Evropska blamaža Leipziga, Real v nori tekmi premagal Atalanto

Nogometaši Liverpoola so v ligi prvakov zmagali še šestič zapored, v gosteh so premagali Girono (1:0). Branilec naslova Real Madrid je v poslastici večera v Bergamu ugnal Atalanto (3:2) in napovedal boljše čase, nov neuspeh pa je doživel Leipzig, saj je ostal brez točk tudi doma proti Aston Villi (2:3) in tako že izpadel iz igre za napredovanje. Benjamin Šeško je odigral 76, Kevin Kampl, ki je dočakal jubilejni 50. nastop v ligi prvakov, pa 45 minut. Pod najvišjo zmago večera se je podpisal Bayern (5:1).

Liga prvakov, ligaški del (6. krog):

Torek, 10. december:

Neverjetno, a resnično. Čeprav ima RB Leipzig v svojih vrstah kar nekaj zelo dobrih igralcev, ki predstavljajo pomembno vrednost v mednarodnem nogometu, je v šestih nastopih lige prvakov ostal brez ene samcate točke. Zadnjo priložnost za ohranitev upanja na napredovanje je tako zapravil že dva kroga pred koncem. Rdeči biki so na domačem stadionu zamudili še zadnji vlak, s katerim bi lahko še upali na spomladansko nadaljevanje lige prvakov.

Benjamin Šeško z Leipzigom zagotovo ne bo nastopil v izločilnem delu lige prvakov. Trener Marco Rose je od Evrope pričakoval bistveno več. Foto: Reuters

Proti Aston Villi so trikrat zaostajali, izenačili pa le dvakrat. Gostje so zadeli prvič že v tretji minuti, a je nato Belgijec Lois Openda s prvim zadetkom v ligi prvakov v tej sezoni, dosegel ga je po veliki napaki branilcev Otočanov, izenačil na 1:1. Aston Villa je zadevala tudi v drugem delu in na koncu z zadetkom rezervista Rossa Barkleyja, ki je v igro vstopil le dve minuti pred tem, zmagala s 3:2.

Benjamin Šeško je odigral 76 minut in prekinil niz dveh tekem, na katerih se je vpisal med strelce, Kevin Kampl pa je vstopil v igro na začetku drugega polčasa in se zapisal v zgodovino kot drugi slovenski nogometaš z vsaj 50 nastopi v ligi prvakov. Rekorder je Jan Oblak, ki jih je do zdaj zbral že 89, v sredo pa bo proti Slovanu iz Bratislave rekord povišal na 90.

Real plačal drago ceno za zmago nad Atalanto

Real Madrid je v poslastici večera v Bergamu, ki si ga je v živo ogledal tudi nekdanji as Atalante in ljubljenec občinstva Josip Iličić, prišel do tretje zmage. Z njo se je v ponovitvi evropskega superpokala povzpel na 18. mesto, ki zagotavlja napredovanje. Beli baletniki so prekinili imeniten zmagoviti niz Atalante, vodilnega kluba v serie A, ki je pred tem v vseh tekmovanjih nanizal kar devet zmag.

Vseeno pa je Ancelottijeva četa plačala drago ceno, saj se je v Bergamu poškodoval Kylian Mbappe. V 10. minuti je popeljal Real v vodstvo, že 26 minut pozneje pa moral zaradi zdravstvenih težav predčasno z igrišča. Za zdaj se še ne ve, koliko časa bo moral francoski zvezdnik počivati.

Kylian Mbappe je v 10. minuti po podaji Brahima Diaza popeljal Real v vodstvo v Bergamu z 1:0. le 26 minut pozneje je moral zapustiti igrišče zaradi poškodbe. Namesto njega je v igro v 36. minuti vstopil Rodrygo. Foto: Reuters

Gostitelji so v izdihljajih prvega polčasa prek Belgijca Charlesa De Ketelaereja, ki je zadel z bele točke ni premagal rojaka Thibauta Courtoisa, izenačili na 1:1, v nadaljevanju pa sta v nekaj minutah popeljala Real do prednosti s 3:1 povratnik Vinicius Junior in Jude Bellingham. Atalanta se ni predala, Ademola Lookman je v 65. minuti znižal na 2:3, nato pa so gostje le zadržali prednost, čeprav so si domači priigrali nemalo priložnosti. Carlo Ancelotti je tako španskega velikana vrnil v zmagoviti ritem ravno v svoji domovini.

Petarda Bayerna, PSG si je oddahnil

Za najvišjo zmago večera je poskrbel Bayern. Čeprav ne more računati na najboljšega strelca Harryja Kana, je po hitrem zaostanku visoko slavil v Gelsenkirchnu proti ukrajinskem brezdomcu Šahtarju s 5:1. Dvakrat je v polno meril Michael Olise.

Avstrijski reprezentant Konrad Laimer (Bayern) je v 11. minuti izenačil na dvoboju v Gelsenkirchnu proti Šahtarju na 1:1. Bavarci so v nadaljevanju mrežo Šahtarja zatresli še štirikrat. Foto: Reuters

Francoski prvak PSG je končno dočakal zmago, s katero se je povzpel na lestvici. V gosteh je prepričljivo s 3:0 ugnal Salzburg, zadeli so Goncalo Ramos, Nuno Mendes in Desire Doue. Uspešno je francoske barve v torek v ligi prvakov zastopal tudi Brest, ki se je po zmagi nad PSV Eindhovnom z 1:0 povzpel na peto mesto, tako da se spogleduje celo z neposredno uvrstitvijo v osmino finala. Portugalec Goncalo Ramos je v Salzburgu premagal Alexandra Schlagerja v 30. minuti. Foto: Reuters

Rapsodija Liverpoola, Salah že pri 50 zadetkih

Himna lige prvakov je v torek sprva odmevala na Hrvaškem in v Španiji, kjer se je nadaljevala evropska rapsodija Liverpoola. Rdeči so dobili še šesto tekmo zapored in ohranili stoodstotni izkupiček. So tudi edini klub, ki si nastop v izločilnem delu zagotovil že po petih nastopih. Nizozemski strateg Arne Slot prejema pohvale, saj Liverpool pod njegovo taktirko igra dovršeno in učinkovito. Girona, debitant v elitnem evropskem tekmovanju, je krvavo potrebovala točke za preboj med 24 najboljših, a ji ni uspelo.

Mohamed Salah je v 63. minuti popeljal Liverpool v vodstvo po strelu z bele točke. To je njegov jubilejni 50. zadetek v ligi prvakov. Šestič je v elitnem tekmovanju zadel v polno z najstrožje kazni in izenačil klubski rekord, ki ga je pred njim dosegel Steven Gerrard. Foto: Reuters

Med vratnice Liverpoola se je po dveh meseci vrnil Alisson Becker, poskrbel za pet obramb in pomagal vodilnemu angleškemu premierligašu do nove zmage. V 63. minuti jo je s strelom z bele točke priboril Mohamed Salah. Egipčan, ki z Liverpoolom še ni podaljšal sodelovanja, čeprav mu pogodba poteče po koncu sezone, je zadel v polno že 50. v ligi prvakov. Šestič je izkoristil najstrožjo kazen (v prejšnjem krogu jo je zastreljal proti Realu) v ligi prvakov in izenačil klubski rekord Stevena Gerrarda. Glavni sodnik je pokazal na belo točko po ogledu posnetka in prekršku Donnyja van der Beeka nad Luisom Diazom.

Dinamo na kaj takšnega čakal kar 46 tekem

Zagrebški Dinamo se v domovini spopada z rezultatsko krizo. V prvenstvu za Rijeko in Hajdukom zaostaja šest točk, v Evropi pa mu gre bolje. Proti Celticu je ostal neporažen (0:0), navijačem modrih pa bo še dolgo ostala v spominu zapravljena priložnost Marka Pjace v 80. minuti, ko je njegov strel ubranil Kasper Schmeichel.

V neposredni soseščini Slovenije, na stadionu Maksimir v Zagrebu, sta se Dinamo in Celtic razšla brez zadetkov. Foto: Reuters

Celtic je tako na lestvici zadržal prednost pred Dinamom, ki je zbral osem točk in je še v igri za napredovanje. Zanimivo je, da je serijski hrvaški prvak v ligi prvakov remiziral 0:0 prvič po dolgem obdobju,v katerem je odigral kar 46 tekem.

Navijači Dinama so dočakali že osmo točko svojih ljubljencev v zahtevni ligi prvakov. Na Hrvaškem vlada prepričanje, da jih bo za uvrstitev med 24 najboljšimi potreboval še nekaj več. Foto: Reuters

Najboljši strelci lige prvakov: 7 – Lewandowski (Barcelona)

5 – Gyökeres (Sporting), Haaland (Man City), Kane (Bayern), Raphinha (Barcelona), Vinicius Junior (Real), Wirtz (Bayer)

4 – David (Lille), Gittens (Borussia), Guirassy (Borussia), Olise (Bayern)

3 – Adeyemi (Borussia), Aktürkoglu (Benfica), Alvarez (Atletico), Correa (Atletico), De Ketelaere (Atalanta), Diaz (Liverpool), Duran (Aston Villa), Foden (Manchester City), Kulenović (Dinamo Zagreb), Lookman (Atalanta), Maeda (Celtic), Milambo (Feyenoord), Pulišić (Milan), Reijnders (Milan), Sima (Brest), Šeško (Leipzig), Tillman (PSV), Vlahović (Juventus)

...

Interjeva mreža se je končno zatresla

V Leverkusnu sta se udarila nemški in italijanski prvak. Bayer se je pomeril z Interjem, edinim udeležencem lige prvakov, ki do tega kroga še ni prejel zadetka. To je bil dodaten motiv za najboljše strelce v vrstah gostiteljev, kjer prednjačita Čeh Patrik Schick in mladi nemški zvezdnik Florian Wirtz. Interju se je na dvoboju, na katerem je sodil najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić, nasmihala točka, a je nato Nordi Mukiele v 90. minuti le premagal Yanna Sommerja in popeljal Bayer do zmage z 1:0.

Nordi Mukiele je postal prvi nogometaš, ki je v ligi prvakov v tej sezoni zatresel mrežo Interja. Foto: Reuters

Večina slovenskih udeležencev v ligi prvakov bo na delu v sredo. V Madridu se bosta v "slovenskem" obračunu udarila Atletico Jana Oblaka in Slovan Kenana Bajrića, ki je brez točke na predzadnjem mestu. Crvena zvezda bo s Timijem Maxom Elšnikom in Vanjo Drkušićem gostovala pri Milanu, graški Sturm s Tomijem Horvatom in Jonom Gorencem Stankovićem pa v Lillu.

Liga prvakov, ligaški del (6. krog):

Torek, 10. december:

Sreda, 11. december:

Lestvica: