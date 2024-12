Ko slovenski klubi v Evropi gostijo tekmeca iz Belgije, pridejo na svoj račun zlasti ljubitelji zadetkov. Teh je na šestih tekmah padlo kar 30, kar je več kot spodbudno povabilo k ogledu današnjega srečanja v Stožicah, kjer se bosta udarila Olimpija in Cercle Brugge. V preteklosti ni manjkalo nenavadnih slovensko-belgijskih tekem, od nepozabne mariborske petarde v mreži Genka (5:1) do epskega preobrata Club Bruggeja v Ljudskem vrtu, ki je zaostanek z 0:3 pretopil v zmago s 4:3.

Danes se obeta sedmi slovensko-belgijski spopad na sončni strani Alp. Za zdaj se prav nobena tekma ni razpletla brez zmagovalca. Dvakrat so bili uspešni gostitelji, kar štirikrat pa gostje iz Belgije. Ti so se prvič na slovenskih tleh veselili leta 1997, ko je v mestu vrtnic v kvalifikacijah za pokal Uefa gostoval Club Brugge. Gorica je bila nebogljena, gostje so vodili že s 5:0, nato pa je s tremi zadetki poskrbel za kozmetični popravek Milan Osterc. Tako je v Novi Gorici padlo kar osem zadetkov (3:5).

Vrtnice so na povratni tekmi izgubile z 0:3 in izpadle proti Club Bruggeju. Foto: Guliverimage

Skoraj toliko jih je bilo 14 let pozneje v Ljudskem vrtu, ko je Club Brugge še drugič gostoval v Sloveniji.

Epski preobrat v Ljudskem vrtu sprožil teorije zarote

Tokrat je Club Brugge gostoval v Sloveniji v skupinskem delu lige Europa, kjer mu sprva v Mariboru ni kazalo nič kaj dobro. Vijolice so pod taktirko Darka Milaniča in vročega Daliborja Volaša, ki je dosegel dva zadetka, v Ljudskem vrtu v 68. minuti vodile že s 3:0. Kazalo je imenitno, a je sledil eden najbolj neverjetnih preobratov v zgodovini slovenskega nogometa. Belgijci so dali kar tri zadetke, Volaš pa se je iz junaka prelevil v osmoljenca, saj je zatresel lastno mrežo, nato pa v sodnikovem podaljšku še vratnico. Club Brugge, aktualni prvak Belgije in mestni tekmec moštva Cercle Brugge, ki bo danes gostoval v Stožicah pri Olimpiji, je tako zmagal s 4:3.

Dalibor Volaš je dosegel kar tri zadetke, žal enega v lastno mrežo, v sodnikovem podaljšku pa je pri zaostanku s 3:4 zatresel vratnico. Foto: Guliverimage

Takšen razplet, na tekmi sta padla kar dva avtogola, je ponudil kar nekaj teorij zarot, v katerih se je namigovalo, da je bila tekma prodana, rezultat pa nameščen. Oba kluba sta takšne govorice ostro zanikala in obsodila. Takratni trener Bruggeja, danes žal že pokojni Nemec Christoph Daum, je pojasnil, da so njegovi izbranci prišli do preobrata po spremembi taktike, ko se je odločil za igro na vse ali nič s tremi napadalci. Ta je obrodila sadove, NK Maribor, ki danes proslavlja 64. rojstni dan, je po razburljivi poslastici ostal brez točk.

Veselje nogometašev Club Brugge v Ljudskem vrtu po nepozabni zmagi s 4:3. Foto: Guliverimage

Vsa gostovanja belgijskih klubov v Sloveniji:

Tekme Leto (tekmovanja) Gorica : Club Brugge 3:5 1997 – kvalifikacije za pokal Uefa Maribor : Genk 5:1 1999 – kvalifikacije za ligo prvakov Olimpija : Anderlecht 0:3 1999 – pokal Uefa Primorje : Westerlo 5:0 2000 – pokal Intertoto Maribor : Club Brugge 3:4 2011 – skupinski del lige Europa Maribor : Zulte Waregem 0:1 2013 – skupinski del lige Europa Olimpija : Cercle Brugge ? 2024 – ligaški del konferenčne lige

Vijolična petarda v belgijski mreži

Mariborčani so leta 1999, takrat na slovensko-belgijski tekmi znova ni manjkalo zadetkov, prišli do bistveno boljšega rezultata. V kvalifikacijah za ligo prvakov so gostili Genk in ga na presenečenje celotne Evrope nadigrali kar s 5:1. Na povratni tekmi so izgubili z "dovoljenih" 0:3, napredovali in šli nato prek Lyona do konca, do senzacionalne prve uvrstitve v elitno tekmovanje.

