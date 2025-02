"Nisem tisti nogometaš, ki bi brezglavo zapravljal denar"

Kakšen niz! Bravo, po novem Bravo Big Bang, je v leto 2025 vstopil s tremi zaporednimi zmagami, v gosteh spravil v slabo voljo tako Celje kot tudi Maribor. Po točkah gleda v hrbet le še vodilni Olimpiji, v napadu pa kot za stavo rešeta mreže Matej Poplatnik. Letos je dosegel že štiri zadetke in je najbolj vroči napadalec 1. SNL. Zakaj je v tako dobri formi? V daljšem pogovoru nam je pojasnil, zakaj spet uživa na igrišču in zakaj obožuje vsak trening, kaj šele tekmo Brava.

Ni najvišji niti najhitrejši, pri 32 letih tudi ni med (naj)mlajšimi napadalci, a je vseeno zelo spreten. In v zadnjem obdobju tudi izjemno učinkovit. Ujel je čarobno strelsko formo, ki lahko napadalcem njegovega kova pride še kako prav, saj jim utrjuje samozavest. Matej Poplatnik je proti Celju zadel v polno enkrat, proti Primorju dvakrat, v soboto pa je blestel še v Ljudskem vrtu in popeljal Bravo do odmevne zmage nad Mariborom (3:2), s katero se je mladi ljubljanski klub na lestvici izenačil z vijolicami. Tako Šiškarji po točkah v domačem prvenstvu zaostajajo le še za vodilno Olimpijo.

Matej Poplatnik je pojasnil, zakaj v spomladanskem delu igra bistveno bolje kot jeseni. Foto: Aleš Fevžer

Poraja se logično vprašanje, kaj je v letu 2025 tako posebnega, da najbolj izkušeni nogometaš Brava dosega toliko več zadetkov kot poprej. V spomladanskem delu je odigral šele tri tekme, pa je dosegel že dvakrat več zadetkov kot celotno jesen. "Zgodila se je velika sprememba. Jeseni se je poznalo, da sem dobro leto vlekel manjše vnetje kolena. Niso mi pomagale niti protibolečinske tablete, težave so me tako ovirale, da nisem mogel na polno teči. Ni bilo lahko. Sprva sem še uspešno skrival te težave, dokler ni vse skupaj preraslo v moteče stanje. Enostavno ni šlo več tako naprej. Zato smo se s klubom odločili, da to odpravim. Soigralec Tučić (Milan Tučić, ki se je pozimi preselil na Madžarsko k Ujpestu, op. p.) je bil jeseni v krasni formi in je zapolnil mojo vlogo iz prejšnje sezone. Po potrebi sem pomagal na tekmah, odigral nekaj zadnjih minut, vmes pa saniral težave. Zdaj je vnetje kolena že preteklost, bolečin ni več. Končno lahko igram nogomet v miru in sproščeno. Krasno se počutim," izžareva srečo, saj po dolgem času nastopa brez bolečin, temu primerno razkošna pa je tudi strelska statistika.

V Mariboru mu je bilo težko poslušati žaljivke

"Pa bi lahko bila še boljša. A sem vseeno zadovoljen," se je nasmehnil izkušeni napadalec, ki se zaveda, da je na zadnjih tekmah ob vseh zadetkih zapravil še nekaj zrelih priložnosti. Najbolj mu je žal prve najstrožje kazni v Ljudskem vrtu. Takrat mu je sreča obrnila hrbet, saj je zadel vratnico, po drugi strani pa se je potrdilo nesojeno nogometno pravilo, da tisti, nad katerim je bil storjen prekršek za 11-metrovko, ne bi smel izvajati strela.

V Ljudskem vrtu je najprej zapravil strel z bele točke, nato pa v 80. minuti odločil zmagovalca. Foto: Jure Banfi

"Do neke mere to drži. Tudi v prejšnji sezoni sem tako proti Aluminiju zgrešil, po drugi strani pa sem trikrat, štirikrat v takšnih situacijah zadel. Zato pravilo drži in ne drži. Vse je odvisno od samozavesti. Pa daleč od tega, da sem slabo izvedel prvo 11-metrovko v Mariboru. Se pa lahko zahvalim ekipi, da so še verjeli vame in mi ponudili priložnost, da popravim napako," je tako v 80. minuti odločil zmagovalca v Mariboru in poskrbel za največje presenečenje kroga.

