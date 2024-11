Noro, kaj uspeva koroški hobotnici! Slovenija česa takega ne pomni.

Varovancem trenerja Victorja Sancheza uspeva skoraj nemogoče. Domače prvenstvo ali Evropa, vseeno. Obrambna vrsta tekmecem ne dopušča veliko priložnosti, če pa vseeno pride do njih, pa stopi v ospredje Matevž Vidovšek. Skoraj je ni več tekme, na kateri koroška hobotnica ne bi stegnila lovke tako spektakularno, da bi s tem spravljala ne le v težave, ampak tudi zadrego napadalce iz vrst tekmecev.

24 tekem - 17 čistih mrež



V zadnjem obdobju mu uspevajo imenitne stvari, na zadnjih dveh derbijih, ko je Olimpija najprej pokvarila načrte Celjanom (1:0), nato pa v borbeni nedeljski bitki v Stožicah ostala neporažena proti Mariboru (0:0), je vselej ohranil mrežo nedotaknjeno. Čestitali so mu vsi trenerji, ne le njegov strateg Sanchez, ampak tudi tekmeca Albert Riera, ki ga je vodil in občudoval v šampionski sezoni 2022/23, ter Boštjan Cesar, ki se je lahko pred tem o njegovih vrlinah mnogokrat prepričal tudi v reprezentančnem taboru.

Mladi očka iz Koroške, ki nosi pri Olimpiji vratarski dres s prepoznavno številko 69, je eden izmed največjih junakov imenitne sezone zeleno-belih. Foto: Filip Barbalić

Vidovšek je zbral kopico mojstrskih posredovanj, s katerimi je le še potrdil sloves najbolj vročega vratarja 1. SNL. Pa tudi enega izmed največjih razlogov, zakaj gre Olimpiji v tej sezoni tako imenitno tako v domačih tekmovanjih kot tudi Evropi.

Zadetek prejme na vsakih 270 minut!

Če je imel v prejšnji sezoni kar nekaj težav z zdravjem in je tako nihal v formi, da ga selektor Matjaž Kek ni uvrstil med potnike na letošnje Euro 2024 v Nemčiji, ga je že vstop v sezono 2024/25 vrnil na naslovnice. Z Olimpijo uspešno krmari na številnih frontah, tekem, na katerih se lahko pohvali s "čisto mrežo" (clean sheet), pa je tako veliko, da posnema sloviti ritem rojaka, vzornika in kapetana v izbrani vrsti Jana Oblaka, ki v tem že dolgo blesti na vratih madridskega velikana Atletica.

Obrambna vrsta, proti kateri je skrajno težko dosegati zadetke. Sestavljajo jo Marcel Ratnik, Matevž Vidovšek in Ahmet Muhamedbegović. Foto: Aleš Fevžer

Vidovšek v tej sezoni brani tako dobro, da je Olimpija v dozdajšnjem delu prvenstva prejela le pet zadetkov. Odigrala je že 15 tekem, kar ponuja enostavno matematično računico, po kateri je jasno, da na dvoboj v povprečju prejme le 0,33 zadetka. To je statistika, o kateri lahko sanja vsak vratar na svetu. Povedano drugače, njegova mreža se zatrese na vsakih 270 minut!

Tako uspešno pa ne brani le v 1. SNL, ampak tudi v Evropi. V tej sezoni je branil na 24 tekmah, nedotaknjeno mrežo pa ohranil na kar 17! To je Zeleni Vida, ponos in ljubljenec navijačev Olimpije, ki skupaj s kapetanom Marcelom Ratnikom in ostalimi sodelavci v obrambi (p)ostaja težko osvojljiva trdnjava.

Hobotnica, škorpijon, Viva la Vida ...

Če bi obramba zmajev zadržala takšen ritem do konca sezone, bi postavila nov rekord, ki bi tako odmeval, da bi lahko svojemu junaku Vidovšku postavila spomenik. O tem, kako Olimpija spoštuje svojega razigranega vratarja, ki ga je izjemno težko premagati, priča tudi posrečena objava z večnega derbija.

Ko je pet minut pred koncem spektakularno ubranil največjo priložnost Maribora, strel izkušenega Hilala Soudanija z neposredne bližine, je poskrbel za potezo dvoboja. Klub mu je v čast ob objavi na socialnem omrežju X ob njegovem posredovanju dodal še podobo treh hobotnic.

