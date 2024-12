Darko Milanič se je z novimi delodajalci dogovoril za sodelovanje do konca sezone, nasledil je norveškega stratega Ronnyja Deilo. Norvežan je bil 20. decembra imenovan za glavnega trenerja nogometnega kluba Atlanta United v severnoameriški elitni ligi MLS.

Official Statement | Al Wahda Signs Darco Milanić



Al Wahda Football Club announces the signing of Slovenian coach Darco Milanić to lead the first team until the end of the season.



The club's board of directors welcomed the new coach, wishing him and the team success in the… pic.twitter.com/fouQu59I3W