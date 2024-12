Zimski prestopni rok je poskrbel za prvi odmevnejši odhod enega najboljših posameznikov 1. SNL. Dolgoletni branilec Celja David Zec se seli v eno najmočnejših lig na svetu. Pridružil se bo nemškemu prvoligaškemu klubu Holstein Kiel, branilcem slovenskega naslova pa se obeta lep zaslužek, saj naj bi odškodnina znašala okrog poldrugega milijona evra. "Z Davidom Zecom smo dobili izkušenega branilca, ki bo okrepil našo obrambno vrsto. Prepričani smo, da bo s svojo kakovostjo in izkušnjami hitro lahko prevzel odgovorne naloge in nam pomagal," je prestop pokomentiral poslovodja ekipe Carsten Wehlmann.

Sešlarju "ukradel" zadetek z razlogom

Zadnjo tekmo v dresu Celja je odigral proti TNS in prispeval zmagoviti zadetek. Foto: Jure Banfi Zec že ima izkušnje z dokazovanjem v tujini, saj se je kot mladi nogometaš odpravil v Lizbono, kjer je večinoma branil barve druge ekipe Benfice, se nato preizkusil še v Ukrajini (Ruh Lvov), leta 2021 pa se je vrnil v domovino, okrepil Celjane in jim pomagal do številnih zgodovinskim dosežkov. Celjani so se po drugem naslovu slovenskega prvaka uvrstili v ligaški del konferenčne lige, v njem pa si z 21. mestom zagotovili nastop v izločilnem delu. Z dobrimi predstavami si je izboril tudi več vpoklicev v člansko izbrano vrsto, pri Celjanih pa je postal eden izmed kapetanov kluba.

"Želel sem si, da se moja zgodba v Celju konča na pravi način, zato sem Svitu Sešlarju "ukradel" tisti zadetek," je v smehu pojasnil strelec zmagovitega zadetka za Celjane proti TNS (3:2), s katerim so si izbranci Alberta Riere zagotovili spomladanske nastope v Evropi.

"Celju bom večno hvaležen za ponujeno priložnost. Rad bi se zahvalil prav vsakemu soigralcu, trenerjem in ostalim članom kluba, ki so bili del mojega poglavja v Celju, in seveda navijačem, ki so nam bili v podporo ob vzponih in padcih," je dejal donedavni obrambni steber slovenskih prvakov.

"Po 137 nastopih in 12 zadetkih je nastopil čas za novo poglavje v karieri. David, hvala za vse in srečno v Bundesligi!," je celjski klub zaželel srečo slovenskemu branilcu, ki se bo tako v elitnem nemškem prvenstvu pridružil rojakoma Benjaminu Šešku in Kevinu Kamplu, ki branita barve Leipziga.

Celjani se bodo v play-offu za osmino finala konferenčne lige pomerili z Apoelom iz Nikozije, za katerega nastopa Vid Belec, Holstein Kiel, ki je v Nemčiji prezimil na predzadnjem mestu, pa bo v leto 2025 vstopil 11. januarja na gostovanju pri Freiburgu.