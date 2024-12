Albert Riera po zmagi izgubil živce

Nogometaši Celja so v četrtek pred domačimi gledalci po nori tekmi s 3:2 premagali valižanskega prvaka TNS in se skozi šivankino uho prebili med najboljših 24. V knežjem mestu je bilo razburljivo in napeto, po koncu tekme se je vidno nezadovoljen trener Celja Albert Riera celo sprl z nekaterimi člani strokovnega vodstva gostov.

Dogajanje po tekmi v Celju je zasenčil incident. Trener Celja Albert Riera je izgubil živce in se zapletel v prepir s predstavniki strokovnega vodstva gostov.

Pri tem je odrinil enega izmed Otočanov, ozračje je bilo naelektreno in je spominjalo na Španca, ko je še vodil Olimpijo, in smo podoben izbruh nezadovoljstva spremljali na gostovanju v Kopru, kjer se je sporekel z nekaterimi člani strokovnega vodstva kanarčkov.

Po dvoboju je v pogovoru za Sportklub pojasnil, da ga je presenetilo zmerjanje s strani poražene ekipe. Tega ni pričakoval, njegov odziv pa je bil temu primerno buren.

"Ne bom zapravljal časa"

"Ko izgubiš, ni treba, da žališ druge. To je narobe. Ne bom povedal, kaj mi je rekel, kakšne grde besede. Ne bom populariziral te situacije ali njihovega zapravljanja časa po 15 minutah tekme. Znano je, da je Celje med 24 najboljšimi. Ne bom zapravljal časa, saj to ni pomembno," so besede glavnega trenerja Celjanov povzeli pri Sportklubu. Celjani bodo zgodaj popoldan izvedeli, s kom se bodo merili v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala. Foto: Jure Banfi

Popoldan bodo dobili tekmeca

Špančevo moštvo bo danes zgodaj popoldan dobilo tekmeca v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala. Že zdaj je jasno, da se bodo merili s ciprskim klubom: ali Pafos ali APOEL.

Še pred zadnjo tekmo prvega dela so si dodatne kvalifikacije že zagotovili nogometaši Olimpije, ki so končali na 14. mestu. Mogoča tekmeca zmajev na današnjem žrebu sta Vikingur (Isl) in Borac (BiH).