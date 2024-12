Leipzig končal niz porazov, prvi zadel Šeško

V nemškem nogometnem pokalu so igrali za četrtfinale. Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom je gostil Eintracht Frankfurt. Leipzig je brez zmage na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih, le enkrat od tega so remizirali. Krizni trenutki so zdaj vendarle končani, saj so zmagali s 3:0. Prvi korak k temu je storil Benjamin Šeško, ki je v 31. minuti zadel za vodstvo z 1:0. V drugem polčasu je dva gola dodal še Lois Openda, pri vseh treh pa je bil podajalec Antonio Nusa.