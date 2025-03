Sloviti sestanek, ko sta se v Ljubljani dobila Cime in Zaho

To je bilo zanimivo obdobje. Maribor je že držal primat v slovenskem klubskem nogometu, Olimpija pa mu je želela konkurirati, a ji je marsikaj (z)manjkalo, da bi se lahko enakovredneje potegovala za vrh. Takrat je Sebastjan Cimirotič igral za zmaje. Pri skoraj 37 letih ga je ljubezen do nogometnega adrenalina še držala pokonci, a je plačeval davek preveliki iztrošenosti, posledice številnih zdravstvenih težav. To ni bil več Cime, ki je nekoč osvajal pozornost in zabijal pomembne zadetke za zlato Katančevo generacijo. Počasi se je poslavljal od največjih tekmovanj, ko ga je presenetil klic iz Maribora.

Tako sta se Zlatko Zahović in Sebastjan Cimirotič veselila zadetka Ljubljančana na nepozabni tekmi kvalifikacij za SP 2002 v Švici. Foto: Reuters

Na drugi strani slušalke je bil Zlatko Zahović. Njegov nekdanji reprezentančni soborec, ki ga je tako cenil, da se je domislil dokaj drzne poteze, s katero je spravil v stres nogometno Ljubljano. Cimeta, takratnega simbola zmajevega gnezda in ljubezni do zeleno-bele barve, je povabil, če bi se pridružil Mariboru. Mediji so ugibali, kako se bo odločil. Nato pa je sledil usoden sestanek, na katerem sta se nekdanja reprezentančnega kolega pogovorila na štiri oči.

Tako blizu, a spet tako daleč

Srce Cimirotiča bije za Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar "Dobro se spominjam sestanka. Dobila sva se v centru Ljubljane. Enemu in edinemu Zahotu je potrebno dati kapo dol. Brez veze je pojasnjevati, kakšno ime predstavlja. Bil sem zelo počaščen, da me je hotel pripeljati v Maribor. Takrat je bil pač njegov športni direktor. Štel sem si v veliko čast, da je prišel v Ljubljano in se pogovarjal z mano. Pokazal je ogromno spoštovanja do mene, sam pa do njega," se še danes dobro spominja sestanka v središču slovenske prestolnice, na katerem sta se pogovorila takratni ikoni Olimpije in Maribora.

Da bi odšel Cime v Maribor? "Bilo je tako blizu, a spet tako daleč," se je zasmejal nekdanji kralj preigravanj, nato pa pojasnil: "No, takrat sem dal vedeti Zahotu, da ne bo nič iz tega. To mu je bilo hitro jasno. Vemo namreč, kako bije moje srce. Verjetno bi se tudi on zahvalil ponudbi Olimpije, če bi jo prejel. O tem sem prepričan. Definitivno bi se odločil tako, kot sem se jaz ob njegovi ponudbi," mu srce ni pustil, da bi zapustil Ljubljano in se odpravil v vrste največjega rivala. Tistega, proti kateremu je tako rad nastopal, ko je nosil dres Olimpije in se veselil zadetkov skupaj z navijači v zeleno-belem.

Če bi Maribor danes prekucnil Olimpijo ...

Maribor lahko danes z zmago prepolovi zaostanek za vodilno Olimpijo. Po drugi strani pa lahko zmaji povečajo prednost na +9. Foto: Jure Banfi Poldrugo desetletje pozneje se je Cimirotič nekoliko oddaljil od Olimpije. Še vedno jo nosi v srcu in drži pesti, da bi ji šlo na zelenicah čim boljše, ni pa več udeležen v klubskih akcijah. Zdaj se že nekaj časa dokazuje kot trener mlajših selekcij pri Slovanu, dogajanje v 1. SNL pa spremlja kot ljubitelj nogometa. In še vedno navijač zmajev.

"Če bi danes Maribor v derbiju prekucnil Olimpijo in prišel na -3, bi bilo prvenstvo spet odprto. Potem bi bila borba do konca. Sem velik navijač Olimpije, kar se tiče nogometa in lige, pa si ogromno ljudi želi, da bi bilo do konca sezone bolj napeto. Če pa bo Olimpija premagala Maribor, težko verjamem, da bi nas lahko še kdo dohitel," Cime še vedno doživlja Olimpijo kot svojo. Tako močna so še čustva, ko je govor o klubu, pri katerem je pustil veliko let in pustil opazen pečat. Nenazadnje se je iz vrst Olimpije preselil v takratno najmočnejšo ligo na svetu, Serie A.

"To je nogomet. Enkrat ti da, drugič ti vzame"

Če bi Alex Blanco v uvodnih minutah srečanja med Olimpijo in Borcem z bele točke zadel v polno ... Foto: Luka Kotnik "Niti približno nismo pričakovali, da bo Olimpija med tednom izgubila v Domžalah," ga je začudil rezultat prestavljenega srečanja med Domžalami in Olimpijo (3:1), ki ga povezuje s stresom zaradi izpada iz Evrope proti Borcu.

