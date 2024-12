Jaka Bijol zadel za zmago, Lazio pokvaril zabavo v Neaplju, Atalanta na vrhu

Na zadnji tekmi 15. kroga italijanskega prvenstva je Udinese z 2:1 slavil pri Monzi. Zmagoviti gol je v 70. minuti po protinapadu dosegel Jaka Bijol, za katerega je to prvi gol sezone v serie A. Fiorentina je po zahtevnem tednu, ko so bile oči uprte v okrevanje njenega vezista Edoarda Bove, ki je po srčnem zastoju prejel srčni spodbujevalnik, z golom Danila Cataldija premagala Cagliari. To je bila osma zaporedna zmaga ekipe iz Firenc v serie A. V derbiju kroga je Lazio v gosteh premagal Napoli in poskrbel, da je Atalanta ostala na vodilnem položaju. Ta je v petek z 2:1 premagala Milan, prvak Inter pa je s 3:1 premagal Parmo.

Pred Bijolom je za gostujočo ekipo zadel še Lorenzo Lucca (6.), za domačo pa Grk Georgios Kiriakopulos (47.). Udinese je po šesti zmagi napredoval na deveto mesto. Bijol je igral celo tekmo, Sandi Lovrić do 90. minute, David Pejičić pa ni bil v kadru ekipe iz Furlanije-Julijske krajine.

Juventus se je izognil prvemu porazu. Foto: Reuters Obračun v Torinu se je za Juventus začel slabo, že v 14. minuti je moral zaradi težav z gležnjem z igrišča Andrea Cambiaso, ki ga čakajo zdravniški pregledi. Vse skupaj se je za staro damo še poslabšalo v 30. minuti, ko je Dan Ndoye Bologno svojo ekipo popeljal v vodstvo. Gostje so vodstvo zvišali v 52. minuti, pod gol se je podpisal Tommaso Pobega. Deset minut pozneje je Juventus z znižanjem v igro vrnil Teun Koopmeiners, globoko v sodnikovem dodatku pa je po asistenci Dušana Vlahovića za končnih 2:2 zadel Samuel Mbangula. Torinčani so se tako izognili prvemu porazu v serie A v tej sezoni, so pa še tretjič zapored remizirali.

Atalanta še naprej igra tekme z izjemno formo. Ekipa iz Bergama je v petek z 2:1 premagala Milan, prišla je do devete zaporedne zmage in skupno 14. tekme brez poraza. Že tako se je pred tem prvič v zgodovini zgodilo, da je La Dea na prvih 14 tekmah presegla mejo 30 točk, za nameček pa je na vsaki od zadnjih 20 domačih tekem dosegla vsaj dva zadetka.

Atalanta je v petek premagala Milan. Foto: Reuters Dva je dosegla tudi tokrat. Mrežo Milana je v 12. minuti načel Charles De Ketelaere, a je na drugi strani deset minut kasneje odgovoril Alvaro Morata. Veliki junak Atalante pa je v 87. minuti postal Ademola Lookman, ki je zadel za 11. zmago domače ekipe, po kateri se je vsaj začasno povzpela na vrh serie A.

Inter je prišel do svoje devete zmage v sezoni, potem ko je s 3:1 ugnal Parmo. Domače je na San Siru v vodstvo v 40. minuti popeljal Federico Dimarco, v 56. minuti je na 2:0 povišal Nicolo Barella, 11 minut kasneje pa je zadel še Marcus Thuram. Edini zadetek Torina je padel v 81. minuti, ko je Matteo Darmian zatresel lastno mrežo.

Inter je zmagal s 3:1. Foto: Reuters

Nogometaši Venezie in Coma so se v 15. krogu italijanskega prvenstva razšli z neodločenim izidom 2:2. Slovenec Domen Črnigoj je za ekipo iz Benetk, ki ostaja na zadnjem mestu v serie A, igral od 85. minute. Venezia je povedla v 16. minuti, ko je zadel Finec Joel Pohjanpalo. V začetku drugega polčasa so gosti uprizorili preobrat, najprej je avtogol dosegel Antonio Candela (50.), šest minut kasneje pa je zadel še Andrea Belotti. Končni izid je v 70. minuti postavil Gaetano Oristanio. Hans Nicolussi Caviglia je za gostitelje v 88. dosegel zadetek, a je bil po posredovanju sistema Var razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Fiorentina je z golom Danila Cataldija premagala Cagliari z 1:0, Empoli pa je v Veroni zmagal s 4:1. Vsi goli so padli v prvi polovici tekme, za gostujočo ekipo iz Toskane pa je dva dosegel Sebastiano Esposito.

Napoli je po domačem porazu proti Laziu z 0:1 v 15. krogu italijanskega nogometnega prvenstva nazadoval na drugo mesto. V Neaplju je edini gol za ekipo iz večnega mesta dosegel Danec Gustav Isaksen v 79. minuti.

Danec Gustav Isaksen je v deževnem Neaplju zagotovil zmago rimskemu Laziu. Foto: Reuters

