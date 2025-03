Olimpija gladko dobila veliki derbi, Mariboru spet beži za šest točk

Začetek marca je prinesel dvoboje 23. kroga prve lige. Nedvomen vrhunec kroga je bil nedeljski derbi v Stožicah, kjer je vodilna Olimpija z 2:0 premagala branilca naslova Celje. Varovanci Alberta Riere izgubljajo možnosti za morebitno čudežno vrnitev k vrhu lestvice, zeleno-beli pa so naredili nov velik korak k osvojitvi naslova. Ljubljančani so ohranili pest točk prednosti pred Mariborom, ki je v soboto s 4:0 premagal Radomljane. Zadnji Domžalčani so do treh točk prišli pri Primorju, Koper in Nafta pa sta se razšla brez zmagovalca. V zadnji tekmi kroga bo razpoloženi Bravo gostoval pri Muri.

1. SNL, 23. krog:

Nedelja, 2. marec:

Nedelja je prinesla težko pričakovani spopad španskih strategov, ki sta poživila slovensko prvo ligo in poskrbela za odmevne uspehe tudi v Evropi. Olimpija je v Stožicah gostila Celje, ki je lovilo morda še zadnji vlak, da bi vsaj teoretično ostalo v boju za naslov, saj že nekaj časa zaostajajo za Ljubljančani z dvomestno razliko, zmaji pa so se z novim uspehom že bolj ali manj otresli enega izmed največjih tekmecev za prvo mesto.

Zmaji so v začetku tekme posest prepustili gostom iz knežjega mesta, a sami prvi prišli do lepe priložnosti za vodstvo, ko je v 15,. minuti lepo globinsko podajo v kazenskem prostoru Celja prejel estonski napadalec Alex Tamm, z neposredne bližine sprožil strel, a je bil celjski vratar Ricardo Silva zbran in je preprečil slavje Ljubljančanov.

Junak derbija v Stožicah je Raul Florucz. Foto: Aleš Fevžer

V nadaljevanju se je v Olimpijinem napadu razigral Raul Florucz, nekajkrat nevarno prodrl proti celjskim vratom, v 31. minuti tudi nevarno streljal, a je bil spet na mestu zbrani Silva. V 41. minuti pa je Avstrijec le prebil celjsko obrambo in tudi vratarja Silvo ter zadel za vodstvo domačih z 1:0. To je bil izid prvega polčasa.

V začetku drugega pa so Ljubljančani pritisnili, v tretji minuti se je spet izkazal Florucz, zadel za 2:0, pa se je po ogledu videoposnetka izkazalo, da je bil pred prejemom žoge v prepovedanem položaju. Ostalo je pri 1:0 za Olimpijo. V 62. minuti se je Florucz spet sprehodil skozi obrambo Olimpije, streljal, njegov poskus je Silva še ubranil, a je do odbite žoge prišel Tamm in zadel za 2:0.

V 75. minuti je junak tekme ob aplavzu domačih navijačev zapustil zelenico, Olimpija je nato malce popustila, Celjani so tako lahko zaigrali bolj agresivno, pritiskali za izenačenje, a pravih rešitev v napadu niso našli. V 88. minuti so gostje vendarle nevarneje zapretili, Svit Sešlar je z odlično podajo v kazenski prostor Olimpije našel Maria Kvesića, katerega poskus pa je ubranil Matevž Vidovšek. Ljubljanski vratar danes sicer ni imel veliko dela.

Albert Riera kot trener še ni premagal rojaka Victorja Sancheza. Najprej je v tej sezoni v Ljubljani remiziral z 2:2, nato pa v Celju izgubil z 0:1. Foto: Aleš Fevžer

Victor Sanchez lahko za razliko od rojaka Alberta Riere v nadaljevanju sezone moči povsem usmeri v domača tekmovanja, a zaradi tega prihodnji teden ne bo kaj prida več počival. Zmaje namreč v sredo čaka prestavljeno gostovanje pri Domžalah, ki je odpadlo prejšnji teden zaradi (pre)velikega števila bolnih nogometašev v vrstah Olimpije.

Bravo pri Muri, ki je odslovila Drobneta

Na zadnji tekmi 23. kroga bo pestro v Murski Soboti. Festival odhodov pri Muri se je nadaljeval. Po ameriškem vlagatelju Georgu Junčaju in direktorju Agronu Šalji se je poslovil še trener Oskar Drobne, ki se je po sredinem pokalnem porazu s Koprom (0:1) naposlušal kritik s strani domačih navijačev. Črno-beli so se odločili za spremembo, zapihal je nov veter, z dobrimi rezultati pa želijo obuditi stik z navijači, ki so v tej sezoni večkrat izražali nezadovoljstvo nad dogajanjem v klubu. Muro čaka eden najzahtevnejših tekmecev, kar jih je v tem trenutku v 1. SNL, saj se v Fazanerijo odpravlja vroči Bravo Big Bang.

