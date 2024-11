NZS ostro obsoja incident z derbija, oglasila se je tudi Olimpija

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je ostro obsodila dejanje posameznikov znotraj navijaške skupine Green Dragons, ki so na tekmi med NK Olimpija in NK Maribor izobesili transparent z neprimerno vsebino, usmerjeno proti igralcu NK Maribor in slovenskemu reprezentantu Josipu Iličiću. Na vse skupaj so se odzvali tudi v ljubljanskem klubu.

"Takšna sprevržena dejanja nimajo mesta v nogometu in so v nasprotju z vrednotami športa, ki temeljijo na spoštovanju, fair playu in pozitivnem navijanju. NZS si prizadeva za ustvarjanje varnega in spoštljivega okolja na nogometnih prireditvah ter spodbuja navijače, da izražajo podporo svojim ekipam na pozitiven in dostojanstven način. Obenem pozivamo vse deležnike v nogometni skupnosti, vključno z navijaškimi skupinami, klubi in organizatorji tekem, da sodelujejo pri preprečevanju in sankcioniranju tovrstnih neprimernih dejanj. Nobeno športno rivalstvo ne opravičuje takšnih potez posameznikov znotraj posamezne navijaške skupine in zdaj je odgovornost na celotni nogometni skupnosti, da vsem s podobnim razmišljanjem o navijaški subkulturi sporočimo, da takšna dejanja niso sprejemljiva in ne bodo tolerirana," so poudarili v zapisu na spletni strani.

Dodali so, da bo NZS v sodelovanju z relevantnimi organi proučila vse okoliščine tega incidenta in po potrebi sprejela ustrezne ukrepe z namenom, da se takšni ali podobni dogodki v prihodnje ne ponovijo: "Nogomet je šport, ki povezuje ljudi in spodbuja pozitivne vrednote. Zato je naša skupna odgovornost, da ohranjamo integriteto igre in vsakega posameznega športnika ter zagotovimo, da so nogometne prireditve okolje, v katerem prevladujeta spoštovanje in športni duh."