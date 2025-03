Nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu, ki ga je dobila domača ekipa z 1:0, ni minil brez izgredov. Pol ure pred tekmo so proti policijskemu helikopterju izstrelili pirotehnično sredstvo ter ogrozili varnost oziroma življenje helikopterske posadke, je v sporočilu za javnost zapisala Policijska uprava Maribor.

Policija v zvezi z izstreljenim pirotehničnim sredstvom proti helikopterju še zbira obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Prav tako so pred Ljudskim vrtom obravnavali moškega, ki je prenašal pirotehnična sredstva ter mu izdali plačilni nalog. Na prireditvenem prostoru so pirotehniko zasegli še eni osebi, zoper katero bodo podali obdolžilni predlog zaradi kršitve zakona o javnih zbiranjih. Plačilni nalog so izdali še enemu moškemu, ki je med tekmo prižgal baklo.

Po podatkih policije si je tekmo ogledalo okoli 10.000 gledalcev, od tega okoli 700 privržencev navijaške skupine Viole ter okoli 400 organiziranih gostujočih navijačev Green Dragons ter 200 takoimenovanih podpornikov ljubljanskega kluba.

Foto: Jure Banfi

Navijači so med tekmo odtrgali oziroma uničili več deset stolov ter poškodovali inventar v enem od prostorov ob tribuni, po prvih ocenah pa materialna škoda znaša okoli tisoč evrov, še navaja PU Maribor.

Dan pred tekmo so pridržali tri osebe, ki so v središču Maribora razgrajale in tolkle po prometnih znakih, enega pa tudi izruvale. Policija je zoper njih uporabila prisilna sredstva in jih pridržala.