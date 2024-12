Leipzig trese nogometna kriza. Rdeči biki, pri katerih imata pomembno vlogo Benjamin Šeško in Kevin Kampl, so na zadnjih šestih srečanjih kar petkrat izgubili. V ligi prvakov jim grozi izpad že po ligaškem delu, v nemški bundesligi, kjer so na zadnjih štirih tekmah osvojili le eno točko, so po odličnem začetku zdrsnili na četrto mesto. V obdobju, ko se trese stolček trenerju Marcu Roseju, se je za odhod odločil športni direktor Rouven Schröder. Bi lahko v sredo brez službe ostal še trener?