Žiga Lipušček proti Izraelcem v Beogradu

Athletic Bilbao je dobil še peto zaporedno ligo evropske lige in je s 16 točkami na prvem mestu. Na šestih tekmah je dobil samo dva gola. Ganski reprezentant Iñaki Williams je zabil oba gola, Fenerbahče, ki ga vodi karizmatični Jose Mourinho, pa je tekmo končal z igralcem manj in ostaja pri osmih točkah (dve zmagi, dva remija in zdaj drugi poraz). Baskovska ekipa je v vseh tekmovanjih brez poraza zadnjih 12 tekem (devet zmag in trije remiji).

Ostale tekme šestega kroga bodo v četrtek. Manchester United gostuje v Plznu. Derbi bosta odigrala Ajax in Lazio, ki si je pred tem krogom z Athleticom delil prvo mesto. Zanimiv bo tudi otoški obračun Rangers – Tottenham.

Liga Europa, ligaški del (6. krog):

Sreda, 11. december:

Četrtek, 12. december:

Lestvica: