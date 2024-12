Težavam v Leipzigu kar ni videti konca

V taboru Leipziga so si po dveh zaporednih zmagah, s katerima so rdeči biki prekinili veliko rezultatsko krizo, vsaj malce oddahnili. Znova vroči strelec Benjamin Šeško je poudaril, da si je ekipa okrepila samozavest, a njegovemu trenerju Marcu Roseju vseeno ni lahko. Zaradi ogromnega števila poškodovanih igralcev, s težavami se spopada tudi Kevin Kampl, lahko za torkov spopad za "biti ali ne biti" v ligi prvakov proti Aston Villi računa poleg vratarjev zgolj na 12 zdravih varovancev, ki že imajo nekaj izkušenj z igranjem v Evropi.

Rdečim bikom v tej sezoni ni lahko. Najprej so se spopadali z rezultatsko krizo, dolgo čakali na zmago, v ligi prvakov pa v petih krogih sploh še niso osvojili točke, tako da jim grozi zgodnje slovo od Evrope. To pa ni edina težava, s katero se spopadajo.

Živce jim para tudi obsežen seznam manjkajočih igralcev, ki ne morejo pomagati ekipi. Ker je takšnih nogometašev pred torkovim domačim spopadom z Aston Villo, po vseh merilih tudi zadnjo priložnostjo, da RB Leipzig po klavrnem vstopu v evropsko sezono sploh še ostane v igri za napredovanje, kar osem, se trener Marco Rose spopada z veliko preglavico. V zgoščenem ritmu tekem, ki si sledijo ena za drugo, namreč že dolgo ne more računati na najmočnejšo postavo.

Prosil zdravnike za pomoč

Benjamin Šeško je prekinil strelski post. V prejšnjem tednu je zatresel tako mrežo Eintrachta kot tudi Kiela. Foto: Guliverimage Po zadnji zmagi, ko je Leipzig v soboto tudi po zaslugi zadetka Benjamina Šeška (za 1:0) premagal Kiel z 2:0, se je o tem razgovoril za nemške medije in dejal: "V slačilnici sem prosil zdravnike in fizioterapevte, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi lahko kar najbolje regenerirali igralce." Trener Rose se zaveda, da bodo morali zdravi nogometaši, ki jih še ima na voljo, prevzeti nase veliko breme. Tistih malce bolj izkušenih, ki igrajo v polju, je zgolj 12.

Do božično-novoletnih praznikov jih čaka še zahteven ritem. Najprej evropski spopad z Aston Villo, nato pa še derbija nemškega prvenstva proti Eintrachtu (15. december) in vodilnemu Bayernu (20. december).

Luknje bodo krpali tudi najstniki

Xaver Schlager se je vrnil na igrišča hitreje od prvotnih napovedi. Foto: Guliverimage Za nameček se je Leipzig znašel v zagati, ker na seznam nastopajočih v ligi prvakov pred začetkom tekmovanja ni uvrstil Avstrijca Xaverja Schlagerja. Takrat je 27-letni slovenski severni sosed utrpel hudo poškodbo kolena, a je z močno voljo in pozitivnimi rezultati okrevanja presenetil vse, tudi zdravnike, in se vrnil na igrišče krepko pred napovedanim rokom. Na zadnjih dveh tekmah je tako že zaigral, v torek pa ne bo smel zaigrati proti Aston Villi, saj ga ni na evropskem seznamu.

Tako bodo primorani v Leipzigu krpati luknje na klopi za rezervne igralce z mladimi upi. Na zadnji tekmi proti Kielu je debitiral najstnik Faik Sakar in s 16 leti in 328 dnevi postal sedmi najmlajši debitant v zgodovini bundeslige. Priložnosti dobivata tudi 17-letni Viggo Gebel in leto dni starejši Nuha Jatta.

Kampl s težavami pred jubilejnim nastopom

Kevin Kampl je v ligi prvakov zbral že 49 nastopov. Foto: Guliverimage Med igralci, ki imajo težave z zdravjem, je tudi Kevin Kampl. Slovenec je proti Kielu vstopil v igro v izdihljajih srečanja, a ga bolečine v gležnju in palcu na nogi ovirajo do te mere, da trener Rose po poročanju Bilda ne bo mogel uporabiti njegovih izkušenj proti nekdanjemu evropskemu prvaku iz Anglije. Če bi 34-letni Kampl vseeno zaigral, bi bil to njegov jubilejni 50. nastop v ligi prvakov. Več od njega jih je od slovenskih nogometašev zbral le kapetan reprezentance Jan Oblak (89).

Trenutno je na seznamu poškodovanih pri Leipzigu sedem igralcev (Kevin Kampl, Assan Ouedraogo, El Chadaile Bitshiabu, Yussuf Poulsen, Xavi Simons, Eljif Elmas in David Raum), Castello Lukeba je kaznovan, Xaver Schlager pa ni prijavljen, tako da ne bo mogel zaigrati tudi v začetku leta 2025 na zadnjih tekmah ligaškega dela lige prvakov proti Sportingu in Sturmu.

Šeško: Povrnili smo si samozavest

Leipzig pa je vendarle, čeprav že nekaj časa nastopa oslabljen, prekinil črni niz z dvema zmagama. Prejšnji teden je najprej v pokalu nadigral Eintracht Frankfurt (3:0), nato pa ohranil nedotaknjeno mrežo še proti Kielu (2:0). Na obeh tekmah je v polno zadel mladi Slovenec, zlasti pa navdušil na pokalnem srečanju z mojstrskim zadetkom v slogu Lionela Messija, ki je postal viralen na socialnih omrežjih.

Kako je Šeško spektakularno po izjemni asistenci Nuse zadel proti Eintrachtu:

"Povrnili smo si samozavest. Ti zmagi sta nam dali zalet za tekme, ki sledijo v prihodnosti," je 21-letni Benjamin Šeško prepričan, da se Leipzig vrača v formo, s katero se je na nemškem prvenstvu zasidral pri vrhu lestvice.

Najvišji odstotek pripada prav Slovencu

V Evropi je drugače. Tam je Leipzig nanizal pet porazov in je pri dnu razpredelnice. Vseeno pa Šeško v ligi prvakov vodi v posebni kategoriji. Pri udeležencih tekmovanja ima najvišji odstotek doseženih zadetkov za svoj klub. Zadel je namreč trikrat, Leipzig pa je skupno dosegel štiri zadetke. Tako je Posavec dosegel kar 75 odstotkov vseh evropskih zadetkov svojega delodajalca.

Je tudi prvi strelec kluba v vseh tekmovanjih. Trenutno je pri devetih zadetkih. Enega manj je dal Belgijec Lois Openda, ki pa v ligi prvakov v tej sezoni sploh še ni zadel v polno.

Benjamin Šeško je prvi zadetek v ligi prvakov v tej sezoni dosegel na gostovanju pri Oblakovem Atleticu. Foto: Guliverimage

Leipzig sicer čaka na zmago v ligi prvakov že sedem tekem zapored, kar je najdaljši niz, odkar nastopa v elitnem tekmovanju (2017/18). Nova priložnost, da prekine niz in z zmago ujame zadnji vlak upanja o tem, da bi se lahko v ligaškem delu vendarle prerinil med 24 najboljših in si zagotovil nastop v izločilnem delu, ga čaka v torek ob 21. uri. Takrat se bo začel dvoboj med Leipzigom in Aston Villo. Glavni sodnik bo Italijan Maurizio Mariani.