Poljaki verjamejo, da jih lahko Ante Šimundža popelje iz krize

Mariborčan je v bogati karieri osvajal lovorike kot igralec in kot trener. Nazadnje je vodil Maribor, pred tem se je mudil v Bolgariji, kjer je bil najboljši z Ludogorcem, še pred tem je do kopice zgodovinskih presežkov popeljal Muro. Novo vodstvo mariborskega kluba mu je sredi jesenskega dela dalo vedeti, da želi na trenerski stolček ustoličiti drugega kandidata. Ante Šimundža je tako prekinil sodelovanje z vijolicami, klubom, ki ga nosi globoko v srcu, na njegov položaj pa je prišel Boštjan Cesar. Mariborčan pa ni dolgo čakal na nov izziv. Tri mesece po tem, ko je ostal brez službe v rojstnem mestu, je sklenil pogodbo s poljskim prvoligašem Slaskom.

Ante Simundza nowym trenerem Śląska Wrocław! 🇮🇹



Przychodzimy z dobrą nowiną, Trójkolorowi! Nowym trenerem Śląska Wrocław został Ante Simundza, który w swoim CV ma trzykrotne mistrzostwo Słowenii, mistrzostwo Bułgarii oraz prowadzenie zespołów w fazie grupowej Ligi Mistrzów i… pic.twitter.com/mTYjLiYilN — Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) December 24, 2024

Klub iz Wroclava je trenutno v rezultatski krizi, vodstvo kluba pa je ocenilo, da bi lahko 53-letni Štajerec rešil moštvo in ga popeljal v varnejše prvoligaške vode. Šimundža je sklenil pogodbo do konca junija 2025. Poljaki so ob predstavitvi poudarili, da imajo opravka z enim najboljših trenerjev na tem delu Evrope, ki ni nizal uspehov in lovorik le v Sloveniji in Bolgariji, ampak dosegal odmevne rezultate tudi v evropskih tekmovanjih. Slask sicer za 15. mestom, ki omogoča obstanek v poljskem prvenstvu (Ekstraklasa), zaostaja okroglih deset točk. Pri delu mu bodo pomagali Damjan Ošlaj (pomočnik), Toni Golem (pomočnik), Luka Basić (kondicijski trener) in Luka Pintarić (analitik).

Pred dnevi sta našla novega delodajalca še dva slovenska trenerja, ki sta v preteklosti v 1. SNL osvajala naslove. Darko Milanič se je vrnil v ZAE, kjer je prevzel vodenje kluba Al Wahda, za katerega nastopa tudi njegov nekdanji varovanec v Ljudskem vrtu Srb Saša Ivković, Dušan Kosić pa bo v Bolgariji vodil Lokomotiv iz Plovdiva.