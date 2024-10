Leipzig Benjamina Šeška tokrat sploh ni potreboval

Nemške zelenice so med tednom rezervirane za pokalna srečanja. "Slovenski" RB Leipzig si je napredovanje med 16 najboljših priigral danes z zmago nad prvoligaškeim tekmecem St. Paulijem. Benjamin Šeško v klubskem in reprezentančnem dresu mreže tekmecev ni zatresel že šest tekem zapored, današnjo tekmo pa je pospremil s klopi za rezerviste. Kevin Kampl pa je bil član začetne enajsterice in je odlično igral do 92. minute. Kristjan Arh-Česen je s Kickers Offenbach izgubil spopad s Karlsruherjem (0:2), v sredo pa bo na delu še Aljaž Casar (Dynamo Dresden).

Leipzig je danes zmagal s 4:2. Dva gola za rdeče bike je dosegel Danec Yussuf Poulsen, po enega sta dodala še Avstrijec Christoph Baumgartner in Norvežan Antonio Nusa.

Priložnosti danes ni dočakal slovenski biser Benjamin Šeško, katerega strelska forma je po strelski eksploziji, ko je v nekaj dneh na tekmah proti Augsburgu in Juventusu dosegel kar štiri zadetke, doživela strm padec. Nizale so se tekme, na katerih je Leipzig z izjemo lige prvakov resda zmagoval in se zasidral tik pod vrhom nemške bundeslige, dragulj slovenskega nogometa pa je na njih zapravil kar nekaj zrelih priložnosti. Vmes je odigral tudi dve tekmi za Slovenijo v ligi narodov in ostal brez zadetkov. Tako je 21-letni Radečan nanizal kar šest tekem, na katerih ni mogel skočiti visoko v zrak, tako kot zna le on, in v svojem prepoznavnem slogu proslavljati novega zadetka.

Četrtoligaš Kickers Offenbach je danes gostil Karlsruhe, ki nastopa dva kakovostna razreda višje. Pri gostiteljih se dokazuje tudi slovenski legionar Kristjan Arh-Česen. Ta je odigral celo tekmo, v 58. minuti prejel rumen karton, s soigralci pa je moral gostom priznati poraz z 0:2.

Aljaž Casar bo v sredo z Dynamom gostil Darmstadt.

V sredo bo izmed Slovencev na delu Aljaž Casar (Dynamo Dresden). Tretjeligaš, znan po fanatični podpori navijačev v rumeno-črnem, bo gostil drugoligaša Darmstadt.

Branilec pokalnega naslova Bayer Leverkusen bo danes gostil drugoligaša Elversberg, ranjeno Borussio Dortmund čaka zelo zahtevno gostovanje pri Wolfsburgu, trenutno vodilni bundesligaš Bayern pa bo v sredo gostoval v Mainzu.

