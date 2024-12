Uefa kaznovala Crveno zvezdo

Nogometaši Crvene zvezde, katere člana sta tudi slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić, so v sredo doživeli peti poraz na šesti tekmi ligaškega dela v ligi prvakov in na San Siru izgubili proti Milanu (1:2), obenem pa dobili tudi kazen Evropske nogometne zveze Uefe za dogodke na prejšnji domači tekmi s Stuttgartom (5:1).