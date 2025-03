Evforija v Splitu, Slovenec navdušil legendarnega Italijana!

To je bila čudovita nedelja za slovenskega reprezentanta Jana Mlakarja. Prvič, odkar se je pozimi iz Pise vrnil v Dalmacijo, je dosegel zadetek za splitski Hajduk in mu pomagal do domače zmage nad Gorico (2:1), s katero se je na lestvici zavihtel na prvo mesto. Trener Gennaro Gattuso ni skoparil s pohvalami na račun Ljubljančana, ki se je na srečanju spopadel z zahtevno nalogo, saj je v napadu nadomeščal kaznovanega Marka Livajo.

Na Hrvaškem poteka troboj za naslov prvaka. O tem, kdo bo najboljši, odločajo Hajduk, Rijeka in zagrebški Dinamo. Zadnji je bil v preteklih letih nedotakljiv, v tej sezoni pa je pokazal ogromno ranljivosti, tako da deset krogov pred koncem za vodilnimi Splitčani zaostaja šest točk. V Dalmaciji, ki na naslov hrvaškega prvaka čaka okroglih 20 let, je zato še kako evforično.

Na Poljudu je srečanje med Hajdukom in Gorico spremljalo več kot 20 tisoč navijačev. Foto: Guliverimage

Čeprav nogometaši Hajduka ne blestijo na igrišču in so rezultati bistveno boljši od njihovih predstav, v mesto pod Marjanom vseeno prevladuje optimizem. K temu je pripomogel tudi Jan Mlakar, ki se je pozimi iz Pise vrnil v Split, na nedeljski tekmi proti Gorici pa se prvič letos vpisal med strelce. "Ta zadetek mi veliko pomeni, saj pred vrnitvijo v Split v Italiji nisem veliko igral. Vseeno sem ohranil mirnost in še naprej verjel vase. Nisem pa iskal zadetka. Če hočeš preveč, tega ponavadi ne dočakaš," je za klubsko stran povedal slovenski reprezentant, ki je zelo navezan na Hajduk. Z njim je pred leti osvojil dve pokalni lovoriki, v Splitu sta se mu rodila tudi oba otroka.

Jan Mlakar je nedavno gostoval v Zagrebu in v večnem hrvaškem derbiju pri Dinamu (2:2) s Hajdukom osvojil točko. Foto: Guliverimage

Jana Mlakarja proti Gorici si lahko Zadetekproti Gorici si lahko ogledate tukaj (pri 1:32).

Mlakar: Pomembna je vsaka zmaga

Hajduk je zadnjeuvrščeno Gorico premagal z ogromno sreče. Gostje so dvakrat zatresli njegovo mrežo, a je sodnik oba zadetka po ogledu posnetka VAR razveljavil. Prvega zaradi igranja z roko ob podaji, drugega zaradi nedovoljenega položaja, odločali so milimetri, v katerem se je znašel Filip Čuić, sicer nekdanji napadalec Hajduka, a tudi Radomljanov. Gorica si je tako priigrala celo več priložnosti, a Split zapuščala brez točk.

"Srečen sem, da sem dosegel zadetek, a mi veliko več pomeni, da smo zmagali. Vemo, v kakšnem položaju smo in koliko tekem je še do konca. Pomembna je vsaka zmaga," je Mlakar izpostavil pomembnost zmage, s katero so na lestvici prehiteli Rijeko.

Čestital mu je tudi Gattuso: Ni lahko nadomestiti Livaje

Hajduk ni bil hrvaški prvak že vse od leta 2005. Bi ga lahko na prestol popeljal Gennaro Gattuso? Foto: Guliverimage Po zmagi ga je na Poljudu, kjer je dvoboj v prekrasnem vremenu spremljalo več kot 20 tisoč navijačev, pohvalil tudi trener Gennaro Gattuso. "Pustil je zelo dober vtis. Zadovoljen sem z njegovo predstavo. Vemo, kakšen igralec je Mlakar. Silno si je želel, da bi se iz Pise vrnil k Hajduku. Vedno daje vse od sebe. Pred dvema tednoma je imel povišano temperaturo, a se je želel čim prej pridružiti ekipi. Zaslužil si je takšen večer. Morate vedeti, da ni lahko nadomestiti Livaje. Mlakarju je uspelo, to je opravil zelo dobro," je nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa, leta 2006 je z Azzurri postal tudi svetovni prvak, Slovencu namenil visoko oceno.

Pri Gorici je na Poljudu igral tudi slovenski branilec Gregor Sikošek, ki na Hrvaškem nastopa kot posojeni nogometaš Maribora. Prihodnjo nedeljo Mlakarja čaka nov spopad na Hrvaškem s slovenskim legionarjem. V derbiju vodilnih se bo na Rujevici spopadel z Rijeko, pri kateri v zvezni vrsti izstopa Dejan Petrovič.