Bijol se je prikupil navijačem Interja

Za Jako Bijola, dirigenta obrambe pri Udineseju in slovenski reprezentanci, se že dolgo govori, da bi ga želeli v svojih vrstah nekateri izmed najboljših italijanskih klubov. Najglasneje se omenjata Inter in Lazio. Z milanskim velikanom se bo Korošec pomeril ravno drevi v italijanskem pokalu, pred dvobojem pa na Apeninskem polotoku odmevajo njegove besede.

Ko je Jaka Bijol nedavno sodeloval v oddaji The Italian Football Podcast, je povedal veliko zanimivega. Za Korošca vlada veliko zanimanje. Zanj naj bi se zanimal tudi angleški Everton, še vedno pa prevladuje mnenje, da bi se lahko iz Vidma preselil v Milano in okrepil obrambno vrsto Interja, ki potrebuje mlajše moči, naložbo za prihodnost. V takšno potezo bi lahko črno-modre prisilila zlasti poškodba Francesca Acerbija.

Jaka Bijol se je Udineseju pridružil leta 2022, nato pa v vseh tekmovanjih zbral 74 nastopov in dosegel pet zadetkov. Foto: Guliverimage

Ko so v podkastu povprašali Bijola, kdo bo po njegovem mnenju osvojil scudetto, je dejal: "Inter ima najmočnejšo ekipo. To so nedavno pokazali proti Laziu, česa so zmožni proti velikim tekmecem. Kdo pa bo osvojil ligo prvakov? Rad bi videl, da bi bil to eden izmed italijanskih klubov. Če bi lahko izbral, bi rekel, da bo to Inter," se je 25-letni Bijol s svojim odgovorom še bolj prikupil številnim navijačev Interja, ki so vajeni stiskati pesti za slovenske nogometaše.

Po Handanoviću še Bijol?

To so vrsto let na San Siru počeli, ko je med vratnicama Interja stal Samir Handanović, pozimi pa bi lahko obrambno vrsto Inzaghijeve čete okrepil njegov mlajši rojak iz Vuzenice. Bijol zelo spoštuje nekdanjega reprezentančnega vratarja Slovenije, ki odlično povezuje Udinese in Inter. Lahko se zgodi, da bi šel Bijol prav po njegovi poti.

Samir Handanović velja za živo legendo milanskega Interja. Zdaj se ukvarja s treniranjem mlajših selekcij. Foto: AP / Guliverimage

Kako pa Bijol doživlja zanimanje tako velikega kluba, kot je Inter? "Lepo je slišati kaj takega. Vemo pa, da v svetu nogometa kroži veliko govoric. Dokler se ne pojavi kaj konkretnega, o tem ni vredno veliko govoriti," je zrelo odgovoril mladi branilec, katerega prestop bi lahko napolnil blagajno Udineseja, saj se omenjajo zneski, višji tudi od 20 milijonov evrov. Ko so vprašali Bijola, kdo je najboljši napadalec v serie A, je izbral Argentinca Lautara Martineza, sicer kapetana Interja. Pred tem mu je največ preglavic povzročal Victor Osimhen, ki mu ni pustil dihati med srečanjem, a je zvezdnik Napolija nato zapustil Italijo.

Danes se bosta Inter in Udinese pomerila na tekmi italijanskega pokala na San Siru. Dvoboj se bo začel ob 21. uri, Sandi Lovrić pa zaradi poškodbe ne bo mogel pomagati Videmčanov. Bi pa lahko prvič v tej sezoni za Udinese nastopil povratnik Alexis Sanchez, sicer nekdanji as Interja.