Šeško nadaljuje boj za vrh

Z obračunom Borussie Dortmund in ekipe St. Pauli se bo danes začel 7. krog nemške bundeslige. Dortmundčani v sezono niso vstopili po željah, saj so šele na sedmem mestu prvenstvene lestvice, na zadnjih treh tekmah bundeslige pa so dvakrat izgubili. RB Leipzig z Benjaminom Šeškom bo v soboto popoldne gostoval pri Mainzu, nekaj ur zatem bo Bayern, ki ima na prvem mestu enako število točk kot drugi Leipzig, gostil Stuttgart.