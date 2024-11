Kriza trese Leipzig, odmevajo besede Šeškovega kapetana

Tega niso pričakovali niti najbolj pesimistični navijači Leipziga. Rdeči biki so v evropsko sezono vstopili z visokimi pričakovanji, a nato nanizali kar pet porazov, tako da jim grozi ekspresen izpad. Po zadnjem porazu, ko je Leipzig ostal praznih rok pri milanskem Interju (0:1), Benjamin Šeško pa je, čeprav je v tej sezoni prvi klubski strelec, zaigral šele v drugem polčasu, so o krizi spregovorili trener Marco Rose, vratar Peter Gulacsi in kapetan Willi Orban.

RB Leizpig je sredi kriznega obdobja. Sladkosti zmage ni izkusil že dolgo, na zadnjih petih srečanjih v vseh tekmovanjih je kar štirikrat izgubil, remiziral pa le z Borussio Mönchengladbach. Trener Marco Rose se je po zadnjem porazu proti Hoffenheimu (3:4) odločil na nekaj menjav. Na torkovem gostovanju v ligi prvakov pri Interju tako v začetno enajsterico ni postavil najboljšega strelca Benjamina Šeška, ki je v Evropi dosegel tri od štirih zadetkov Leipziga, ampak Portugalca Andreja Silvo.

Benjamin Šeško (levo) je prvič v tej sezoni tekmo lige prvakov začel na klopi za rezervne igralce. Foto: Guliverimage

Ta je začel dvoboj od prve minute šele drugič v tej sezoni, prvič po uvodnem dejanju sezone, pokalni zmagi v Essnu. Proti branilcem Interja, ki imajo najbolj jekleno obrambo v ligi prvakov, saj so kot edini zadržali mrežo nedotaknjeno tudi po peti tekmi, si ni priigral resnejše priložnosti. Inter je bil boljši, Leipzig pa doživel zaslužen poraz.

"Ne morem si predstavljati boljšega trenerja za nas"

Kevin Kampl je na San Siru odigral vso tekmo. Foto: Reuters Rdeči biki so na San Siru izgubili z 0:1, v 27. minuti je lastno mrežo nesrečno zatresel 21-letni Francoz Castello Lukeba. "To je zelo boleč, grenak poraz," je priznal njegov vratar Peter Gulacsi, ki mu tako tudi v peto ni uspelo končati dvoboja brez prejetega gola. Slovenske barve Leipziga je v Milanu od prve minute zastopal 34-letni Kevin Kampl, 13 let mlajši rojak Benjamin Šeško pa je vstopil v igro po dobri uri.

Leipzig si je nato priigral največjo priložnost za izenačenje. V 69. minuti se je ponudila 19-letnemu Norvežanu Antoniu Nusi, ki je pred kratkim v Ljubljani dvakrat matiral Jana Oblaka, tokrat pa je v Milanu njegov nevaren strel ubranil Švicar Yann Sommer. Ostalo je pri tesni prednosti Interja, ki jo je ohranil do konca in se s 13 točkami vsaj do srede zavihtel na vrh skupne lestvice lige prvakov. Na njej zaseda Leipzig katastrofalno 33. mesto. Brez točk so poleg njega le še graški Sturm, Crvena zvezda, Slovan Bratislava in Young Boys.

Kapetan RB Leipziga Willi Orban je dal vedeti, kako igralci še vedno podpirajo trenerja Marca Roseja. Foto: Guliverimage

Tako se bo moral RB Leipzig pošteno podvizati, če bo še želel ujeti vlak za izločilni del. To mu zagotavlja najmanj 24. mesto. Rdeči biki so se znašli v hudih težavah, po kopičenju ničel v ligi prvakov pa je vedno več dvoma v sposobnosti trenerja Marca Roseja. Po novem porazu v Evropi se je o tem razgovoril kapetan Willi Orban: "V tem trenutku si ne morem predstavljati boljšega trenerja za nas od njega," je podal zaupnico 48-letnemu nemškemu strategu, ki je od te sezone pričakoval bistveno več.

"Za nastale rezultate je odgovorna ekipa. Imamo veliko mladih igralcev, ki bodo morali storiti korak naprej in postati zrelejši," je po porazu v Italiji dodal 32-letni kapetan rdečih bikov. Madžar, rojen na nemških tleh, je poudaril, kako igralci še naprej zaupajo trenerju, hkrati pa dal vedeti mlajšim soigralcem, med katere spada tudi 21-letni Šeško, ki je v torek prvič v tej sezoni začel dvoboj lige prvakov na klopi, da z njihove strani pričakuje več.

Rose: Računica je enostavna

Milanski Inter je edini udeleženec lige prvakov, ki še ni prejel zadetka. Foto: Reuters Največ izkušenj v ekipi Leipziga premore 34-letni vratar Peter Gulacsi. Tudi Madžar podobno kot njegov reprezentančni soigralec Orban krivde za katastrofalne rezultate v ligi prvakov ni iskal v trenerju Roseju, s katerim sodeluje že tri leta.

"Zdaj moramo držati skupaj in se družno dvigniti iz krize," izkušeni čuvaj mreže umirja konje in še vedno upa, da bi lahko Leipzig ujel izločilne boje v ligi prvakov. "Saj še ne vemo, koliko točk bo sploh zadoščalo za to. Za začetek moramo narediti vse, da bomo dobili naslednjo tekmo. Potem pa bomo videli, kaj je možno," ga čaka letos 10. decembra še domača tekma z Aston Villo, januarja 2025 pa še tekmi s Sportingom (doma) in graškim Sturmom (v gosteh) v Celovcu.

"Računica je enostavna. Igrali bomo še tri tekme, potrebujemo vseh devet točk. Tekma z Aston Villo bo naš prvi finale," trener Rose verjame, da bi devet točk zadoščalo za napredovanje v izločilni del.

Benjamin Šeško ostaja s tremi zadetki prvi strelec Leipziga v ligi prvakov. Se bo v soboto, ko bodo rdeči biki gostili Wolfsburg, vrnil v začetno enajsterico? Foto: Guliverimage

Nov izpit ga čaka že v soboto, ko se bo Leipzig v nemški bundesligi, kjer se je njegov zaostanek za vodilnim Bayernom povišal na osem točk, pomeril z Wolfsburgom, kmalu za tem pa čaka rdeče bike še zahteven spopad v pokalnem tekmovanju, kjer bo v osmini finala gostil Eintracht Frankfurt. Ta je v odlični formi, saj v prvenstvu zaostaja le za Bayernom in je pred nekaj dnevi pahnil Leipzig na tretje mesto.

