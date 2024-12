Bayern drago plačal točko v Dortmundu

Bayern je v soboto ostal neporažen na gostovanju pri velikem tekmecu Borussii Dortmund (1:1) in zadržal občutno prednost pred zasledovalci, a je veselje v vrstah bavarskega velikana skazila poškodba Harryja Kana. Anglež bo zaradi poškodbe desne stegenske mišice odsoten nekaj tednov, na igrišče pa bi se lahko vrnil 20. decembra proti Šeškovem in Kamplovem Leipzigu.

Nogometaši Bayerna so v prejšnji sezoni ostali brez lovorike, v tej pa jim v domačem prvenstvu kaže bistveno bolje, saj so se zasidrali na vodilnem položaju. V napadu blesti Harry Kane, tudi najboljši strelec bundeslige. V prihodnjih tednih pa se bodo morali Bavarci znajti brez 31-letnega Angleža, saj je na gostovanju v Dortmundu staknil poškodbo stegenske mišice in moral zapustili igrišče že po 33 minutah. Pri Bayernu niso ponudili konkretnega podatka, kdaj bi se lahko Kane vrnil na zelenico.

Harry Kane je moral zelenico v Dortmundu zapustiti še pred koncem prvega polčasa. Foto: Reuters

Prihodnji teden bo moral izpustili pokalni spopad z branilcem naslova Bayerjem kot tudi prvenstveno tekmo z znancem Olimpije iz konferenčne lige, Heidenheimom. Pri Bildu ocenjujejo, da bi se lahko Kane vrnil na igrišče za zadnjo tekmo v koledarskem letu 2024, ko bo Bayern 20. decembra gostil Šeškov in Kamplov Leipzig, ki se nahaja v veliki krizi. Brez zmage je že šest tekem zapored, v soboto pa je doma kar z 1:5 klonil proti Wolfsburgu.