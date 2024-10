Izjemen preobrat Lepziga! Šeško spet zapravljal priložnosti, a ...

Nogometaši Leipziga so v derbiju 8. kroga ugnali tretjeuvrščeni Freiburg (3:1) in se najmanj do nedelje, ko bo Bayern gostoval v Bochumu, povzpeli na prvo mesto. Benjamin Šeško je odigral 65 minut in zapravil nekaj priložnosti, Kevin Kampl pa je odigral vso tekmo.

Derbi kroga v Leipzigu je prinasel nov motiv za Benjamina Šeška in Kevina Kampla, ki sta v sredo v ligi prvakov ostala praznih rok proti Liverpoolu (0:1). Mladi slovenski napadalec je na evropskem srečanju zapravil kar nekaj priložnosti, a tudi očaral svet z neverjetno fotografijo o njegovih čudežnih fizičnih sposobnostih. V zrak je namreč poletel kot nebeški skakalec in ustavil žogo visoko v zraku, fotografija pa je postala na socialnih omrežjih še kako viralna.

Šeško je z nizanjem priložnosti nadaljeval tudi na derbiju 8. kroga bundeslige proti Freiburgu. Gostje so nagajali rdečim bikom, v 15. minuti jih je v vodstvo z 1:0 popeljal Japonec Ritsu Doan. Azijec je s tem prekinil niz nepremagljivosti domačega vratarja Petra Gulacsija, ki je prejel prvi zadetek po 510 minutah, na večni lestvici nemške bundeslige pa s tem dosežkom zaseda sedmo mesto.

Mlademu slovenskemu napadalcu sta se ponudili dve priložnosti za izenačenje. V 36. minuti je izgubil dvoboj "ena na ena" z vratarjem gostov Noahom Atubolujem, nato je nemški čuvaj mreže tri minute pozneje ubranil še nevaren strel Slovenca z glavo.

Leipzig je na začetku drugega polčasa, domači so morali zaradi poškodbe namesto Gulacsija v vrata poslati Maartena Vandevoordta, vrnil udarec. Kapetan Willy Orban je hitro izenačil na 1:1, za popoln preobrat je 11 minut pozneje poskrbel nizozemski branilec Lutsharel Geertruida, končni rezultat v korist vodilnega in v tej sezoni v Nemčiji še neporaženega Leipziga pa je postavil Belgijec Lois Openda (3:1).

Končni rezultat v Leipzigu je postavil belgijski napadalec Lois Openda. Foto: Reuters

Nov poraz rumeno-črnih, Bayer ob zmago v 90. minuti

Nogometaš Werderja Romano Schmid je v 90. minuti pokvaril načrte nemškemu prvaku Bayerju. Foto: Reuters Nepričakovano je ostala brez točk Borussia Dortmund. Izgubila je še na četrtem gostovanju v sezoni izgubila. Tokrat je bil z 2:1 boljši Augsburg, po hitrem vodstvu Porurcev v prvem delu je za preobrat z dvema goloma poskrbel Alexis Claude-Maurice (25., 50.). Stuttgart je z 2:1, zadela sta El Bilal Toure in Deniz Undav, premagal novinca iz Kiela, ki tako še vedno čaka na prvo zmago v bundesligi.

V soboto zvečer je nemški prvak Bayer Leverkusen igral v Bremnu in zapravil priložnost, da bi z zmago po točkah ujel Bayern. Gostje so sicer povedli v 30. minuti z zadetkom Victorja Bonifaca, potem pa so domači v 74. in 77. minuti zadeli dvakrat; najprej Marvin Ducksch v nasprotnikovo mrežo, potem pa Felix Agu v lastno. A borbeni Bremenčani so prišli do točke z zadetkom Romana Schmida v 90. minuti. Bayer je zdaj s 15 točkami tretji, enak točkovni izkupiček ima tudi Freiburg.

