimiva, ker sta pred 14 dnevi v Barceloni trčila. Dirkač Red Bull je povsem znerviran namerno zavil in zadel v prvega aduta Mercedesove ekipe. Aktualni prvak je zato dobil tri kazenske točke. Ima jih že 11. Če bo na tej ali naslednji dirki dobil še eno, mu grozi dirka suspenza (po enem letu se kazenske točke brišejo). Ima pa Verstappen vprašanj na to temo že vrh glave. Dobil ga je tudi po kvalifikacijah: "Tega mi res ni več treba poslušati. Res me jezite. O tem ste spraševali že v četrtek. To je izguba časa, prav otročje."

Verstappen je v četrtek dejal, da zaradi grožnje po dirki suspenza ne bo dirkal nič manj agresivno. Pa bi moral, meni nekdanji prvak Nico Rosberg, ki zdaj dela kot televizijski analitik na Sky Sports. Po dirki v Barceloni je nekdanji dirkač Mercedesa dejal, da bi ga sam diskvalificiral. "Max bi moral biti zdaj bolj previden, kar bi bila prednost za Georga. George nima česa izgubiti, ni v igri za prvaka. Verstappen je še v borbi za naslov. V teoriji bi torej moral biti bolj previden. Vemo pa, da ne bo. Njemu je vseeno, ali ima 11 ali nobene kazenske točke."