Če se lahko sploh še omenja ta beseda, saj je Bravo v zadnjih letih postal že bolj kot ne reden strup favoritov. "O tem, kako mi je odleglo, ko sem zadel z bele točke, je dovolj pokazala že moja reakcija po golu. V Mariboru mi je bilo namreč zelo težko poslušati vse žaljivke s tribun," so se ga dotaknile neprijazne besede navijačev vijolic. "Po srcu sem velik tekmovalec, rad se dokazujem v težkih trenutkih. Nenazadnje ekipa to od najbolj izkušenega igralca tudi pričakuje. Moram biti vzor fantom. Zato je treba včasih prevzeti odgovornost, ko je najtežje."

Ostajajo skromni in pri tleh

Na zadnji tekmi v Mariboru je v strelski vlogi zablestel zlasti Gašper Jovan. Dosegel je dva zadetka in spravil trenerja Aleša Arnola v dobro voljo. Foto: Jure Banfi Kaj bi šele bilo, če ga zadnji teden pri delu ne bi ovirala viroza. Za tekmo v Ljudskem vrtu se je že sestavil, tako atraktivnega gostovanja vendarle ne bi kar tako izpustil, tako da je stisnil zobe. Se pa tudi zahvaljuje klubu, da je prisluhnil njegovim težavam in mu razumno stal ob strani. Ker se to ni zgodilo prvič, zna to 32-letni Ljubljančan še kako ceniti. "Razumeli so moje težave in mi dovolili, da sem lahko med tednom ostal dan ali dva doma. Niso me forsirali. Dobro se je izšlo," se je v Mariboru vpisal med strelce kljub virozi, ki mu je vzela nekaj moči.

Zagotovil nam je, da napada Bravo tri točke na vsaki tekmi. To pomlad predstavlja velik trn v peti zlasti Štajercem. Najprej je v gosteh razžalostil prvake Celjane, nato pa še drugouvrščene Mariborčane. "Zelo sem bil vesel zlasti zmage v Celju. Proti njim smo bili sedem tekem zapored vedno blizu, a vselej brez zmage. Vesel sem, da smo po malce večjem skalpu, Celje je vendarle eden izmed favoritov za osvojitev prvenstva, zadržali mirno glavo in nato proti Primorju pokazali zrelost ekipe. V bistvu smo nadaljevali niz. Ostali smo skromni in pri tleh, nato pa v Ljudskem vrtu igrali našo igro. To se nam je obrestovalo."

Malček, ki se ga v prvi ligi podcenjuje

Bravo je neporažen v prvi ligi že osem tekem zapored. V tem obdobju je osvojil kar 20 točk. Foto: Jure Banfi Bravo tako ostaja dosleden. Na tekmah se ne odloča za pretirano obrambno naravnavo postavitev, ampak neguje slog, v katerem je vselej prisotna želja po zadetku. "Naš klub ima svojo vizijo. Seveda je pomemben rezultat, a hočemo pokazati tudi drugačnost, vrlino modernega nogometa in se držati svojih principov. Če jih bomo dobro izvajali, bodo dobri tudi rezultati, čeprav … Žoga je okrogla, tako da nikoli ne veš. Je pa naša vizija, da bi igrali atraktiven nogomet in tudi zmagovali."

Čeprav je uspešen in vedno bolj kroji razplet pri vrhu, Bravo, po novem Bravo Big Bang, kar se tiče medijskega zanimanja, še krepko caplja za sosedi z razpredelnice. "Še vedno smo malček. Maribor, Olimpija, Celje, Koper in ostali imajo večjo zgodovino, ambicije in vložke v ekipo. Bravo je tako medijsko pozabljen, a nas to ne zaustavlja. Ravno nasprotno, to nas motivira, da še naprej dobro delamo, opozarjamo nase z dobrimi igrami in razvijamo mlade talente, da se lahko v prihodnosti preizkusijo v močnejših ligah," je izpostavil namen in poslanstvo Brava. Kakor ga pač razume.

