Bayern izvlekel točko na derbiju, katastrofa Šeška in soigralcev

V 12. krogu nemške bundeslige sta Benjamin Šeško in Kevin Kampl po novem razočaranju v ligi prvakov z RB Leipzigom doživela še novo hudo zaušnico v bundesligi, potem ko je Leipzig s kar 5:1 nadigral Wolfsburg, ki je že po šestnajstih minutah vodil s 3:0. Na sporedu je bil tudi derbi med Borussio Dortmund in vodilnim Bayernom, ki se je končal brez zmagovalca (1:1). Prvak Bayer Leverkusen je z 2:1 premagal Union Berlin.

Nogometaši Leipziga ne najdejo in ne najdejo pravega ritma. Po ligi prvakov, kjer so po petih tekmah še brez točke, so novo hudo zaušnico prejeli še v bundesligi, kjer jih je Wolfsburg nadigral s kar 5:1. Za Leipzig je bila to šesta zaporedna tekma brez zmage v vseh tekmovanjih, ob tem je le enkrat remiziral. Gostje v Red Bull Areni v Leipzigu so že po šestnajstih minutah tekme vodili s 3:0, potem ko sta v polno merila dvakrat Mohamed Amoura (4., 16.) in enkrat Tiago Tomas (5.). Edini zadetek za gostitelje je v 82. minuti dosegel Willi Orban, piko na i in petardo v mrežo Leipziga pa je v 91. minuti zabil Kevin Behrens. Benjamin Šeško je, potem ko se še na peti zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih ni vpisal med strelce, ob tretjem porazu svoje ekipe igral do 69. minute, Kevin Kampl pa do 77.

Na preostalih tekmah je prvak Bayer Leverkusen v gosteh z 2:1 ugnal Union iz Berlina, pri čemer je odločilni zadetek dosegel Patrik Schick v 71. minuti.

Borussia Dortmund in Bayern sta se razšla z remijem. Foto: Reuters

Remi na der klassikerju

Dortmund je gostil der klassiker, ki je bil, kljub temu da ekipi na lestvici loči deset točk, deležen velike pozornosti. To je bil 136. spopad omenjenih tekmecev, nobeden izmed obračunov v nemškem nogometu ni bil odigran večkrat. Tokrat sta se ekipi razšli z remijem 1:1. Dortmundčani so na domačem Signal Iduna Parku povedli v 27. minuti po zadetku Jamieja Gittensa, za točko Bayerna pa je že v zaključku v 85. minuti v polno meril Jamal Musiala.

Dortmundčani na domači zelenici sicer niso izgubili že vse od aprila, v tem času so dvanajstkrat zmagali in dvakrat remizirali. Na drugi strani pa je Bayern prekinil niz sedmih zaporednih zmag v vseh tekmovanjih, a ob tem v domovanju Dortmunda ni izgubil vse od novembra 2018, od takrat je na gostovanjih pri velikem tekmecu nanizal štiri zmage in dva remija.