Bo Matej Poplatnik zatresel tudi mrežo Mure? Foto: Grega Valančič

Mladi ljubljanski klub je v letu 2025 dosegel štiri zaporedne zmage, se na lestvici približal Olimpiji (s tekmo več) na –6, kar šest zadetkov pa je dosegel vroči strelec Matej Poplatnik. Mura za tretjim mestom, ki še zagotovo vodi v Evropo, zaostaja kar 16 točk. Upanje navijačev, da bi se v Fazaneriji letos igrale tudi evropske tekme, je na zelo majavih temeljih, se pa takšni načrti vedno bolj pojavljajo v taboru Šiškarjev. Če bodo varovanci Aleša Arnola nadaljevati v takšnem ritmu, si bodo zagotovo še drugič zapored priigrali evropsko vozovnico, glede na to, kako dobro jim gre na tekmah z Olimpijo, pa ni izključeno še kaj več. Prvi izpit zrelosti, kaj zmore Bravo to pomlad, bo sledil v Murski Soboti.

Mariborčani napolnili mrežo Radomelj

Radomljani, ki so pogrešali kaznovanega Mosesa Barnabasa, so se po visokem porazu v Celju (1:9) soočili z novim težkim tekmecem. Tudi ta se je izkazal za pretežkega. Maribor je namreč brez pretresov prišel do pete zmage na zadnjih šestih tekmah ter se vodilni Olimpiji približal na tri točke, a ima ta še dve tekmi v dobrem. Radomlje so po četrtem porazu na zadnjih petih obračunih ostale na osmem mestu.

Mariborčani so gladko odpravili Radomlje in se Olimpiji približali na tri točke. Foto: Aleš Fevžer

Potem ko ekipi v prvih 20 minutah nista bili posebej napadalno razpoloženi, pa so takoj zatem povedli Štajerci. Niko Grlić je streljal z 20 metrov ter z nizkim in niti ne močnim poskusom matiral Sama Pridgarja. Domači so nekoliko odločneje začeli drugi polčas, imeli tudi prosti strel iz ugodnega položaja v 48. minuti, vendar je Đorđe Gordić žogo poslal čez gol. Isti igralec je zagrozil tudi v 50. minuti, ko je iz "mrtvega kota" žogo poslal malo mimo vrat.

V 55. minuti pa so znova udarili Mariborčani. Ti so lepo izvedli kot, po katerem je Grlić z desnega roba kazenskega prostora podal na drugo stran, kjer se je spet izvrstno znašel Benjamin Tetteh ter z volejem žogo pospravil v mrežo za 2:0 in svoj šesti gol sezone. Prevlada vijoličnih se je nadaljevala, v 64. minuti so še povečali prednost, ko je El Arbi Soudani s podajo s peto ukanil radomeljsko obrambo, ki je "pozabila" na vtekajočega Pijusa Širvysa, tako da je ta brez težav iz bližine poslal žogo pod prečko.

Deset minut pozneje je bilo že 4:0, najprej je Kai Meriluoto z močnim strelom zadel prečko, odbito žogo pa je v mrežo potisnil Ali Reghba.

Domžalam je prvo zmago v letu 2025 pristreljal Rene Lampreht. Foto: Aleš Fevžer

Prve točke za Domžale v letu 2025

23. krog se je začel v času sobotnega kosila v slovenski prestolnici burje, kjer je Primorje pričakalo zadnjeuvrščene Domžale. Te so bile do te tekme edini klub, ki v letu 2025 ni osvojil še niti ene točke, a so to negativno tradicijo prekinile na najlepši mogoč način. Za zmago gostov je namreč v 60. minuti zadel Rene Lampreht, z zmago pa so se Domžalčani deveti Nafti približali na točko zaostanka.

Brez golov na Bonifiki

Zadnja tekma sobotnega sporeda 23. kroga je bila na Bonifiki, kjer so kanarčki po dveh zaporednih porazih računali na poln izkupiček proti predzadnji ekipi lige, toda ta je ob obrambni naravnanosti zdržala koprsko prevlado, v kateri pa je manjkalo prave ideje za zmagoviti zadetek. Koprčani, ki so en gol sicer dosegli, a je bil ta razveljavljen, so ostali na četrtem mestu. Nafta ostaja deveta.

