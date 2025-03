Boštjan Cesar se je približal vijoličastemu idealu

Trener Maribora Boštjan Cesar se je v nedeljo v polnem Ljudskem vrtu podpisal pod največjo zmago, odkar vodi vijolice. ''Ponosen sem na fante, da so se tako borili od prve do zadnje minute. Zasluženo smo zmagali,'' ni skrival sreče in ponosa, da je rezultatsko krivuljo v mestu ob Dravi obrnil navzgor in se po zmagi nad Olimpijo (1:0) vmešal v boj za naslov. Za zdaj dokazuje, da je rojen za velike tekme, saj na njih ne doživlja porazov. Tako je bilo tudi pri izbrani vrsti, ko je nekaj časa nadomeščal Matjaža Keka.

Kot slovenskemu rekorderju in dolgoletnemu kapetanu reprezentance, ki je po koncu kariere izrazil željo, da bi zarezal v trenerski kruh, mu ni bilo treba dolgo čakati na prvo priložnost. Ponudila mu jo je krovna zveza. Sprva je nabiral izkušnje v mlajših reprezentančnih selekcijah, nato pa ga je hitro v strokovno vodstvo A izbrane vrste, ki jo je poznal kot lastno dlan, povabil Matjaž Kek.

Matjaž Kek ga je na večnem derbiju v Ljudskem vrtu spremljal s tribun. Foto: Aleš Fevžer

Srkal je znanje in bil Mariborčanu v veliko pomoč, vse skupaj pa nadgradil tudi s suverenimi nastopi, ko se je zaradi višjih sil večkrat prelevil v selektorja in ga nadomeščal na odgovornem položaju. To je storil petkrat, Slovenija pa ni izgubila niti enkrat. V Stožicah je premagal celo zvezdniško Portugalsko.

Znova je zmagal brez prejetega zadetka

Navijačem Maribora se zahvaljuje za podporo. Foto: Jure Banfi Nedolgo po Euru 2024, ko je postala želja po samostojnem vodenju ekipe še toliko večja, se je poslovil od izbrane vrste in se lotil novega izziva. Postal je prvi rojeni Ljubljančan, ki se je v tem stoletju spopadel z vodenjem Maribora. Sprva ni manjkalo dvomljivcev, zdaj, ko je Maribor vodil že na 15 tekmah, pa se že kažejo prvi obrisi njegovega konkretnejšega dela, ki je po zmagi nad Olimpijo (1:0) na Štajerskem deležen simpatij.

Približal se je tistemu idealu, ki mu želi slediti z vijolicami. Že četrtič zapored je zmagal brez prejetega zadetka, kar mu kot nekdanjemu dirigentu obrambe ogromno pomeni. Prvič, odkar vodi Maribor, je proslavljal zmago na največjem spektaklu, kar ga nudi 1. SNL.

"Ponosen sem na fante, kako so odigrali 98 minut. Od prve do zadnje minute so se borili za vsako žogo. Zaslužili smo si zmago, ki bi bila lahko še večja. Vsa čast fantom," je varovancem čestital za zmago, s katero je prepolovil zaostanek za Olimpijo in se zmajem, s katerimi se bo do konca sezone na prvenstvu srečal še enkrat v Ljubljani, približal na zgolj tri točke zaostanka.

Na velikih tekmah ne izgublja

Na zadnjih osmih tekmah je Mariborčane popeljal do kar sedmih zmag. Foto: Jure Banfi Navijače vijolic spravlja v dobro voljo zlasti na "večjih tekmah". Kar zadeva derbije v Sloveniji, je ostal nepremagan proti Olimpiji (1:0 v Mariboru in 0:0 v Ljubljani), v gosteh pa je premagal Celjane (2:1) in v svojem prvem štajerskem derbiju ustvaril tisto, za kar si je v zadnjem obdobju zaman prizadeval njegov predhodnik Ante Šimundža.

Z Mariborom je na zadnjih osmih tekmah kar sedemkrat zmagal. Izgubil je le proti Bravu (2:3), ki mu gre spomladi imenitno, sicer pa osvojil tako veliko točk, da se je Olimpiji približal na –3. O tem, kako močno si je želel te zmage, tudi v smislu potrditve tega, kako dozoreva na samostojni trenerski poti, veliko povedo njegove besede, ki jih je po srečanju izrekel za Šport TV.

Vijolice 12 krogov pred koncem za Olimpijo zaostajajo le še tri točke. Foto: Jure Banfi

"Morali bi zadeti že prej in tekmo pripeljati h koncu. Imeli smo kar nekaj velikih priložnosti," je imel najbolj v mislih stoodstotno priložnost Benjamina Tetteha iz 37. minute, ko se je znašel sam pred vratarjem Olimpije Matevžem Vidovškom, ta pa je nato dobil dvoboj ena na ena. "Tudi sam sem bil nervozen, ker nismo zadeli že prej. Želel sem to zmago. Res je lepo. Naj se Maribor veseli. Navijači so bili od prve do zadnje minute naš 12. igralec. Lepo je bilo igrati," je zaupal 42-letni strateg, ki je Maribor v 1. SNL in pokalu vodil na 15 tekmah. Deset jih je dobil, trikrat je remiziral, izgubil pa le dvakrat.

Na tribunah ga je spremljal tudi nekdanji šef

Njegovo največjo zmago, odkar je trener Maribora, je v živo v Ljudskem vrtu spremljal tudi njegov nekdanji šef Matjaž Kek. Še vedno ni izbral njegovega naslednika, mu pa kot nekdanjemu igralcu in trenerju vijolic zagotovo godi, da Mariboru v tem trenutku kaže tako dobro. Še nedolgo nazaj je Maribor zaostajal za zmaji bistveno več točk, zdaj, ko čaka prvoligaško elito do konca še 12 krogov, pa se je močno približal Olimpiji.

