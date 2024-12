Junaški preobrat Wolfsburga, Benjamin Šeško spet v polno

RB Leipzig z Benjaminom Šeškom in Kevinom Kamplom je med tednom v osmini finala nemškega pokala vendarle prekinil niz šestih tekem brez zmage, potem ko je tudi z zadetkom mladega Slovenca izločil Eintracht Frankfurt, v soboto pa so Leipzižani pot iz krize našli tudi v bundesligi, kjer so v 13. krogu v gosteh ugnali predzadnji Kiel z 2:0. Prvi gol je v 27. minuti tekme zabil prav Šeško. Igral je do 63. minute, Kampl pa je v igro vstopil šele v sodnikovem dodatku. Bayern je na lestvici nemške lige povečali naskok pred tekmeci na šest točk. Premagal je Heidenheim s 4:2, njegov najbližji zasledovalec Eintracht pa je igral le 2:2 z Augsburgom.