Benjamin Šeško že, Jan Oblak še ne

Najboljši nogometaši, kar jih po mnenju selektorja Matjaža Keka premore Slovenija, so na Brdu pri Kranju uradno začeli "operacijo Norveška". Liga narodov jim lahko letos prinese mnogo prijetnega in koristnega. V skupini B3 so v uvodnih štirih nastopih zbrali sedem točk, ravno toliko kot Avstrija in Norveška, tako da ostajajo v igri za napredovanje med elitno družbo tekmovanja.

Vse je v njihovih rokah, če bodo ta mesec boljši od Norveške in Avstrije, jim ne uide prvo mesto, ki vodi v elitno skupino A. Slovenske navijače pa bi v dobro voljo spravilo tudi drugo mesto, ki bi Kekovi četi ponudilo možnost, da si spomladi 2025 v dodatnih kvalifikacijah priigra napredovanje med najboljše evropske reprezentance.

Norveška je na krilih Erlinga Haalanda prejšnji mesec v Oslu nadigrala Slovenijo in jo premagala s 3:0. Foto: Reuters

V četrtek se bodo v Stožicah udarili z zvezdniško zasedbo Norveške na čelu z Erlingom Haalandom, ki so jo leta 2022 v Ljubljani že spravili v slabo voljo. Takrat so zmagali z 2:1, zmagoviti zadetek pa je mojstrsko dosegel Benjamin Šeško. Posavec je bil takrat še najstnik, danes pa je pri 21 letih že eden bolj prepoznavnih obrazov v svetu nogometa in po oceni Transfermarkta slovenski nogometaš z največjo tržno vrednostjo, saj je vreden kar 50 milijonov evrov.

Šeško obožuje domače tekme v ligi narodov

Benjamin Šeško na ponedeljkovem reprezentančnem treningu na Gorenjskem. Foto: Aleš Fevžer Slovenska izbrana vrsta je v ponedeljek v Nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju opravila prvi regeneracijski trening v okrnjeni zasedbi. Manjkalo je kar nekaj reprezentantov, ki so se za klubske točke potegovali še v nedeljo, med njimi je bil tudi kapetan Jan Oblak, in še niso prispeli v reprezentančno bazo.

Škofjeločan bo tako prvi trening pred dvobojem z Norveško, ki prinaša marsikaj in bo v četrtek potekal v polnih Stožicah, opravil jutri. Danes je na Gorenjskem z vedro energijo na treningu že izstopal Benjamin Šeško, najboljši strelec Slovenije v ligi narodov, ki to jesen obožuje domače tekme. Proti Avstriji in Kazahstanu se je v Ljubljani vpisal med strelce kar štirikrat. Izjemen niz bo želel dopolniti v četrtek.

Mlakar: Cilj je šest točk

Jan Mlakar je bil junak Slovenije na zadnji reprezentančni tekmi. Foto: Aleš Fevžer Slovenska nogometna reprezentanca tako vstopa v sklepni del skupinskega dela letošnje izvedbe lige narodov, v kateri se poteguje za zgodovinski dosežek, napredovanje v elitno družbo tekmovanja, ki prinaša tudi bližnjico do zagotovitve udeležbe v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026.

"Naš cilj je šest točk, pričakujem poln izkupiček," je optimist pred novembrsko reprezentančno akcijo Jan Mlakar, junak zadnje slovenske zmage, ko je z izjemnim zadetkom zagotovil tri dragocene točke na gostovanju v Kazahstanu.

Na tej tekmi je Petar Stojanović zaigral na "nekdanjem" igralnem položaju, desnem krilnem branilcu. Zdaj, ko se v izbrano vrsto vrača Žan Karničnik, Korošec je v nedeljo za Celje v Novi Gorici proti Primorju odigral 85 minut, kar je bil njegov drugi nastop v štirih dneh, s čimer je dokazal, da je poškodba kolena že preteklost, pa se bo lahko Ljubljančan, ki podobno kot Mlakar v tej sezoni igra v drugi italijanski ligi (Mlakar za Piso, Stojanović pa za Salernitano), vrnil na desno stran zvezne vrste. Tam je pustil izjemen vtis tudi na letošnjem Euru v Nemčiji.

Petar Stojanović bo lahko v četrtek proti Norveški znova zaigral na desni strani zvezne vrste. Foto: Aleš Fevžer

"Vemo, da smo še v igri za prvo mesto, kar je seveda naš cilj. Vemo, da so Stožice razprodane, kar nam bo dalo dodatno energijo in želimo si zmage," je napovedal eden najbolj bojevitih in srčnih slovenskih reprezentantov, ki se želi podobno kot soigralci maščevati Norvežanom za nedavni poraz v Oslu (0:3). To je bil tudi edini poraz Kekove čete v letošnjem letu, če se izvzame poraz po izvajanju 11-metrovk v osmini finala evropskega prvenstva proti Portugalski.

Slovenija še vztraja v boju za skupino A

Če bo Slovenija ostala neporažena tudi na zadnjih tekmah skupinskega dela lige narodov, v četrtek proti Norveški in v nedeljo na Dunaju proti Avstriji, bo na odlični poti, da konča tekmovanje vsaj na drugem mestu in ostane v igri za napredovanje v elitno skupino A.

Okrnjena zasedba slovenske reprezentance je v ponedeljek opravila regeneracijski trening na Brdu pri Kranju. Foto: Aleš Fevžer

To pa je družba, kjer nastopa krema evropskega nogometa, na čelu z aktualnimi prvaki Španci, Francozi, Nemci, Nizozemci in še kom, kar bi zagotovo predstavljajo imeniten magnet za slovenske ljubitelje nogometa, ko bo liga narodov leta 2026 vstopila v novo izvedbo. To pa je tudi leto, ko želi Kekova četa nastopiti na naslednjem velikem tekmovanju, SP 2026. Obeta se torej obdobje, ki bi lahko slovenski reprezentanci prineslo veliko uspehov in zadovoljstva.

Matjaž Kek na uvodnem dejanju "operacije Norveška" ni skrival dobrega razpoloženja. Foto: Aleš Fevžer

Podobno kot oktobra bo strokovno vodstvo reprezentance po odhodu Boštjana Cesarja okrnjeno. Matjaž Kek še ni izbral njegovega naslednika. Foto: Aleš Fevžer