Matjaž Kek je na večnem derbiju spremljal kar nekaj kandidatov, ki bi jih lahko uvrstil na seznam. Foto: Jure Banfi Selektor članske reprezentance Slovenije Matjaž Kek, ki bo v torek predstavil seznam kandidatov za tekmi za obstanek v B skupini lige narodov proti Slovaški, na derbiju sicer ni mogel spremljati veliko slovenskih nogometašev. Boštjan Cesar je v začetno enajsterico uvrstil štiri, Victor Sanchez pa tri Slovence. Pri Mariboru so od prve minute igrali brata Repas, Jug in Grlić, pri Olimpiji pa Vidovšek, Ratnik in Brest. Izmed omenjenih so lani prejeli vpoklic v člansko izbrano vrsto Jan Repas, Matevž Vidovšek in Marcel Ratnik.

Danes zvečer bo izvedel tekmeca Maribora v četrtfinalu pokala, obstaja velika možnost, da bo to eden izmed prvoligašev. Morda tudi Bravo, proti kateremu je do danes doživel edini domači poraz. Z Mariborom je enkrat izgubil tudi v gosteh. To se mu je zgodilo proti Primorju, ravno naslednjemu tekmecu v ligi, ki je le nekaj ur po zmagi Maribora v knežjem mestu namučil Celjane in osvojil dragoceno točko (2:2), s katero je še bližje želenemu obstanku. Cesar se noče še enkrat opeči v prestolnici burje, ampak želi uspešen rezultat proti Olimpiji in nov zagon pozitivne energije izkoristiti za nadaljevanje zmagovitega niza.

Sanchez: Motijo me ti neumni kartoni

Victor Sanchez je prvič v tej sezoni v 1. SNL nanizal dva poraza. Foto: Jure Banfi Slednjega že nekaj časa pogreša njegov stanovski kolega Victor Sanchez. Po izpadu iz Evrope je napočilo najbolj neuspešno obdobje osvajanja točk, odkar Španec deluje v Ljubljani. V sredo je v nasprotju z napovedmi ostal brez točk v Domžalah, zdaj je še največjemu tekmecu v boju za naslov dovolil, da se mu približa na tri točke razlike.

V taboru Olimpije so še vedno prepričani, vsaj tako je povedal španski strateg, da bi se lahko obračun na stadionu pod Kalvarijo razpletel drugače, če ne bi njegov rojak Manuel Pedreno na začetku drugega polčasa prejel drugega rumenega kartona in moral zaradi tega predčasno zapustiti igrišče. "Tekma je imela dva jasna dela, enega, ko smo igrali z enakim številom igralcev, in drugega, ko smo imeli igralca manj. Malo me motijo ti neumni kartoni," se še zdaleč ni zgodilo prvič, da je z Olimpijo doživel poraz ravno na tekmi, kjer zaradi izključitve ni mogel dolgo računati na vseh 11 igralcev.

Olimpija si v Ljudskem vrtu ni pripravila zrelejše priložnosti za zadetek. Foto: Jure Banfi

Z zeleno-belimi je izgubil šestkrat. In kar na polovici omenjenih tekem se mu je to pripetilo po rdečih kartonih njegovih varovancev. Tako se je poleg gostovanja v Mariboru zgodilo tudi v Banjaluki (0:1 proti Borcu, izključitev Raula) in doma proti Cercle Bruggeu (1:4, izključitev Thalissona), navijači zmajev pa so najbolj pogrešali konkretnejšo igro v napadu, kjer si Olimpija v Ljudskem vrtu, Raul Florucz tokrat ni prišel do izraza, ni pripravila niti ene zrelejše priložnosti.

Iz tekme v tekmo rastejo kot ekipa

V sredo bo gostoval pri tekmecu, pri katerem so se vijolice jeseni opekle. Foto: Jure Banfi Obeta se torej razburljivo nadaljevanje prvenstva, v katerem bo imela Olimpija opravka s še bolj samozavestnim Mariborom kot prej. "Fantje so bili enotni, držali so skupaj. Vidi se, da rastejo kot ekipa in lepo je biti trener takšnega Maribora, kot smo ga videli na derbiju," je povedal trener vijolic, ki ga v sredo čaka nov izziv, gostovanje pri Primorju.

Če bo hotel zadržati priključek z Olimpijo, se bo moral za razliko od jeseni iz Ajdovščine vrniti s polnim plenom. "Moramo gledati le nase, nihče nam ne bo podaril točk. Kot smo si sami nabrali zaostanek, smo se sami vrnili v igro. Fantje nam sledijo in verjamejo, mi verjamemo vanje. Dokazali so, da dozorevajo, vsak se je potrudil po svojih najboljših močeh in to se je obrestovalo. Sami odločamo o sebi, toda ni popuščanja. Zdaj nas čakata zaporedni zahtevni tekmi, naslednja že v sredo v Ajdovščini in takoj se moramo osredotočiti na nove izziv," ostaja odločen Cesar, ki ga čaka naporen teden.

Kaj vse se je v nedeljo dogajalo v Ljudskem vrtu?

Spopadel se bo z obema primorskima prvoligašema. Najprej s Primorjem, nato še s Koprom. Olimpijo po drugi strani čakata ta teden spopada z Muro (v sredo v Ljubljani) in ranjenimi Radomljami (v nedeljo v Domžalah).