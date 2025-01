Nogometni klub Celje je v leto 2025 vstopil z novo udarno kadrovsko novico. Po Davidu Zecu in Slavku Braliću, ki bosta spomladi zaigrala v Nemčiji oziroma na Hrvaškem, sta knežje mesto zapustila še Luka Bobičanec in Rolando Aarons.

Trener Celja Albert Riera bo na zimske priprave, na katerih ne bo varovancev pripravljal le na nadaljevanje državnega prvenstva, kjer trenutno zasedajo tretje mesto, a ne skrivajo želje po ubranitvi naslova, čeprav za vodilno Olimpijo zaostajajo osem točk, popeljal spremenjeno zasedbo. V njej ne bo občasnega slovenskega reprezentanta Davida Zeca, ki ga je kupil nemški bundesligaš Kiel, tako da bo samozavestni branilec nadaljeval kariero v eni izmed najmočnejših lig na svetu, niti Hrvata Slavka Bralića, ki jeseni ni veliko igral, spomladi pa bo skušal tekmovalno formo ujeti v dresu Gorice na Hrvaškem kot posojen nogometaš Celjanov.

Kakšna bo usoda Kavčiča in Piška?

Rolando Aarons je nazadnje za Celjane zaigral v Evropi proti Slovanu iz Bratislave. Foto: Aleš Fevžer Manjkala pa bosta tudi Luka Bobičanec in Ronaldo Aarons. Hrvaški zvezni igralec, ki je prišel v Celje iz Mure, s katero je leta 2021 postal državni prvak, ne bo podaljšal pogodbe s Celjani. Pri 31 letih bo tako srečo v nogometu iskal drugod, podobno velja za dve leti mlajšega Jamajčana Aaronsa, ki ni stopil na igrišče že od sredine septembra.

"Ob začetku prestopnega roka dve kadrovski novici: Luka Bobičanec ob izteku pogodbe zapušča NK Celje, Rolando Aarons pa po sporazumni prekinitvi sodelovanja. Klub se obema zahvaljuje za doprinos in jima želi vse najboljše v prihodnje," so zapisali pri celjskem klubu, kjer velja v zimskem prestopnem roku pričakovati kar nekaj sprememb. Nenazadnje je nejasna usoda Matije Kavčiča in Jošta Piška, v prejšnji sezoni nogometašev Brava in Domžal, ki sta spadala med boljše slovenske igralce v 1. SNL, v tej sezoni pa ju trener Riera sploh ni uvrstil na seznam kandidatov za nastope v konferenčni ligi.

Celjani bodo 13. februarja gostili Apoel iz Nikozije. Foto: Jure Banfi

Celjane čaka začetek spomladanskega dela v začetku februarja, ko prihaja v Celje Bravo. Nato sledi štajerski derbi z Mariborom v knežjem mestu, 13. februarja pa bodo Celjani v prvi tekmi play-offa za osmino finala konferenčne lige, največjem uspehu celjskega kluba v Evropi, gostili ciprskega velikana Apoel, za katerega nastopa tudi nekdanji slovenski reprezentančni vratar Vid Belec.