Mariborčani so pred 25 leti presenetili Genk in mu zadali hud poraz (5:1). Foto: Guliverimage

Maribor je pred četrt stoletja začel polniti mrežo Genka prek Hrvata Stipeta Balajića. Njegov rojak Branko Strupar je kmalu izenačil na 1:1, a je sledil drugi polčas kot iz mariborskih sanj. Marinko Galić je zadel za 2:1, Amir Karić z bele točke za 3:1, Ante Šimundža za 4:1, Dejan Djuranović pa je v sodnikovem podaljšku postavil končnih 5:1. V belgijski mreži je počila vijolična petarda. To je bil začetek prekrasne zgodbe veličastne lige prvakov.

Veselje Prašnikarjeve čete po nepričakovano visoki zmagi nad belgijskim prvakom Genkom. Foto: Guliverimage

Belgijci za Bežigradom zlahka razorožili Olimpijo

Istega leta je belgijski klub gostoval tudi v Ljubljani. Olimpija se je v pokalu Uefa namerila na Anderlecht. Velikan iz Bruslja je doma zmagal s 3:1, na povratni tekmi za Bežigradom pa je bil še uspešnejši. Zmajem ni šlo najbolje.

Tomasz Radzinski in Jan Koller sta leta 1999 v dresu Anderlechta predstavljala prevelik zalogaj Olimpiji. Foto: Guliverimage

Edi Bajrektarević je dosegel avtogol, nekateri so takrat gol pripisali tudi češkemu orjaku Janu Kollerju, nato pa je Kanadčan Tomasz Radzinski, ki je pozneje pri Lierseju tesno sodeloval s Slavišo Stojanovićem, dosegel dva gola. Anderlecht je tako zmagal v Ljubljani s 3:0 in Olimpijo izločil s teniškim rezultatom 6:1.

Ajdovci polnili mrežo mladim Belgijcem

Leta 2000 sta se v pokalu Intertoto srečala Primorje in Westerlo. Belgijci so se odločili, da v tekmovanju ne bodo nastopili z udarno postavo. Zaigrali so z drugo ekipo, v kateri ni manjkalo mladih igralcev. Temu primerna je bila tudi kakovost izvedbe. Rdeče-črni so zlahka v Ajdovščini zmagali s 5:0, dvakrat je v polno meril Vanja Starčević, na gostovanju pa so zasedbo, ki jo je vodil legendarni Belgijec Jan Ceulemans, pomendrali kar s 6:0.

Thorgen Hazard je z bele točke premagal Jasmina Handanovića. Leto dni pozneje je vratar Maribora ubranil kazenski strel njegovega slovitega brata Edena, vijolice pa senzacionalno doma remizirale s Chelseajem (1:1). Foto: Guliverimage

Pred 11 leti je belgijski klub še zadnjič gostoval v Sloveniji. To je bila tudi edina tekma, na kateri se mreži nista pogosto tresli. Maribor je v skupinskem delu lige Europa izgubil proti Zulte Waregemu (0:1). Belgijci so se tako vijolicam maščevali za poraz na domačih tleh (1:3), ko so varovanci Anteja Šimundže proslavljali zgodovinsko zmago v gosteh v omenjenem tekmovanju. Za Zulte Waregem je zadetek z bele točke dosegel Thorgan Hazard, brat takratnega zvezdnika Chelseaja Edena Hazarda.

Bo Matevž Vidovšek danes nadaljeval tradicijo v tej evropski sezoni? Foto: Aleš Fevžer

Šest slovensko-belgijskih dvobojev v Evropi na sončni strani Alp je tako postreglo s kar 30 zadetki, prav nobena tekma pa se ni končala z remijem. Bo obveljala tradicija tudi danes, ko sta bosta v konferenčni ligi ob 18.45 pomerila Olimpija in Cercle Brugge? Zmaji so v tej sezoni doma v Evropi dobili prav vse tekme, obenem pa je mreža Matevža Vidovška ostala vedno nedotaknjena!