"Olimpija je bila favorit proti Borcu. Lepo bi bilo nadaljevati evropsko pravljico. Tako, kot to počne Celje, ki je odigral v četrtek doma fantastično tekmo. Pričakovali smo, da bo Olimpija izločila Borac, a se je zelo dobremu igralcu Raulu Floruczu zgodila nespametna poteza. Potem pa je Olimpija na domači tekmi zastreljala še 11-metrovko. Če je ne bi, bi bilo najbrž na koncu 4:0 za Olimpijo. A to je nogomet. Enkrat ti da, drugič ti vzame. Normalno je, da so bili takrat pri Olimpiji v šoku. Še vedno so pod vtisom izpada. A zdaj bi morala biti to že zgodovina. Sledijo ključne tekme, na katerih se dobiva prvenstvo," verjame, da bo Victor Sanchez znal v teh trenutkih, ko je Olimpija med tednom po dolgem času pokazala ranljivost v 1. SNL, le okrepiti zmagovalno miselnost v ekipi.

Bo Marcel Ratnik nared za nastop v Ljudskem vrtu? Foto: www.alesfevzer.com

Dodatne težave je sicer v vrstah Olimpije povzročila poškodba Davida Sualeheja, ki zaradi poškodbe meniskusa odhaja na operacijo. Za zdaj se tudi ne ve, kakšna je trenutna pripravljenost povratnika, kapetana Marcela Ratnika. Zmaji bi ga za najbolj zahtevno gostovanje v 1. SNL zagotovo potrebovali.

Soudani je rojen igralec za velike tekme

Hillal Soudani je v karieri odločil že ogromno derbijev. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Danes stratega Olimpije po mnenju Cimirotiča čaka zahtevna naloga, saj pri Mariboru ne manjka razigranih napadalcev.

"Tetteh izkoristi vsako priložnost, ki jo prejme, tu pa je še velik mojster nogometa Soudani. Če ima pravi dan, ne vem, če obstaja kakšen obrambni igralec, ki bi ga lahko ustavil. Potem te takoj spomme na tistega Soudanija iz najboljših let Dinama, ko je tresel mreže in užival na večnih derbijih proti Hajduku. Je rojen igralec za velike tekme," je mnenja, da ne bi mogel Soudani na dveh derbijih zapored zapravljati tako očitne priložnosti, kot jih je na zadnjem derbiju v Stožicah (0:0).

Kar pa se tiče trenerja Cesarja, ki ga Cime pozna odlično, pa je 50-letni Ljubljančan prepričan, kako je pred njim še zelo svetla prihodnost. "Spremljam njegovo delo. Ne vem, ali ga je mariborsko občinstvo že sprejelo za svojega, a kot trener je super talentiran. In to tudi kaže. Vsaki začetki so zahtevni. Zdaj je že prebil led, na derbiju pa vsi vemo, kako lahko osvojiš srca navijačev, če ga dobiš. Je pa v nogometu vedno tako, da se nahajaš na tankem ledu," je še dodal Cimirotič, ki je pred leti v izbrani vrsti Slovenije sodeloval tudi s Cesarjem.

Boštjan Cesar želi Mariborčane približati vrhu lestvice. Foto: Jure Banfi

Nadeja se spektaklu brez navijaških incidentov

Danes se obetajo zelo polne tribune Ljudskega vrta. Foto: Saša Pahič Szabo/www.alesfevzer.com Kakšen derbi pa pričakuje? Takšen z veliko zadetki ali bolj previdno, šahovsko igro?

"Ko pogledaš lestvico, je Maribor tisti, ki mora loviti Olimpijo. Maribor mora torej napadati, Olimpiji pa ne bi nič slabega predstavljala tudi točka. Bo pa svoje priložnosti zagotovo iskala tudi Olimpija. Z dobrim dnevom Raula Florucza je lahko zelo nevarna. Seveda se nadejam spektaklu, dobremu nogometu, velikemu številu zadetkov. To bi bilo krasno. Upam tudi, da bo tekma minila brez navijaških incidentov, saj bo na tekmi zaradi zgodnjega začetka (15.00) veliko otrok. Navijači so na tribunah v formi. In eni in drugi. Znajo napraviti navijaški spektakel. Upam, da bo vse minilo v duhu fair-playa. Ker te mladi navijači, ki bodo spremljali tekmo, bodo nekoč odrasli. Lahko si le želimo, da bi jih še naprej gnala želja, da bi hodili na stadion," si Cime želi, da bi Ljudski vrt danes izžareval veličastno energijo, na kateri bi spremljali spektakel tako na zelenici kot tudi na tribunah. Na igrišču pa naj potem zmaga boljši.