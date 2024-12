Slovenski krilni igralec je bil v ekipi iz Aten od poletja 2022, v vseh tekmovanjih pa je zbral 58 nastopov in dosegel sedem golov. Na Instagramu se je tudi sam poslovil od grškega kluba.

"Moj čas pri Panathinaikosu se je iztekel. Želim se zahvaliti navijačem, vaša podpora mi je pomenila vse. Hvala soigralcem in vsem, ki delajo v klubu. Vsi ste moje obdobje v Atenah naredili nepozabno," je zapisal Verbič. Dodal je, da je ponosen, da je dodal zmago v grškem pokalu v svojo zbirko lovorik.

Enaintridesetletni Verbič bo pozimi poskusil najti novega delodajalca, doslej ima za sabo pestro kariero, igral je za Celje, Koebenhavn, Dinamo Kijev, varšavsko Legio in nazadnje Panathinaikos, kjer za zdaj ostajata še dva Slovenca, in sicer Adam Gnezda Čerin in Andraž Šporar. Oba pa bosta izpustila nocojšnjo tekmo konferenčne lige proti Dinamu iz Minska zaradi poškodb.