Matevž Vidovšek je ljubljenec navijačev Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Na predzadnji evropski tekmi proti Lasku (2:0) je odmevala njegova (ne)naključna obramba v slogu legendarnega Kolumbijca Reneja Higuite, ko je preprečil zadetek Avstrijcem s "škorpijonom", na zadnjem gostovanju v Helsinkih pa se je še enkrat več izkazal s fantastičnimi posredovanjimi. Tudi tistimi, ko je v zgolj nekaj sekundah ubranil dva nevarna strela in pomagal Olimpiji, da je Finsko zapuščala tako z zmago (2:0) kot tudi prazno mrežo.

Bo padel 33 let star rekord?

Kakšen pa je sploh za zdaj rekord, kar se tiče najmanjšega števila prejetih zadetkov na tekmo v 1. SNL? Kar se tiče celotne sezone, ima najboljše povprečje Olimpija, dosegla pa ga je že v zgodovinski sezoni 1991/92, sploh prvi v obdobju državne samostojnosti, ko so Ljubljančani v prvi ligi, ki jo je sestavljalo kar 21 klubov, izstopali z daleč najmočnejšim kadrom. Takšnim, ki je sezono poprej nastopal še v močni zvezni jugoslovanski ligi.

Če bi zadržal takšen ritem do konca sezone, bi v Sloveniji po 33 letih padel velik rekord. In to prepričljivo! Foto: Filip Barbalić

Zmaji so v krstni sezoni 1. SNL v samostojni državi na 40 tekmah prejeli zgolj 18 zadetkov. Torej le 0,45 na tekmo. Temu odstotku so se nato še najbolj približali v sezoni 2017/18, ko so pod vodstvom Igorja Bišćana osvojili dvojno krono, v prvenstvu pa se je mreža zeleno-belih na 36 tekmah zatresla zgolj 17-krat. Nato na večni lestvici sledita Olimpija in Maribor, oba iz sezone 1992/93, z vrhunsko obrambo pa so izstopale tudi Domžale v sezoni 2014/15, v kateri je Nejc Vidmar poskrbel za absolutni rekord najdaljšega niza brez prejetega zadetka v zgodovini 1. SNL (1002 minuti), oziroma Gorica v njen zelo ljubi ''šampionski'' sezoni 1995/96.

Klub Prejeti goli (število tekem) Povprečje Sezona Olimpija 5 (15)* 0,33 2024/25 Olimpija 18 (40) 0,45 1991/92 Olimpija 17 (36) 0,47 2017/18 Olimpija 20 (34) 0,59 1992/93 Maribor 20 (34) 0,59 1992/93 Domžale 22 (36) 0,61 2014/15 Gorica 22 (36) 0,61 1995/96 Izola 26 (40) 0,65 1991/92 Olimpija 20 (30) 0,67 1993/94 Olimpija 25 (36) 0,69 2015/16 Maribor 25 (36) 0,69 2010/11 Primorje 25 (36) 0,69 1996/97

* v tej sezoni bo Olimpija v 1. SNL odigrala 36 tekem

Vidovšek je torej v imenitni formi. Zadnjič je bil premagan 6. oktobra, ko je z Olimpijo doživel edini prvoligaški poraz v tej sezoni. V 16. minuti ga je premagal francoski "kanarček" Omar El Manssouri. Koper je nato zmagal z 1:0, Vida pa za tem nanizal štiri tekme brez prejetega gola. Proti Nafti (1:0), Domžalam (3:0), Celju (1:0) in Mariboru (0:0). Tako ni prejel zadetka že 434 minut, ker pa je vmes branil tudi na evropskih tekmah proti Lasku (2:0) in HJK (2:0), je trenutno nepremagan, če upoštevamo vsa tekmovanja, že 614 minut!

V članski reprezentanci si je utrdil status prve menjave kapetana Jana Oblaka. Tako ga je nadomeščal na začetku lige narodov proti Avstriji (1:1) v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Imeniten dosežek za 25-letnega čuvaja mreže, ki si je v izbrani vrsti že utrdil status prve menjave kapetana Jana Oblaka, in ga po odmevnih predstavah čakajo sladke težave, saj zagotovo ne manjka mikavnih ponudb tujih snubcev. V teh dneh se z izbrano vrsto pripravlja na tekmi lige narodov proti Norveški in Avstriji, kjer bo čakal na morebitno priložnost v vlogi prvega rezervista, nato pa sledijo novi izzivi z Olimpijo. Tako domači kot evropski. In nova priložnost, da Zeleni Vida še podaljša sanjski niz.