"Smo malček, ki se ga v prvi ligi malce podcenjuje, a dokazujemo, kako se da z manjšimi vložki in nekaterimi igralci, ki v drugih klubih niso dobili priložnosti, napredovati ter pustiti nek pečat," ga lahko za zdaj vse, kar se trenutno dogaja pri Bravu, spominja na pravljico.

Izogibajo se izgovorom zaradi igrišča in sojenja

Klub spremlja pozitivna energija, prevladuje enotnost, vsak želi pomagati drugemu, ni motečih egov, ki bi štrleli iz povprečja in skrbeli za nelagodje. Nenazadnje nogometašem Brava zaradi tega, ker lahko igrajo v tako urejenem okolju, ne moti niti pomanjkanje finančnih dobrin, ki bi jih lahko drugje pridobivali v bistveno večjem obsegu.

Aleš Arnol je edini domači poraz v 1. SNL v tej sezoni doživel ravno proti Boštjanu Cesarju. Maščeval se mu je v soboto in v Ljudskem vrtu zmagal s 3:2. Foto: Jure Banfi

Kot kaže, bodo večino spomladanskega dela odigrali na stadionu Žak. "Ali igramo v Stožicah ali na Žaku, vseeno. Naš princip ostaja isti. Igrišče in žoga sta enaka za vse. Je pa res, da komaj čakamo nov stadion na Žaku, kjer bo zagotovo lepše," je na vprašanje, kje bi raje igral domače tekme, na zelenici v Stožicah ali Šiški, diplomatsko odgovoril, da se skušajo v klubu vedno izogibati izgovorom. In to ne le v smislu igrišč, ampak tudi sodnikov. "Če izpolnjujemo naše naloge popolno, mislimo zgolj nase."

V slačilnici Brava ni egov

Vesel je, da lahko kot mentor pomaga mlajšim soigralcem do odmevnih predstav v dresu Brava in prestopov v tujino. Foto: Aleš Fevžer Zelo je zadovoljen z vodenjem ekipe s strani Aleša Arnola. Potrdil je, da je tako miren, preudaren in strokoven, kakor je pred televizijskimi kamerami, tudi na treningih. Za največjo moč Brava pa označuje ekipni duh.

"Nogomet je ekipni šport. Pri nas ni egov. Vsi moji zadetki, vse, kar dobro delam, je zasluga ekipe. Proti Mariboru je bilo v akcije za gole vključenih več igralcev. To je pokazatelj, koliko je vsak v ekipi potreben za rezultat," je navdušen tudi nad delom športnega direktorja Dejana Močnika in sodelavcev, saj so zimski novinci, prišli so z različnih vetrov, prinesli želeno dodano vrednost ter kmalu osvojili zmagovalno miselnost, ki v prejšnjih sezonah ni pogosto stanovala na Žaku. "To je naloga zlasti nas, bolj izkušenih igralcev, da skušamo tuje igralce čim hitreje sprejeti in jim pomagati, da se prilagodijo," je vesel, saj ko vstopi v slačilnico, čuti, kot da bi bili vsi skupaj tukaj že dolgo časa.

Zadnji pozitiven primer odhoda na "boljše" predstavlja Gašper Trdin, ki se je pred kratkim preselil k bolgarskemu velikanu Levskemu. "Dokazal je, da je prerasel slovensko ligo. Zaslužil si je prestop v tujino. Vedno sem zagovarjal, da se je veliko več igralcev prodalo v tujino iz klubov iz spodnjega dela lestvice. Ljudje ne gledajo, kateri na lestvici je tvoj klub, ampak kaj delaš. In naša liga je dobra liga za mlade nogometaše," ga spremlja občutek, da počne mladi ljubljanski klub stvari še kako prav.

Mladi ljubljanski klub je poleg Olimpije edini, ki je v letu 2025 v prvi ligi zadržal stoodstotni izkupiček. Foto: Jure Banfi

Pri Bravu dobiva priložnosti nadpovprečno veliko mladih igralcev, tako da Šiškarji nimajo nikakršnih težav z upoštevanjem pravil NZS. "Kar se tiče prihodnosti mladih, pri Bravu ne bo težav. Mladinci že trenirajo z nami člani in nakazujejo talent."

