Slovenski nogometni reprezentant Jan Mlakar se je vrnil v Split. V dresu Hajduka je že užival, dvakrat osvojil hrvaški pokal, v Dalmaciji sta se mu rodila oba otroka, zdaj pa se v želji, da bi ujel tekmovalni ritem, vrača na Poljud kot posojeni nogometaš Pise. V serie B mu sloviti Italijan Filippo Inzaghi ni podaril veliko igralnih minut. V Splitu ga bo vodil še eden izmed znamenitih Azzurrov. To je Gennaro Gattuso, Mlakar pa bo skušal Hajduku pomagati do zgodovinskega uspeha, prvega državnega naslova po letu 2005.

Sage Jana Mlakarja, ki se je v tem zimskem prestopnem roku dolgo napovedoval kot okrepitev splitskega Hajduka, nato pa se je nekaj časa namigovalo, da ga Filippo Inzaghi ni pripravljen izpustiti iz rok, tako da naj bi spomladi ostal pri Pisi, je vendarle konec. Splitski klub je v torek sporočil, da se je 26-letni Ljubljančan po poldrugem letu vrnil na Poljud. Do konca sezone bo nosil beli dres in skušal Hajduku pomagati do ambicioznega cilja, naslova hrvaškega prvaka.

Hajduku je pomagal do dveh pokalnih lovorik. V tej sezoni bo skušal prvič postati hrvaški prvak, kar je izmed njegovih reprezentančnih soigralcev kot po tekočem traku uspeval Petru Stojanoviću z Dinamom. Foto: Guliverimage

''Jan, dobrodošel doma''

Mlakar je v preteklosti s Hajdukom že dvakrat osvojil hrvaški pokal, v prvenstvu pa za razliko od domovine Slovenije, kjer je bil najboljši z Mariborom, še ni postal prvak. Hajduk ne skriva ogromnih želja tudi v tej sezoni, kjer po nedeljskem spodrsljaju proti Slavenu (0:0 pred 20 tisoč navijačev na Poljudu) za vodilno Rijeko zaostaja dve točki, a ima tudi pet točk prednosti pred branilcem naslova Dinamom, tako da dalmatinsko prestolnico še vedno trese evforija.

Jan, dobro došao natrag, sretni smo što si opet s nama. Želimo ti puno uspjeha i dobrih nastupa za Hajduk u aktualnoj sezoni! 🤝❤️💙 pic.twitter.com/cuKmP539CI — HNK Hajduk Split (@hajduk) January 28, 2025

V Splitu so prepričani, da bo Mlakar, ki bo znova nosil dres s številko 29, v veliko pomoč igri Hajduka. Najboljši strelec Marko Livaja pogreša razigrane soigralce, ki bi ga razbremenili v napadu in rešetali mreže tekmecev, Mlakar, znan po marljivem opravljanju nalog tako v napadu kot tudi v obrambi, kar zelo ceni tudi selektor Slovenije Matjaž Kek, pa bi lahko v tem pogledu splitski zasedbi prinesel pričakovano dodano vrednost. "Jan, dobrodošel doma," mu je Francoz Francois Vitali, športni direktor pri Hajduku, v torek izrazil dobrodošlico.

Komaj čaka, da zaigra pred navijači

Jan Mlakar bi lahko za Hajduk zaigral že v nedeljo v Zagrebu. Foto: Reuters O tem, kako dobro se Mlakar počuti v dresu dalmatinskega velikana, ki kljub izjemno visokim vložkom (letni proračun znaša okrog 35 milijonov evrov) ne dosega želenih rezultatov, neuspehe pa kot po tekočem traku niza tudi v Evropi, pričajo tudi njegove besede po tem, ko se je pridružil Gattusovi četi.

"Počutim se, kot da sploh nikoli ne bi zapustil Hajduka. Srečen sem. Komaj čakam, da začnem trenirati in pomagam ekipi. Pri Pisi sem v poldrugem letu pridobival izkušnje, a sem se takoj, ko se je ponudila možnost vrnitve v Splitu, rade volje vrnil. Poznam skoraj vso ekipo, ne bo se mi treba prilagajati. Komaj čakam, da oblečem dres in zaigram pred našim občinstvom," je po sklenitvi sodelovanja s Hajdukom dejal standardni slovenski reprezentant.

Prvo priložnost za nastop v dresu Hajduka po letu 2023 bo imel v nedeljo, ko bodo Splitčani gostovali pri zagrebški Lokomotivi.

Jan Mlakar se je leta 2023 preselil v Italijo k Pisi, za katero je zbral 36 nastopov. Dosegel je tri zadetke in dve asistenci. Foto: Guliverimage