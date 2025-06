Biser Jadrana, ki osvaja mlade, družine in pare

Predstavljajte si jutra ob šumenju valov, dneve, polne smeha, in skupne večere pod zvezdami. Ne čakajte na zadnji trenutek – Kvarner vas kliče, hoteli in kampi Jadran pa ponujajo vse, kar potrebujete za nepozaben družinski oddih ali romantičen pobeg v dvoje. Ne čakajte na popoln trenutek – ustvarite ga sami! Odkrijte, zakaj je Kvarner priljubljena destinacija za družine in pare.

Od mestnega vrveža do vonja po morju v manj kot treh urah

Pogosto je najboljši oddih prav tisti, ki vam je najbližje. Crikveniška riviera in otok Krk sta popoln primer, destinaciji, oddaljeni le nekaj ur vožnje od večjih mest v regiji, ki ponujata mir in sprostitev, daleč od mestnega vrveža in stresa. Crikveniška riviera z mesti, kot so Crikvenica, Jadranovo, Dramalj in Selce, združuje naravno lepoto in tradicijo gostoljubja z več kot stoletno turistično zgodovino. A to ni naključje – že v 19. stoletju so prvi gosti prihajali na crikveniško riviero v iskanju morja, miru in prijetne družbe. Ne glede na to, ali iščete kraj za družinske počitnice, vikend v dvoje ali podaljšan pobeg iz mestnega vsakdana – tukaj boste našli vse to. Kvarner vas vabi, da raziščete lepoto, tradicijo in pestro ponudbo crikveniške riviere.

Hoteli in kampi Jadran – kjer družinske počitnice postanejo skupen spomin

Hotel Katarina Foto: Jadran d.d.

Ko se otroci brez prestanka igrajo, vi pa končno najdete svoj mir, veste, da ste na pravem mestu. Jutra ob bazenu, popoldanska druženja in zabavni večeri – na crikveniški rivieri je vse skrbno načrtovano. V Hotelu Katarina v Selcih je vsak detajl ustvarjen z mislijo na družinsko udobje. Veliki zunanji bazeni z morsko vodo, prilagojeni otrokom, in animacijski program zagotavljajo ure zabave za najmlajše, starši pa se lahko sprostijo v moderno zasnovanem wellness centru. Prostorne sobe, bližina plaže, pogled na morje in bogata samopostrežna ponudba le še dopolnjujejo brezskrben oddih.

Hotel Omorika Foto: Jadran d.d.

Hotel Omorika v Crikvenici je odlična izbira za aktivne družine. Vse sobe ponujajo pogled na morje, kar pričara edinstveno izkušnjo že ob prebujanju. Gosti lahko uživajo v zunanjih bazenih, vodnem parku, animacijah za otroke, teniških in padel igriščih ter adrenalinskem parku v bližini. Posebna skrb je namenjena kakovosti storitev, prijazno osebje in iskrena gostoljubnost pa ustvarjata kraj, kamor se boste znova želeli vrniti.

Elements Camping Selce Foto: Jadran d.d.

Za ljubitelje narave je tu Elements Camping Selce – sodoben kamp z mobilnimi hišicami, edinstvenim kaskadnim bazenom v dveh nivojih in otroškim igriščem. Neposredna bližina plaže, vonj borovcev in šum valov vsak dan spremenijo v pravi užitek.

Romantična oaza v Kvarnerju – oddih za pare

Boutique Hotel Esplanade Foto: Jadran d.d.

Včasih si želimo le pobega v dvoje. Boutique Hotel Esplanade v Crikvenici je ustvarjen za takšne priložnosti. Ob obali in namenjen le odraslim ta hotel ponuja elegantne sobe z zasebnimi balkoni in pogledom na morje – idealno za jutranjo kavo ali večerni kozarec vina. Wellness cona ponuja finsko in bio savno, parno kopel, masažno kad ter raznolike masaže in tretmaje. Restavracija Lemoon razvaja z gurmanskimi jedmi v prijetnem ambientu, kjer je vsak obrok posebno doživetje. Ležalniki ob bazenu in osvežilni koktajli dodatno nadgradijo oddih. Za pare, ki iščejo kombinacijo udobja, zasebnosti in mediteranskega šarma, je Boutique Hotel Esplanade nepozabna destinacija.

Heritage Hotel Stypia Foto: Jadran d.d.

Za tiste, ki želijo Crikvenico doživeti na drugačen način, je tu Heritage Hotel Stypia – v samem središču mesta, tik ob promenadi in starem mestnem jedru. Posebno doživetje dopolnjuje restavracija Rosalia s sproščenim ambientom in bogato kulinarično ponudbo. Če iščete pristnost in preprostost, ki očara, vas bo Heritage Hotel Stypia zagotovo prepričal.

Cenovno dostopen oddih za mlade

Holiday Resort Ad Turres Foto: Jadran d.d.

Za poletni oddih brez kompliciranja crikveniška riviera ponuja nastanitve, ki združujejo praktičnost, dobro lokacijo in zabavno vzdušje. V senci sredozemske vegetacije se skrivata Hotel Ad Turres in Holiday Resort Ad Turres – popolna izbira za vse, ki želijo poletje preživeti blizu morja in ob bogati ponudbi. Hotel Slaven v Selcih je priljubljen med mlajšimi gosti, saj omogoča, da vsak dan preživijo ob morju, brez posebnega načrtovanja in v svojem tempu. Na drugi strani pa sta Hotel Zagreb in Hotel Kaštel v središču Crikvenice, popolna za tiste, ki si želijo biti v samem središču dogajanja, blizu morja, sprehajalnih poti in dogodkov.

Vse, kar potrebujete – na enem mestu!

Hotel Ad Turres Foto: Jadran d.d.

Preprost oddih brez dolgega potovanja, prestopanj in stresa – pogosto je ravno to tisto, kar najbolj potrebujemo. Ne glede na to, ali prihajate iz Zagreba, Ljubljane, Budimpešte ali kateregakoli drugega mesta v regiji – tukaj ste v le nekaj urah vožnje. Ko prispete, vas pričaka vse: hoteli ob morju in kampi v senci borovcev. Potujete s hišnim ljubljenčkom? Brez skrbi! Vsi objekti v ponudbi hotelov in kampov Jadran na Crikveniški rivieri so prijazni do živali.