Reprezentant Slonokoščene obale Seko Fofana, ki je nazadnje kot posojen nogometaš Al-Nassra, za katerega nastopajo številni zvezdniki na čelu s Cristianom Ronaldom, igral za Al-Ettifaq, je podpisal štiriinpolletno pogodbo. Nekdanji nogometaš Udineseja je bil glavna tarča Rennesa v zimskem prestopnem roku.

Époustouflant avec Lens en 2022 et en 2023, le milieu de terrain s'engage jusqu'en 2029 avec le SRFC. Bienvenue Seko. ✊ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 1, 2025

Reprezentant Slonokoščene obale, za katero je zbral 26 nastopov in dosegel sedem zadetkov, je rojen v Parizu. V mlajših kategorijah se je dokazoval pri Parisu, Lorientu in Manchester Cityju, kjer mu na Etihadu v članskem nogometu ni uspel preboj. Minute je nabiral pri Fulhamu, se nato odpravil k Bastii in Udineseju, kjer je za klub v Vidmu zbral 112 nastopov. Nazadnje se je v francoskem prvenstvu dokazoval med letoma 2020 in 2023 pri Lensu, nato pa se odpravil v Savdsko Arabijo, kjer je bil letos posojen Al-Ettifaqu, kjer ga je vodil Anglež Steven Gerrard, kapetan pa je bil Nizozemec Georginio Wijnaldum.