Tudi Olimpija ne bo večno zmagovala

Bi se lahko Bravo Big Bang v tej sezoni potegoval tudi za naslov prvaka? "Pred nami je še veliko tekem. Olimpija ima lepo prednost, a se lahko stvari hitro obrnejo. Neka slabša forma, pa slabši ritem … V prvenstvu je, kar se tiče mene, še vedno odprt boj tako za prvaka kot tudi obstanek," je prepričan, da ga v Sloveniji ni kluba, ki bi do konca sezone zgolj zmagoval. "Kje pa, ogromno kiksov bo še."

Olimpiji, pri kateri se je dokazoval še kot najstnik, je večkrat prekrižal načrte. Foto: Aleš Fevžer

O tem, da bi si lahko kakšen spodrsljaj privoščila tudi vodilna Olimpija, ki je podobno kot Bravo v letu 2025 vknjižila tri zaporedne zmage, nakazuje tudi statistika zadnjih ljubljanskih obračunov. Bravo že zelo dolgo ni izgubil proti zmajem, zlasti v vlogi gostitelja. Zakaj jim tako uspeva proti bogatejšim sosedom? "Nekega recepta ni, ni pa to naključje. Vse ekipe imajo težave z nami, tako kot jih imamo mi z njimi. Želimo le izvajati svoje naloge na igrišču. Smo mlada, ambiciozna ekipa, ki se ne boji tekmovati. Smo sproščeni, nimamo pritiska in se ne obremenjujemo. Lažje igramo. Olimpija pa je vendarle Olimpija. Od nje se pričakuje, da bo prvak. Tako imajo njeni igralci proti nam težje noge," je opisal razliko med ljubljanskima kluboma. In pojasnil, da lahko Bravo omenjene dvoboje igra bistveno manj obremenjeno.

Dokaz, da ni vse v denarju

Danes bo stiskal pesti za slovenska predstavnika, Olimpijo in Celje, da bi se v konferenčni ligi prebila med 16 najboljših. Foto: Jure Banfi Z Olimpijo ga vežejo konkretnejši spomini še iz najstniških let, ko je bil še v mlajših selekcijah zmajev. Nato se je preselil na Gorenjsko in ubral drugačno nogometno pot. Pa bi se lahko še kdaj vrnil v zmajevo gnezdo? "Nikoli nisem bil v pogovorih z Olimpijo in tudi dvomim, da kdaj bom. Olimpija je pokazala svojo vizijo. Veliko daje na mlajše igralce in želi, da bi postali dober prodajni material," je pojasnil, da ni bil nikoli v pogovorih z ljubljanskim velikanom, ki ga danes čaka zelo pomembna evropska tekma z Borcem. Stiskal bo pesti za zeleno-bele in upal, da se Olimpiji na zelenici izteče bolje, kot se je lani poleti Bravu, ko je doma v Evropi branil prednost proti tekmecu iz BiH (Zrinjski Mostar, op. p.), a nato po kopici zapravljenih priložnosti na tekmi v Ljubljani izgubil in izpadel (1:3).

Čeprav ga pri Bravu ni pričakalo takšno finančno blagostanje, kot bi ga lahko pri nekaterih drugih slovenskih klubih, se zaradi tega prav nič ne pritožuje. "Tudi to je ena izmed stvari, ki me je privabila sem. Da pokažem, da se da z manjšimi vložki vseeno veliko narediti. Naši rezultati so dokaz, da v denarju ni vse. Delo, vizija … Celoten klub funkcionira z relativno majhnimi vložki. Olimpija, Celje, Maribor, Koper … Vsi imajo večji proračun od nas. Če bi resnično igral le denar, bi bila liga v Savdski Arabiji verjetno najmočnejša na svetu," je podal zanimivo misel.

Nič ne bi imel proti ponudbi iz Savdske Arabije, kjer si nogometni kruh služi ogromno znanih nogometašev, na elitnem seznamu pa prednjači Cristiano Ronaldo. Foto: Reuters

V Savdski Arabiji bi si lahko rešil eksistenco

Pa bi morda Savdska Arabija, v kateri ne manjka nogometašev, ki so že zakorakali v četrto desetletje, predstavljala izziv tudi njemu? "Kmalu bom star 33 let, a imam v karieri še velike ambicije in si ne zapiram vrat. Želim igrati še vsaj pet let. Zadovoljen sem pri Bravu, a puščam odprto možnost odhoda tudi v tujino. Zagotovo bi me privlačila tudi Savdska Arabija. Zlasti finančno, saj bi si lahko rešil eksistenco za vse življenje," ne bi imel izkušeni nogometaš, ki si je v različnih časovnih obdobjih že služil kruh v tujini, nič proti, če bi prejel kakšno ponudbo iz bogate arabske dežele.

Matej Poplatnik je staknil poškodbo glave leta 2022 v finalu škotskega pokalnega izziva, tretjega največjega pokalnega tekmovanja na Škotskem, ki ga je osvojil z Raith Rovers. Foto: Guliverimage Nenazadnje je v Aziji že nastopal. Kar se tiče njegovih legionarskih prigod, je najprej nastopal v Bolgariji, nato pa še na Madžarskem, v Indiji in na Škotskem, kjer v zadnji sezoni ni imel sreče z zdravjem. "Na Škotskem sem prejel hud udarec v glavo, tako da so bile opravljene preiskave, po katerih sem se že spogledoval s tem, da bi moral prekiniti kariero. Star sem bil 30 let. Prišlo naj bi do notranje poškodbe glave. In to zaradi več hujših udarcev. Tako sem na eni tekmi prejel udarec s kopačko v glavo in jo odnesel z zlomom ličnice, nato pa je bila prisotna bojazen, da bi lahko zdravniki odkrili še kakšno težavo na možganih. Takrat sem se vrnil v Slovenijo in odločil za projekt Ilirija. Zaigral sem v drugi slovenski ligi, kjer se vendarle ne igra tako intenziven nogomet. Ko pa je nadaljevanje preiskave pokazalo, da bo vse v redu in da nimam notranje poškodbe glave, sem si lahko povsem oddahnil. Nato sem prejel ponudbo Brava in se vrnil v prvo ligo. In še vedno sem tu," Bravo ni spregledal njegove imenitne strelske sezone, ko je za Ilirijo v drugi ligi na 24 tekmah dosegel 24 zadetkov.

"Nisem tisti nogometaš, ki bi brezglavo zapravljal denar"

S pogostim doseganjem zadetkov je nadaljeval tudi v prvi ligi, Bravu pa pomagal do zgodovinskega uspeha, preboja v Evropo. Zdaj komaj čaka nove izzive. S Šiškarji želi nadaljevati strelski niz že to soboto proti Kopru. "Uživam na treningih in tekmah. Ni vse v denarju. V tujini, kjer sem igral, sem zaslužil lepo vsoto denarja, moj način življenja pa je takšen, da lahko marsikaj privarčujem. Nisem tisti nogometaš, ki bi brezglavo zapravljal denar," ponuja idealen dokaz nogometaša, ki sporoča, da v življenju resnično ni vse v denarju.

Ne skriva želje, da bi Bravo nekoč na tribunah spremljala tudi organizirana navijaška skupina. Foto: www.alesfevzer.com Ima pa najbolj vroči strelec 1. SNL v letu 2025 vendarle še eno željo. Rad bi doživel, da bi imel v prihodnosti svoje organizirane navijače tudi Bravo. "Zaenkrat je večina fantov na tribunah staršev in ljudi iz okolice. A z atraktivno igro, ki jo kažemo, bi lahko navdušili ogromno ljubiteljev NK Bravo. Upam, da bi bile potem tudi tribune bolj polne."

Če bodo ponavljali dinamične predstave, s katerimi so drug za drugim padli Celje, Primorje in Maribor, Šiškarji pa dosegli kar devet zadetkov, bodo v tem oziru vsekakor na dobri poti. Nov izziv jih čaka v soboto. Ob 13. uri proti Kopru, neposrednemu tekmecu za Evropo.